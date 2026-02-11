Jung Eun Woo đã đăng bức ảnh của Trương Quốc Vinh một ngày trước khi qua đời

SVO - Sau sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Jung Eun Woo (tên thật là Jung Dong Jin), bài đăng cuối cùng của anh vào ngày hôm trước đang thu hút sự chú ý.

Chỉ một ngày trước khi qua đời, Jung Eun Woo đã đăng một tin nhắn ngắn trên Instagram với nội dung: “Nhớ nhung, ghen tị, tiếc nuối”, kèm theo ảnh chụp cùng nam diễn viên Hồng Kông (Trung Quốc), Trương Quốc Vinh, ca sĩ người Anh Amy Winehouse và chính anh. Cả Trương Quốc Vinh và Winehouse đều là những ngôi sao qua đời khi còn trẻ, khiến người hâm mộ suy đoán rằng, bài đăng này có thể là lời nhắn nhủ cuối cùng của anh, làm tăng thêm nỗi buồn xung quanh sự ra đi của anh.

Trương Quốc Vinh, người sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo tại Hàn Quốc, đã qua đời vào ngày 1/4/2003, tại khách sạn nơi anh đang lưu trú. Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh, nghệ sĩ bất hủ Amy Winehouse đã qua đời vì ngộ độc rượu cấp tính ở tuổi 27, vào ngày 23/7/2011.