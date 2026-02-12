Dàn 'sao Việt' kể câu chuyện áo dài truyền thống trên phố Xuân

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, nhà thiết kế Cao Minh Tiến đã mang đến một câu chuyện Xuân rất Việt qua bộ sưu tập áo dài gấm lụa truyền thống dành cho mọi lứa tuổi.

Lấy cảm hứng từ nhịp sống đời thường ngày Xuân, những tà áo dài gấm lụa được Cao Minh Tiến xử lý nổi bật bởi chất liệu cao cấp, bề mặt dệt hoa văn cổ điển, ánh sắc dịu nhẹ nhưng đầy chiều sâu. Gam màu hồng phấn, xanh ngọc, đỏ son, vàng tơ… được xử lý khéo léo, vừa tươi mới vừa gợi cảm giác ấm áp, may mắn của năm mới.

img-9782.jpg
Xuất hiện trong bộ ảnh thời trang dạo phố sắm Tết, các sao Việt, người mẫu nhiều thế hệ diện áo dài gấm lụa với nhiều cách phối hiện đại: kết hợp khăn vấn, kính thời trang, túi xách nhỏ hay quạt tay truyền thống.
img-9816.jpg
Chính sự giao thoa giữa cổ điển và đương đại đã giúp áo dài của Cao Minh Tiến không bị “đóng khung” trong lễ nghi, mà trở thành trang phục dạo phố, du Xuân mang tính ứng dụng cao nhưng đem lại cho người mặc cá tính, phong cách rất riêng, đầy thu hút.
img-9693.jpg
Tính ứng dụng cao và phù hợp với mọi lứa tuổi là điểm đáng chú ý của bộ sưu tập. Mỗi thiết kế đều được Cao Minh Tiến tiết chế phom dáng để tôn vóc dáng người mặc, mang lại sự thoải mái nhưng vẫn giữ được nét kín đáo, thanh lịch vốn có của áo dài Việt.
img-9720.jpg
img-0212.jpg
img-9421.jpg
img-0457.jpg
img-0206.jpg
Với bộ sưu tập này, NTK Cao Minh Tiến tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân trong việc gìn giữ và làm mới áo dài truyền thống, để mỗi mùa Xuân về, tà áo dài Việt vẫn duyên dáng giữa đời sống hiện đại thân quen, tự hào và đầy cảm xúc.
Xuân Tiến
