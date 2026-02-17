Tết và câu chuyện chọn nghề Giáo dục Mầm non của nam sinh vùng cao

SVO - Trong không khí Tết Bính Ngọ 2026, khi nhiều người trẻ có dịp nhìn lại những lựa chọn quan trọng của bản thân, Bế Bình An (sinh năm 2003), sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, chia sẻ câu chuyện theo nghề bắt nguồn từ tuổi thơ và những trải nghiệm gắn bó với trẻ em vùng cao Cao Bằng. Với Bình An, dịp Tết không chỉ là thời gian sum vầy, mà còn là khoảng lặng để củng cố quyết tâm theo đuổi con đường gieo chữ, giữ tiếng cười cho trẻ thơ nơi bản làng còn nhiều khó khăn.

Từ tiếng cười trẻ thơ vùng cao đến lựa chọn theo học ngành Giáo dục Mầm non

Sinh ra và lớn lên tại Cao Bằng – vùng đất còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế, giao thông và giáo dục, Bình An sớm thấu hiểu những thiếu thốn của trẻ em vùng cao ngay từ chính tuổi thơ của mình. Với Bình An, lựa chọn theo đuổi nghề giáo mầm non không phải là một quyết định bột phát, mà là kết quả của những trải nghiệm chân thật.

Trong một chuyến đi ngẫu hứng tại quê nhà, được vui đùa cùng các em nhỏ giữa bản làng, Bình An nhận ra tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ có sức lay động đặc biệt. “Mỗi lần chơi với các em, mình thấy tiếng cười trong trẻo ấy xua đi rất nhiều mệt mỏi. Từ khoảnh khắc đó, mình chỉ nghĩ làm sao để có thể mang tiếng cười đến với các em nhiều hơn”, Bình An chia sẻ. Chính những buổi chiều giản dị bên trẻ nhỏ ấy đã gieo trong An ước mơ trở thành giáo viên mầm non, người đồng hành cùng tuổi thơ nơi rẻo cao.

Bình An cùng các bạn nhỏ khám phá quả trứng.

Rời quê nhà xuống Hà Nội học tập, Bình An phải đối diện với không ít thử thách: xa gia đình, môi trường sống và học tập khác biệt, phương pháp học mới mẻ, cùng cảm giác tự ti của một sinh viên đến từ vùng khó. Những ngày đầu tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là quãng thời gian Bình An vừa học cách thích nghi, vừa học cách tin vào chính mình. “Có lúc mình thấy lạc lõng giữa lớp học đông người, nhưng nhờ thầy cô luôn lắng nghe, động viên và hướng dẫn tận tình, mình dần vượt qua được nỗi sợ”, An nói.

Theo học ngành Giáo dục Mầm non với các chuyên ngành như Montessori, âm nhạc, mỹ thuật, vận động…, Bình An được trang bị những kỹ năng nền tảng từ cắt dán, hát múa đến tổ chức hoạt động cho trẻ. Với An, mỗi tiết học không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là sự chuẩn bị cho một hành trình dài phía trước - hành trình trở về vùng cao, bám lớp, bám bản, kiên trì dạy chữ và nuôi dưỡng tuổi thơ cho những đứa trẻ còn nhiều thiệt thòi.

Bám lớp, bám bản để giữ tuổi thơ trẻ em vùng cao

Trong quá trình học tập, Bình An từng không ít lần rơi vào cảm giác hoài nghi bản thân trước những môn học đòi hỏi kỹ năng và sự bền bỉ cao. “Có lúc mình nghĩ mình không thể theo kịp, những môn học đó quá khó với mình”, An chia sẻ, “nhưng nhờ thầy cô và bạn bè luôn sẵn sàng hỗ trợ, cùng mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em quê nhà, mình đã dần vượt qua suy nghĩ tiêu cực”. Bên cạnh chương trình đào tạo chuyên môn, các hoạt động sáng tạo, rèn luyện kỹ năng do nhà trường tổ chức cũng giúp An từng bước hoàn thiện bản thân, từ chuyên môn đến tâm lý nghề nghiệp.

Bình An chơi và học cùng với các bạn nhỏ.

Sau thời gian học tập và trải nghiệm, Bình An nhận ra rằng việc mang đến niềm vui cho trẻ mầm non là một quá trình đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc. Theo An, người giáo viên không chỉ đứng lớp dạy chữ, mà cần đặt mình vào thế giới của trẻ, trở thành một người bạn, một điểm tựa gần gũi để trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương. “Mình hiểu rằng để trẻ hạnh phúc thì bản thân người dạy phải thật sự kiên nhẫn và chân thành”, An nói.

Trong những ngày cuối năm, khi Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, Bình An hướng về quê nhà với mong ước được trở về sum vầy bên gia đình sau một năm học tập xa nhà. Với An, Tết là khoảng thời gian cả nhà quây quần gói bánh chưng, cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua và trò chuyện về những dự định cho năm mới. “Mình muốn được về nhà, được ngồi cùng gia đình để kể cho nhau nghe những điều đã trải qua trong năm cũ và chuẩn bị tinh thần cho năm mới”, An chia sẻ.

Bình An chụp ảnh cùng một trong những thầy cô đã đồng hành với nam sinh trong suốt thời gian học tập tại trường.

Tuy vậy, với Bình An, Tết không chỉ là thời khắc đoàn viên mà còn là dịp để lắng lại và tự nhắc nhở bản thân về con đường đã chọn. An mong muốn mang những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy trong quá trình học tập trở lại vùng cao quê hương, nơi còn nhiều trẻ em mầm non thiếu điều kiện học tập. Bình An hy vọng rằng, mỗi mùa xuân nơi rẻo cao sẽ không chỉ có cái lạnh của núi rừng, mà còn được sưởi ấm bằng tiếng cười trẻ thơ và những bài học đầu đời được gieo bằng sự kiên nhẫn, yêu thương và trách nhiệm của người giáo viên mầm non.

Bình An bên cạnh tất cả các thành viên lớp Mầm non tiên tiến.

Bước sang năm 2026, Bình An đặt mục tiêu tiếp tục rèn luyện chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tế để sẵn sàng gắn bó lâu dài với trẻ em vùng cao. Nhân dịp xuân mới, An gửi lời chúc tới độc giả chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - báo Tiền Phong: “Mình chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và sớm đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong năm mới”. Với Bình An, đó cũng là lời nhắc nhở bản thân tiếp tục bền bỉ trên hành trình đã chọn, mang tri thức và tình yêu nghề trở lại những bản làng còn nhiều gian khó.

(Ảnh: NVCC)