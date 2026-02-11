Winter của aespa tự làm bánh quy 'hot hit' Dubai Chewy Cookies, Karina phản ứng bất ngờ

Thành viên Winter của aespa đã thể hiện tài năng làm bánh của mình bằng cách tặng những chiếc bánh quy "Dubai Chewy Cookies" tự làm cho thành viên Karina. Những chiếc bánh quy, được gọi là ‘Dujjonku’, một món tráng miệng đang thịnh hành được làm từ kem hạt dẻ cười và kadaif – được phủ đầy nhân, trông rất hấp dẫn và ngon miệng.

Cùng với những bức ảnh, Karina viết: “Dujjonku thật tuyệt vời. Thành thật mà nói, khi xem livestream hôm qua, tôi hơi lo lắng, nhưng đây là cái gì vậy? Vào một ngày đẹp trời như thế này!”, thể hiện sự vui mừng và ngạc nhiên trước thành quả ấn tượng của Winter.

Sau khi nếm thử bánh, Karina nói thêm: “Nó ngon và nhẹ. Đây không chỉ là Dujjonku, mà là Winjjonku”, khéo léo kết hợp tên của Winter với món bánh, khi cô ấy hết lời khen ngợi bạn mình.

Karina cũng đăng một bức ảnh cô ấy giả vờ xúc động và rơi nước mắt, thêm chút hài hước và làm nổi bật tình bạn thân thiết giữa hai thành viên.

Trong khi đó, Aespa đã chính thức khởi đầu một năm 2026 bận rộn với các buổi hòa nhạc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Vào ngày 7 và 8/2, aespa đã tổ chức tour diễn trực tiếp 2025 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE tại AsiaWorld-Arena, Hồng Kông trong hai ngày liên tiếp, bán hết sạch vé và chứng minh sức hút mạnh mẽ của họ tại địa phương. Trong các buổi biểu diễn, aespa đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình khi trình diễn không chỉ ca khúc chủ đề Rich Man từ mini album thứ sáu của họ, mà còn cả các ca khúc phụ như Drift với đoạn huýt sáo gây nghiện, Angel #48 với giọng hát ngọt ngào và To The Girls. Các thành viên cũng trình diễn những tiết mục solo với các bài hát do chính họ viết lời và sáng tác, mang đến sự đa dạng cho buổi hòa nhạc. Karina thể hiện ca khúc GOOD STUFF, Ningning lên sân khấu với Ketchup And Lemonade, Giselle trình bày Tornado, và Winter chinh phục khán giả với Blue. Ngoài ra, phần thứ ba của buổi hòa nhạc, I’m The Highlight, đã trở thành điểm nhấn chính của đêm diễn. Một sân khấu “mang đậm chất metal” không ngừng nghỉ đã diễn ra với các ca khúc đình đám: Next Level, bài hát được yêu thích Supernova, Whiplash, ca khúc mạnh mẽ Kill It, Dark Arts, và bản mashup giữa Girls và Drama, nhận được những tràng pháo tay bùng nổ từ khán giả.

Aespa sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại châu Á, với các điểm dừng chân sắp tới vào ngày 7 - 8/3, tại Galaxy Arena ở Macau và ngày 4/4 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Indonesia (ICE BSD) ở Jakarta.