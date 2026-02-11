Jung Hae In khiến fan nức lòng vào tháng Ba này

SVO - Nam diễn viên Jung Hae In sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ '2026 Jung Hae In Fan Meeting' vào ngày 28 - 29/3 tại Hội trường lớn của ĐH Nữ sinh Ewha ở Seoul.

Buổi gặp gỡ người hâm mộ này đánh dấu sự kiện trong nước đầu tiên của anh sau khoảng 1 năm kể từ buổi gặp gỡ người hâm mộ 2025 Jung Hae In Encore Fan Meeting ‘OUR TIME - HBD được tổ chức vào tháng Ba năm ngoái, và được kỳ vọng sẽ là một dịp ý nghĩa để anh có thể kết nối gần gũi hơn với người hâm mộ.

Thông qua buổi gặp gỡ, Jung Hae In sẽ cùng người hâm mộ khám phá những sở thích cá nhân đa dạng của mình, đồng thời Haeinies (tên fandom) cũng sẽ có cơ hội chia sẻ sở thích, kết nối và cùng nhau tận hưởng trải nghiệm. Vì sự kiện diễn ra trước ngày sinh nhật của Jung Hae In vào ngày 1/4, nên đây được kỳ vọng sẽ trở thành một cơ hội đặc biệt hơn nữa để tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ.

Vé sẽ được bán qua Melon Ticket. Vé đặt trước dành cho thành viên fanclub sẽ mở bán vào lúc 20h ngày 24/2, và vé bán rộng rãi sẽ bắt đầu vào lúc 20h ngày 27/2 (giờ Hàn Quốc).

Sự kiện này đặc biệt ý nghĩa khi trùng với ngày sinh nhật của Jung Hae In vào ngày 1/4. Vì vậy đây được kỳ vọng sẽ là thời điểm để anh ấy tạo ra nhiều kỷ niệm sâu sắc hơn nữa với người hâm mộ của mình.

Jung Hae In, Go Yoon Jung và Park Bo Young sẽ tham gia "Manito Club". "Manito Club" của đài MBC là một chương trình truyền hình thực tế, trong đó người tham gia sẽ tặng quà mà không tiết lộ danh tính. Ba thành viên đầu tiên là võ sĩ hỗn hợp Choo Sung-hoon, MC Noh Hong-chul, diễn viên hài Lee Soo-ji, cựu thành viên UDT Dex và Jennie của BLACKPINK. Jung Hae-in, Go Yoon-jung, Kim Do-hoon, diễn viên hài Park Myung-soo, MC Hong Jin-kyung và đầu bếp Yoon Nam-no sẽ tham gia dàn diễn viên vòng hai. Park Bo Young, các diễn viên Cha Tae-hyun, Lee Sun-bin, Kang Hoon và Hwang Kwang-hee (cựu thành viên nhóm "Children of Empire") sẽ xuất hiện trong vòng ba. Họ sẽ thể hiện sự ăn ý của mình thông qua những lời mời bất ngờ đến các Câu lạc bộ Ông già Noel và thực hiện các nhiệm vụ tặng quà bí mật. Chương trình được sản xuất bởi Theo, một công ty sản xuất do đạo diễn Kim Tae-ho đứng đầu. Tập đầu tiên đạt tỷ lệ người xem 2,1%, trong khi tập thứ hai chỉ đạt 1,6%. Chương trình phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần lúc 6h10 chiều, tập thứ ba phát sóng sớm hơn 20 phút lúc 5h50 chiều (giờ Hàn Quốc).