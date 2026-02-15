Nàng thơ Hậu Cần và chuyến tàu thời gian tại Chợ Đồng Xuân ngày cuối năm

SVO - Giữa nhịp sống hiện đại, Nguyễn Thùy Linh - sinh viên Học viện Hậu Cần, đã chọn Chợ Đồng Xuân làm bối cảnh cho bộ ảnh Tết của mình, tái hiện không khí Tết truyền thống Hà Nội một cách chân thực và sống động. Bộ ảnh không chỉ là sự kết hợp giữa nét dịu dàng của thiếu nữ và sự náo nhiệt của chợ Tết, mà còn là lời nhắc nhở về những giá trị văn hóa truyền thống cần được gìn giữ.

Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 2007, đến từ Hà Nội) hiện là sinh viên năm nhất của Học viện Hậu Cần. Bên cạnh học tập, cô còn là người mẫu ảnh và diễn viên tự do, mong muốn tích lũy kinh nghiệm và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Trong dịp Tết Nguyên Đán cận kề, Thùy Linh đã thực hiện bộ ảnh đặc biệt tại Chợ Đồng Xuân, một địa điểm mang đậm dấu ấn văn hóa và ký ức của người Hà Nội.

Lý giải về sự lựa chọn Chợ Đồng Xuân, Thùy Linh chia sẻ: "Với mình, đó là nơi lưu giữ rõ nhất không khí Tết truyền thống của Hà Nội. Những ngày cuối năm, cảnh người mua sắm tấp nập, tiếng nói cười rộn ràng, sắc đỏ của đào quất và các gian hàng bánh mứt,…tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh ngày Tết rất sống động, ấm áp mang hơi thở đời thường".

Cô cho biết thêm, so với những không gian hiện đại mang tính trang trí, cô muốn hình ảnh của mình gắn với nhịp sống thật và cảm xúc thật. Trong ký ức của Thùy Linh, Chợ Đồng Xuân là một phần không thể thiếu mỗi khi nhắc đến Tết Hà Nội. "Để khi nhìn vào, mọi người có thể thấy bóng dáng Tết Hà Nội trong đó. Vì vậy, Chợ Đồng Xuân chính là lựa chọn ý nghĩa và phù hợp nhất", Thùy Linh bộc bạch.

Những kỷ niệm tuổi thơ theo bố mẹ đi chợ Tết, tự tay chọn từng món đồ nhỏ cho gia đình, đã trở thành những ký ức đẹp đẽ và khó quên trong lòng Thùy Linh. "Vì vậy, Chợ Đồng Xuân không chỉ là một khu chợ, mà giống như một phần ký ức và đại diện cho sự sum vầy, ấm áp, nét văn hoá truyền thống rất riêng của Tết Hà Nội".

Mặc dù học tập trong môi trường kỷ luật, Thùy Linh vẫn giữ được vẻ đẹp nữ tính và những sở thích riêng như diện áo dài, chụp ảnh, diễn xuất,...Những hoạt động nghệ thuật này giúp cô cân bằng lại cảm xúc và sống đúng với tính cách nhẹ nhàng, nữ tính của bản thân.

Thùy Linh khẳng định: "Với mình, con gái hoàn toàn có thể vừa bản lĩnh, nguyên tắc trong học tập, vừa dịu dàng và mềm mại trong cuộc sống thường ngày. Mình nghĩ hai điều đó không hề mâu thuẫn mà còn bổ trợ cho nhau".

Bộ ảnh chợ Tết của Thùy Linh không chỉ là những bức hình đẹp, mà còn là một câu chuyện về Tết Hà Nội, về những giá trị truyền thống và ký ức tuổi thơ. Thùy Linh mong muốn, bộ ảnh sẽ gợi lại những cảm xúc thân quen của những buổi đi chợ Tết cùng gia đình. "Khung cảnh ấy không chỉ là nơi mua sắm, mà là nơi lưu giữ ký ức: mùi hoa mới, màu quả chín, những gánh hàng quen, và cả nhịp sống tất bật nhưng ấm áp của người Hà Nội mỗi độ xuân về. Khơi gợi lại cảm giác thân quen của những buổi đi chợ Tết cùng gia đình, nơi Tết bắt đầu không phải từ mâm cỗ hay pháo hoa, mà từ những điều rất giản dị".

Thông qua hình ảnh một cô gái trẻ giữa chợ Tết, Thùy Linh muốn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa: "Dù cuộc sống có hiện đại và thay đổi đến đâu, những giá trị truyền thống như chợ Tết, áo dài, và không khí sum vầy vẫn luôn có một vị trí rất riêng trong lòng mỗi người".

Những ngày giáp Tết luôn mang đến cho Thùy Linh những cảm xúc đặc biệt: vừa háo hức, vừa bồi hồi. Cô thích nhất là những việc nhỏ như cùng gia đình dọn dẹp, trang trí nhà cửa, đi chợ Tết, chọn vài cành hoa hay chuẩn bị mâm cơm tất niên - những điều tưởng chừng đơn giản lại làm Tết thật sự ý nghĩa.

Kế hoạch của Thùy Linh trong dịp Tết này không có gì quá cầu kỳ. Chủ yếu là ở bên gia đình, đi chúc Tết họ hàng, gặp gỡ bạn bè và dành thời gian nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng cho năm mới. Với cô, Tết chỉ cần được sum vầy, bình an và có những bữa cơm đông đủ người thân là đã đủ trọn vẹn.

Nhân dịp năm mới, Thùy Linh gửi lời chúc đến các độc giả của báo Tiền Phong: "Xin chúc mọi người có một năm mới thật an yên và nhiều năng lượng tích cực. Mong rằng, mỗi người sẽ luôn giữ được sự nhiệt huyết, trẻ trung và tinh thần dám nghĩ dám làm để chạm tới những mục tiêu của riêng mình. Chúc mọi người có một cái Tết đầm ấm bên gia đình, nhiều tiếng cười, nhiều yêu thương và một năm mới thật rực rỡ, đúng với những điều bản thân mong đợi".

(Ảnh: NVCC)