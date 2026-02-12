BLACKPINK được réo tên trong vụ thắng kiện 18 triệu đôla Mỹ của Min Hee Jin trước HYBE

Vào ngày 12/2 (giờ Hàn Quốc), Tòa án Dân sự Quận Trung tâm Seoul, Phòng 31 (Thẩm phán chủ tọa Nam In Soo) đã tổ chức phiên điều trần phán quyết đối với vụ kiện của HYBE nhằm xác nhận việc chấm dứt thỏa thuận cổ đông chống lại Min Hee Jin, cũng như vụ kiện phản tố của Min Hee Jin đòi thanh toán tiền cổ phần liên quan đến quyền chọn bán mà Min Hee Jin đã thực hiện. Tòa án đã bác bỏ các yêu cầu của HYBE và phán quyết rằng HYBE phải chịu chi phí pháp lý. Tòa án cũng tuyên bố thêm: “Việc Min Hee Jin thực hiện quyền chọn bán là hợp lệ, và HYBE phải trả khoảng 25,5 tỷ won (khoảng 18 triệu đôla Mỹ)”.

Sau khi tóm tắt quan điểm của cả hai bên, tòa án giải thích: “Trong các trường hợp liên quan đến căn cứ chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận cổ đông, việc phá vỡ lòng tin có thể được xem xét nếu nó cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng.” Tòa án nói thêm: “Vì HYBE nắm giữ 80% cổ phần của ADOR, nên họ có thể sa thải Min Hee Jin bất cứ lúc nào. Nếu có hành vi vi phạm nhằm hạn chế việc sa thải đó, chúng có thể cấu thành căn cứ để bãi nhiệm hoặc từ chức. Thiệt hại vượt quá 1 tỷ won, vi phạm lòng tin hoặc tham ô sẽ được xem xét”.

Tòa án lưu ý rằng Min Hee Jin có quyền thực hiện quyền bán cổ phần của mình sau ba năm mười tháng kể từ khi ADOR được thành lập. Theo thỏa thuận, HYBE đã chuyển nhượng 20% ​​cổ phần của ADOR và áp đặt nghĩa vụ làm việc năm năm và nghĩa vụ không cạnh tranh. Quyền bán cổ phần được ước tính trị giá khoảng 100 tỷ won sau năm 2025. Tòa án cũng nêu rõ rằng các thỏa thuận ủy quyền giám đốc công nhận quyền tự do sa thải và chấm dứt hợp đồng, và rằng lòng tin và lợi ích tài chính ngày càng trở nên quan trọng hơn theo thời gian.

Tòa án thừa nhận rằng Min Hee Jin đã tìm cách kiểm soát ADOR một cách độc lập và dường như đã dự đoán được sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán thỏa thuận cổ đông khi tìm kiếm sự đồng thuận và lên kế hoạch cho việc có thể rời khỏi ADOR. Tuy nhiên, tòa án phán quyết rằng, điều này một mình không cấu thành vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận cổ đông.

Tòa án cũng tuyên bố thêm rằng nếu các cuộc đàm phán thất bại, Min Hee Jin có thể đã thực hiện quyền chọn bán cổ phần của mình và rút lui, khiến công ty trở thành một “công ty vỏ bọc”. Dường như đã có những nỗ lực mua lại cổ phần ADOR với giá thấp, ước tính từ 800 tỷ won đến 1.500 tỷ won, và các kế hoạch tham gia vốn cổ phần đã được xây dựng dựa trên đó.

Các thẩm phán tuyên bố: “Việc Min Hee Jin có thể rời đi có thể là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng liệu ADOR có trở thành một ‘công ty vỏ bọc’ hay không thì không thể xác định chỉ dựa trên các tài liệu đã nộp.” Tòa án đã viện dẫn những nhận xét cho rằng nếu không được bồi thường thỏa đáng với giả định rằng ADOR sẽ trở thành một công ty ma, Min Hee Jin sẽ thực hiện quyền bán cổ phần và rời đi để tạo ra một "phiên bản nam của NewJeans".

Tòa án ghi nhận các báo cáo ước tính giá trị của ADOR trong vòng hai năm đạt 2.000 tỷ won, cho rằng nhóm nhạc nữ duy nhất có thể so sánh với NewJeans là BLACKPINK, và vốn hóa thị trường của YG Entertainment vào khoảng 1.800 tỷ won khi tính cả doanh thu từ tour diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK

0Tòa án cũng cho biết thêm rằng, đơn kiện cáo buộc Min Hee Jin vi phạm lòng tin liên quan đến việc vốn hóa thị trường của HYBE giảm 800 tỷ won dường như bắt nguồn từ sự sụt giảm giá trị thị trường sau khi cô rời đi và mâu thuẫn giữa hai bên. Về vụ tranh cãi đạo nhạc liên quan đến ILLIT, tòa án tuyên bố: “Theo các báo cáo, màn trình diễn của ILLIT ngay sau khi ra mắt được đánh giá là tương tự với NewJeans. Cha mẹ của NewJeans cũng đã đệ đơn khiếu nại. Những tuyên bố của họ phản ánh quan điểm về sự tương đồng, và không thể được coi là sai lầm về mặt thực tế. Belift Lab đã không đưa ra thêm bằng chứng nào trong phản bác của mình rằng hai nhóm ‘không giống nhau’, và khó có thể nói rằng tranh cãi đã hoàn toàn lắng xuống”.

Tòa án cũng phán quyết: “Buổi họp báo và các tuyên bố chính thức sau đó của Min Hee Jin được thực hiện phù hợp với quyền phản biện của cả hai bên”. Tòa án cho biết thêm rằng việc nêu lên nghi ngờ về hành vi sao chép và bị cáo buộc gạt ra ngoài lề dường như là có cơ sở, và xét đến khả năng xung đột lợi ích giữa các cổ đông, tranh chấp này nảy sinh sau khi các mối lo ngại được nêu ra nội bộ qua email và một cuộc kiểm toán được tiến hành. Tòa án nhận thấy khó có thể kết luận rằng Min Hee Jin đã vi phạm hợp đồng nghiêm trọng liên quan đến việc có khả năng mất 25,5 tỷ won từ quyền chọn bán cổ phần.

Phán quyết sơ thẩm này báo hiệu sự khởi đầu của vòng thứ hai, chứ không phải là kết thúc. Thông thường, các vụ kiện doanh nghiệp liên quan đến hàng trăm tỷ won thường được đưa lên Tòa án Tối cao, và mất nhiều năm để đi đến kết luận cuối cùng. Do đó, cuộc chiến pháp lý dự kiến ​​sẽ kéo dài.

Sự đồng thuận trong ngành cho rằng vụ kiện này không chỉ đơn thuần là vấn đề tiền bạc. Cựu CEO Min và Hybe đã vướng vào một cuộc tranh chấp gay gắt kể từ tháng 4/2024, bắt nguồn từ cáo buộc chiếm đoạt quyền quản lý và ngược đãi New Jeans. Mặc dù Min dường như đã nắm bắt được cơ hội trong phiên tòa đầu tiên và giành được cả tính hợp pháp lẫn cơ sở pháp lý, nhưng nếu Hybe trì hoãn việc thanh toán thực tế thông qua các lệnh cấm và các tranh chấp pháp lý khác, cựu CEO Min sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến kéo dài.

Hơn nữa, ngoài phán quyết này, vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc, bao gồm tranh chấp về hợp đồng độc quyền giữa các thành viên New Jeans và ADOR. Trước đó, tòa án đã đứng về phía Hybe trong các lệnh cấm liên quan đến hợp đồng độc quyền. Mặc dù phán quyết sơ thẩm với mức bồi thường 25,5 tỷ won đã được đưa ra, vụ việc "Hybe-Min Hee-jin" gây chấn động làng nhạc K-pop dự kiến ​​sẽ tiếp tục diễn biến gay cấn trong vòng phúc thẩm thứ hai.