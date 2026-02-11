Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Jung Hae In khiến fan nức lòng vào tháng Ba này

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nam diễn viên Jung Hae In sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ '2026 Jung Hae In Fan Meeting' vào ngày 28 - 29/3 tại Hội trường lớn của ĐH Nữ sinh Ewha ở Seoul.

Buổi gặp gỡ người hâm mộ này đánh dấu sự kiện trong nước đầu tiên của anh sau khoảng 1 năm kể từ buổi gặp gỡ người hâm mộ 2025 Jung Hae In Encore Fan Meeting ‘OUR TIME - HBD được tổ chức vào tháng Ba năm ngoái, và được kỳ vọng sẽ là một dịp ý nghĩa để anh có thể kết nối gần gũi hơn với người hâm mộ.

Thông qua buổi gặp gỡ, Jung Hae In sẽ cùng người hâm mộ khám phá những sở thích cá nhân đa dạng của mình, đồng thời Haeinies (tên fandom) cũng sẽ có cơ hội chia sẻ sở thích, kết nối và cùng nhau tận hưởng trải nghiệm. Vì sự kiện diễn ra trước ngày sinh nhật của Jung Hae In vào ngày 1/4, nên đây được kỳ vọng sẽ trở thành một cơ hội đặc biệt hơn nữa để tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ.

Vé sẽ được bán qua Melon Ticket. Vé đặt trước dành cho thành viên fanclub sẽ mở bán vào lúc 20h ngày 24/2, và vé bán rộng rãi sẽ bắt đầu vào lúc 20h ngày 27/2 (giờ Hàn Quốc).

jung-hae-in.jpg
Sự kiện này đặc biệt ý nghĩa khi trùng với ngày sinh nhật của Jung Hae In vào ngày 1/4. Vì vậy đây được kỳ vọng sẽ là thời điểm để anh ấy tạo ra nhiều kỷ niệm sâu sắc hơn nữa với người hâm mộ của mình.
nisi20260210-0002060043-web.jpg
Jung Hae In, Go Yoon Jung và Park Bo Young sẽ tham gia "Manito Club". "Manito Club" của đài MBC là một chương trình truyền hình thực tế, trong đó người tham gia sẽ tặng quà mà không tiết lộ danh tính. Ba thành viên đầu tiên là võ sĩ hỗn hợp Choo Sung-hoon, MC Noh Hong-chul, diễn viên hài Lee Soo-ji, cựu thành viên UDT Dex và Jennie của BLACKPINK. Jung Hae-in, Go Yoon-jung, Kim Do-hoon, diễn viên hài Park Myung-soo, MC Hong Jin-kyung và đầu bếp Yoon Nam-no sẽ tham gia dàn diễn viên vòng hai. Park Bo Young, các diễn viên Cha Tae-hyun, Lee Sun-bin, Kang Hoon và Hwang Kwang-hee (cựu thành viên nhóm "Children of Empire") sẽ xuất hiện trong vòng ba. Họ sẽ thể hiện sự ăn ý của mình thông qua những lời mời bất ngờ đến các Câu lạc bộ Ông già Noel và thực hiện các nhiệm vụ tặng quà bí mật. Chương trình được sản xuất bởi Theo, một công ty sản xuất do đạo diễn Kim Tae-ho đứng đầu. Tập đầu tiên đạt tỷ lệ người xem 2,1%, trong khi tập thứ hai chỉ đạt 1,6%. Chương trình phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần lúc 6h10 chiều, tập thứ ba phát sóng sớm hơn 20 phút lúc 5h50 chiều (giờ Hàn Quốc).
lwk4rx-3f.jpg
Jung Hae-in sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình của Netflix cùng với Ha Young, "Our Sticky Love". Nhân vật của Jung Hae In là Jang Tae Ha, một cựu vô địch quyền Anh trẻ tuổi, từng sa vào con đường băng đảng, nhưng giờ đây đang tìm cách chuộc lỗi bằng nghề huấn luyện viên quyền anh ở một thị trấn nhỏ. Trong nhiệm vụ cuối cùng cho băng đảng, anh bất ngờ gặp lại Eun Sae (Ha Young), mối tình đầu đã mất tích từ lâu, người giờ đây không còn nhớ đến anh. Để bảo vệ cô, anh đã bịa ra một lời nói dối có thể thay đổi cuộc đời của cả hai người.
Tuệ Nghi
#Sự kiện gặp gỡ người hâm mộ Jung Hae In #Chương trình thực tế Manito Club #Phim truyền hình Our Sticky Love #Hoạt động của Jung Hae In #Kỷ niệm sinh nhật và kết nối fan

Xem thêm

Cùng chuyên mục