Dàn 'sao Việt' kể câu chuyện áo dài truyền thống trên phố Xuân

SVO - Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, nhà thiết kế Cao Minh Tiến đã mang đến một câu chuyện Xuân rất Việt qua bộ sưu tập áo dài gấm lụa truyền thống dành cho mọi lứa tuổi.
Lấy cảm hứng từ nhịp sống đời thường ngày Xuân, những tà áo dài gấm lụa được Cao Minh Tiến xử lý nổi bật bởi chất liệu cao cấp, bề mặt dệt hoa văn cổ điển, ánh sắc dịu nhẹ nhưng đầy chiều sâu. Gam màu hồng phấn, xanh ngọc, đỏ son, vàng tơ… được xử lý khéo léo, vừa tươi mới vừa gợi cảm giác ấm áp, may mắn của năm mới.