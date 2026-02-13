'Sinh viên 5 tốt' vượt khó khăn trở thành thủ khoa, viết nên những dấu mốc rực rỡ

SVO - Không để khó khăn quyết định tương lai, Nguyễn Khánh Bảo Thúy Vy (sinh năm 2001) viết nên hành trình đáng tự hào với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Trung ương, “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương, thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Trà Vinh... Đó là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên để sống một tuổi trẻ dám ước mơ, dám làm và khát vọng vươn lên bền bỉ.

Nguyễn Khánh Bảo Thúy Vy - thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Trà Vinh khóa 2020-2024.

Nghị lực âm thầm và những thành quả ngọt ngào trên giảng đường

Ngay từ những năm phổ thông, Thúy Vy đã xác định theo đuổi ngành Sư phạm Ngữ Văn. Với cô, văn học không chỉ là môn học mà còn là chiếc cầu nối của giá trị nhân văn. “Mình chọn ngành Sư phạm Ngữ văn vì mong muốn được đứng trên bục giảng, truyền cảm hứng học tập, bồi dưỡng tâm hồn và nhân cách cho học sinh”, Vy chia sẻ.

Trong suốt những năm đại học, Thúy Vy không chỉ nổi bật ở kết quả học tập mà còn ghi dấu ấn nổi bật trong công tác Đoàn - Hội. Cô bạn từng đảm nhiệm vai trò Ủy viên Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Hai năm liên tiếp (2022-2023 và 2023-2024), Vy được tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và nhận danh hiệu “Sao Tháng Giêng” năm học 2023-2024 cùng hàng loạt giải thưởng học thuật, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và sáng tạo; bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; tham luận tại hội thảo khoa học cấp quốc gia; cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương và địa phương. Vy cũng lọt top 20 Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc năm 2022 và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh 3 năm liên tiếp. “Đối với mình, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự ghi nhận cho cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, cân bằng giữa học tập, rèn luyện, phong trào và cống hiến. Đây cũng là động lực để mình tiếp tục cố gắng, sống trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng”, Thúy Vy chia sẻ.

Cô xuất sắc đạt được nhiều danh hiệu, giải thưởng cấp Trung ương.

Với Thúy Vy, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà là sự ghi nhận cho cả một quá trình cân bằng giữa học tập và cống hiến. Cô bạn xem việc học là trung tâm, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn. “Hoạt động phong trào, nếu biết sắp xếp hợp lý, không triệt tiêu việc học mà còn rèn cho mình kỷ luật, bản lĩnh và động lực để học tốt hơn”, Vy cho hay.

Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của Thúy Vy là được chọn là 1 trong 200 đại biểu cả nước tham dự chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” năm 2024 tại đảo Thổ Châu. “Chuyến đi không chỉ giúp mình hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn cho mình cơ hội được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và sẻ chia với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương. Từ đó, trong mình càng bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và lý tưởng sống vì cộng đồng, vì đất nước”, cô nàng tâm sự.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Song song đó, Vy tích cực tham gia các chương trình tình nguyện như “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức đến trường” và cùng Câu lạc bộ “Người tốt - Việc tốt” triển khai “Hành trình yêu thương” hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Với Thúy Vy, giá trị lớn nhất của phong trào không nằm ở thành tích mà ở sự trưởng thành và tinh thần sẻ chia được nuôi dưỡng mỗi ngày. “Mỗi hoạt động đều để lại cho mình những bài học quý giá về tinh thần cống hiến, sự sẻ chia và kỹ năng làm việc tập thể”, Vy tâm sự.

Biến khó khăn thành điểm tựa để vươn lên

Đằng sau bảng thành tích ấn tượng là một tuổi trẻ không ít thử thách. Thúy Vy sinh ra trong gia đình đơn chiếc, cha mất khi Vy học lớp 10, mẹ đã lớn tuổi. Những năm đầu xa nhà để theo học đại học là khoảng thời gian cô bạn phải đấu tranh với áp lực tinh thần và nỗi lo cho gia đình. Chính tình thương dành cho mẹ và niềm tin vào con đường đã chọn trở thành động lực để Vy không bỏ cuộc. “Có những thời điểm, áp lực tinh thần khiến mình chùn bước, nhưng chính tình thương gia đình, sự động viên của thầy cô, bạn bè và niềm tin vào con đường mình đã chọn đã giúp mình mạnh mẽ hơn. Mình tự nhủ phải nỗ lực gấp nhiều lần để vừa không phụ công lao của mẹ, vừa biến những khó khăn thành động lực để vươn lên. Mình tin rằng, thành công hôm nay không đến từ sự thuận lợi, mà đến từ việc không bỏ cuộc trước nghịch cảnh. Những thử thách đã tôi luyện cho mình bản lĩnh, sự kiên trì và tinh thần sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội”, cô bộc bạch.

Sự kiên trì và tinh thần sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội đã giúp Vy gặt hái được những thành quả ngọt ngào.

Hiện nay, Vy đã tốt nghiệp và công tác trong lĩnh vực giáo dục, Thúy Vy vẫn giữ nguyên lý tưởng ban đầu: cống hiến bằng tri thức và tinh thần trách nhiệm. Cô bạn mong muốn ứng dụng công nghệ và phương pháp dạy học hiện đại để mang đến những bài học sinh động, đồng thời tiếp tục đồng hành với hoạt động Đoàn - Hội để lan tỏa lối sống đẹp trong giới trẻ.

Thúy Vy mong muốn vững bước hành trình gieo chữ, gieo niềm tin và lan tỏa những giá trị tích cực đến học sinh.

Chia sẻ với các bạn sinh viên, Thúy Vy cho rằng sống có ích bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng bền bỉ: học tập nghiêm túc, dám dấn thân và sẵn sàng sẻ chia. Châm ngôn cô bạn luôn ghi nhớ là: “Muốn thành công, bạn buộc tin rằng mình có thể”. Chính niềm tin ấy đã đưa cô gái miền Tây chinh phục vị trí thủ khoa và nhiều danh hiệu ấn tượng, Vy vẫn đang tiếp tục dẫn lối cho hành trình làm nghề: hành trình gieo chữ, gieo niềm tin và gieo những giá trị tích cực cho thế học sinh.

Một số thành tích nổi bật của Nguyễn Khánh Bảo Thúy Vy: - Gương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" Trường Đại học Trà Vinh năm 2024; - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2022-2023 và 2023 -2024; - Đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm học 2023-2024; - Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Trà Vinh năm 2020; - Thủ khoa xuất sắc đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Trà Vinh khoá 2020 - 2024.

(Ảnh: NVCC)