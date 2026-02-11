Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

SM Entertainment đệ đơn yêu cầu tạm giữ tài sản của các thành viên EXO-CBX

Tuệ Nghi
SVO - Công ty SM Entertainment đã đệ đơn yêu cầu tạm giữ tài sản của các thành viên EXO-CBX, với tổng giá trị 2,6 tỷ won (khoảng 1,78 triệu đôla Mỹ).

Công ty SM Entertainment đã tiến hành các thủ tục pháp lý để tạm thời tịch thu tài sản của các thành viên EXO-CBX là Chen, Baekhyun và Xiumin, nhằm mục đích đảm bảo các khoản nợ chưa được thanh toán.

Theo các báo cáo, vào ngày 9 và 10/2, SM đã đệ đơn yêu cầu tạm giữ tài sản bất động sản và tiền đặt cọc (tiền giữ chỗ) của các thành viên, tổng cộng 2,6 tỷ won (khoảng 1,78 triệu đô la Mỹ). Cụ thể như sau: Chen 300 triệu won (khoảng 206.000 đô la Mỹ), Baekhyun 1,6 tỷ won (khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ) và Xiumin 700 triệu won (khoảng 480.000 đô la Mỹ). Hành động này được cho là phù hợp với thỏa thuận tháng 6/2023, trong đó quy định 10% doanh thu hoạt động cá nhân của các thành viên sẽ được phân bổ cho SM Entertainment.

Tịch thu tạm thời là một thủ tục pháp lý được thiết kế để hạn chế việc định đoạt tài sản của con nợ, đảm bảo ngăn ngừa các tổn thất tài chính tiềm tàng. Các tài sản bị ảnh hưởng được cho là bao gồm tiền gửi tiết kiệm của Chen, căn hộ của Baekhyun ở Acheon-dong, Guri-si, Gyeonggi-do và căn hộ của Xiumin ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul.

Tranh chấp giữa SM Entertainment và EXO-CBX nảy sinh vào năm 2023, khi các thành viên thông báo với công ty về ý định chấm dứt hợp đồng độc quyền. Một thỏa thuận sau đó cho phép các hoạt động nhóm EXO tiếp tục dưới sự quản lý của SM Entertainment, trong khi các hoạt động cá nhân sẽ do INB100 quản lý, với 10% doanh thu cá nhân được trả cho SM.

Năm sau, EXO-CBX được cho là đã cáo buộc SM không tuân thủ thỏa thuận và giữ lại tiền bản quyền, dẫn đến các thủ tục pháp lý mới. SM Entertainment hiện đang theo đuổi vụ kiện để thực thi hợp đồng độc quyền, cả hai bên đều tích cực tham gia vào các thủ tục tố tụng tại tòa án.

Tuệ Nghi
#Tranh chấp hợp đồng giữa SM và EXO-CBX #Tạm giữ tài sản của thành viên nhóm nhạc #Vấn đề phân chia doanh thu nghệ sĩ #Thủ tục pháp lý tịch thu tài sản #Xung đột quản lý nhóm nhạc và hoạt động cá nhân

