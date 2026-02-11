Jung Hae In khiến fan nức lòng vào tháng Ba này

SVO - Nam diễn viên Jung Hae In sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ '2026 Jung Hae In Fan Meeting' vào ngày 28 - 29/3 tại Hội trường lớn của ĐH Nữ sinh Ewha ở Seoul.
Buổi gặp gỡ người hâm mộ này đánh dấu sự kiện trong nước đầu tiên của anh sau khoảng 1 năm kể từ buổi gặp gỡ người hâm mộ 2025 Jung Hae In Encore Fan Meeting ‘OUR TIME - HBD được tổ chức vào tháng Ba năm ngoái, và được kỳ vọng sẽ là một dịp ý nghĩa để anh có thể kết nối gần gũi hơn với người hâm mộ.
Thông qua buổi gặp gỡ, Jung Hae In sẽ cùng người hâm mộ khám phá những sở thích cá nhân đa dạng của mình, đồng thời Haeinies (tên fandom) cũng sẽ có cơ hội chia sẻ sở thích, kết nối và cùng nhau tận hưởng trải nghiệm. Vì sự kiện diễn ra trước ngày sinh nhật của Jung Hae In vào ngày 1/4, nên đây được kỳ vọng sẽ trở thành một cơ hội đặc biệt hơn nữa để tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ.
Vé sẽ được bán qua Melon Ticket. Vé đặt trước dành cho thành viên fanclub sẽ mở bán vào lúc 20h ngày 24/2, và vé bán rộng rãi sẽ bắt đầu vào lúc 20h ngày 27/2 (giờ Hàn Quốc).