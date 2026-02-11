Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Jo In Sung: 'Mọi người nghĩ tôi có tính cách tốt không? Mẹ tôi gọi tôi là đứa trẻ hư'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Jo In Sung, người luôn mang đến những cảnh hành động ngoạn mục và thể hiện hoàn hảo cảm xúc, tâm trạng nhân vật, đã khắc họa xuất sắc sự xung đột giữa nhiệm vụ tàn nhẫn và những lựa chọn nhân đạo trong bộ phim 'Humint'.

Tất cả các diễn viên từng làm việc với Jo In Sung như Park Jung Min, Shin Se Kyung và Park Hae Joon đều nhận xét: "Anh ấy giống như một người chủ nhà hiếu khách, như chú sâu chân dài vậy", và hết lời khen ngợi vai trò diễn viên chính vững chắc của anh trên phim trường.

Khi được hỏi lý do vì sao lại nhận được nhiều lời khen như vậy, Jo In Sung mỉm cười: "Tôi có nhiều kinh nghiệm quay phim ở nước ngoài hơn họ. Tôi hiểu những niềm vui và thách thức khi làm việc ở nước ngoài, vì vậy, dựa trên kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể cho họ một ý tưởng về những gì họ sẽ phải trải qua. Có vẻ như họ hiểu".

efe67bdb-1661-4440-85b0-bede73377e96.jpg

Jo In Sung giải thích về vai trò của mình trên phim trường: "Diễn viên chính có thể được xem như một cầu nối giữa đoàn làm phim và các diễn viên. Nếu bạn hiểu lý do, bạn sẽ không tức giận, nhưng nếu không, bạn rất dễ nổi nóng. Đó là lý do tại sao tôi giải thích tình hình trên phim trường cho các diễn viên và khuyến khích họ làm việc nhanh chóng, tạo thêm thời gian cho đoàn làm phim. Khi những nỗ lực này tích lũy lại, tôi nghĩ, mình có thể hoàn thành công việc với nụ cười trên môi".

Khi được hỏi liệu anh ấy có tính cách tốt hay không, anh ấy đã lảng tránh câu hỏi: "Mẹ tôi gọi tôi là 'Jossa-gaji' (đứa trẻ hư). Tôi rất cô đơn trên phim trường, khi còn trẻ. Không phải ai đó đã khiến tôi như vậy, mà chính tôi đã tự tạo ra điều đó. Đó là lý do tại sao dạo này tôi quan sát người khác nhiều hơn. Tôi hy vọng, không ai bị bỏ rơi. Đây là một không gian mà mọi người đều làm việc chăm chỉ, vì vậy, tôi muốn tạo ra một môi trường ấm áp và thân thiện. Kết quả không thể kiểm soát được, nhưng nếu quá trình làm việc thú vị, chẳng phải mọi người sẽ muốn gặp lại nhau sao? Tôi nghĩ, việc tạo ra một không gian làm việc như vậy chính là ý nghĩa của việc trở thành một người trưởng thành. Tôi cố gắng trở thành một người trưởng thành tốt, nhưng mẹ tôi dường như không nhìn nhận điều đó như vậy".

no8vo4-3f.jpg
"Humint" miêu tả cuộc đụng độ giữa các điệp viên bí mật của Triều Tiên và Hàn Quốc trong quá trình điều tra tội phạm tại biên giới Vladivostok, chính thức ra rạp vào hôm nay (11/2).
Tuệ Nghi
#Diễn xuất Jo In-sung #Vai trò diễn viên chính #Kinh nghiệm làm việc quốc tế #Môi trường làm việc đoàn phim #Những xung đột trong phim 'Humint' #Tư duy trưởng thành trong nghề diễn #Quan hệ giữa diễn viên và đoàn làm phim #Tình cảm và sự cô đơn của diễn viên #Phản ánh cuộc sống trong phim Vladivostok #Ý nghĩa của môi trường làm việc thân thiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục