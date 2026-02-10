Nghệ sĩ Hoàng Mèo khâm phục sự tìm tòi, sáng tạo và tinh thần học hỏi không ngừng của Trấn Thành

SVO - Từng trải qua những ngày tháng làm đủ nghề, diễn viên Hoàng Mèo ở tuổi ngoài 40 vẫn vẹn nguyên ngọn lửa nghề. Đằng sau nụ cười trên sân khấu là những nỗi trăn trở về trách nhiệm của một người cha.

Là một trong những diễn viên có thâm niên trong nghệ thuật, Hoàng Mèo trở thành tên tuổi được khán giả nhớ đến qua hàng loạt vai diễn. Nhưng khi được hỏi về thần tượng trong nghề, Hoàng Mèo vẫn khiếm tốn cho biết, anh có ba thần tượng lớn là NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu và nghệ sĩ Trấn Thành.

"Với hai đàn anh là Thành Lộc và Hữu Châu, tôi mê cái lửa nghề và sự tươi trẻ của họ, không có vai diễn nào mà họ không kinh qua được. Còn với Trấn Thành, tôi khâm phục sự tìm tòi, sáng tạo và tinh thần học hỏi không ngừng. Thành từng tâm sự với tôi rằng, những gì không biết, bạn ấy sẽ đọc, học và ghi chép lại trong đầu, đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi học được từ một người trẻ", Hoàng Mèo bày tỏ.

Hoàng Mèo còn tham gia việc sản xuất phim ảnh. Về mảng sản xuất, dù biết làm phim YouTube hay phim ca nhạc khó thu lợi nhuận, anh vẫn làm vì quá yêu nghề. Như bộ phim Tiểu thư và ba đầu gấu đạt 4 triệu lượt xem, anh luôn đầu tư chỉn chu từ góc máy đến hình ảnh, dù chi phí bị đội lên cao. Nam nghệ sĩ chấp nhận lỗ để được sống đúng với đam mê của mình.

Gần đây, Hoàng Mèo được khán giả yêu mến khi hóa thân thành nhân vật Thổ Địa trong chương trình Thần tài gõ cửa. Anh cho biết: "Tôi đồng hành cùng Thần tài gõ cửa đã được vài đợt quay. Dù lịch trình có lúc vô cùng dày đặc, có khi quay liên tục 2 số một ngày và phải nghỉ lại qua đêm, nhưng mỗi chuyến đi đều mang lại cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. So với hành trình 15 năm của chương trình, sự góp mặt của tôi chỉ là một phần nhỏ bé, nhưng đó là niềm vinh dự lớn lao. Bởi đây là chương trình nhân văn, tập trung hỗ trợ những người khuyết tật giàu nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống".

Khi3 tham gia chương trình này, may mắn là Hoàng Mèo có nghệ sĩ Đình Toàn bên cạnh hỗ trợ, giúp anh kết nối với các nhân vật. Từ các hoàn cảnh của chương trình, Hoàng Mèo tự hỏi: "Tại sao những người gặp nghịch cảnh lớn như vậy lại có ý chí vươn lên dữ dội đến thế? Trong khi bản thân mình lành lặn, có đủ mọi thứ, đôi khi lại dễ dàng gục ngã trước những khó khăn nhỏ nhặt? Sự đối lập đó khiến tôi thấy mình thật vô lý và tự nhắc nhở bản thân phải sống trách nhiệm hơn, biết trân trọng những gì mình đang có".

Hoàng Mèo cũng trải lòng về cuộc sống sau khi hôn nhân đổ vỡ: "Tôi không hối tiếc vì chúng tôi từng yêu thương nhau thật lòng. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy có lỗi với các con. Tôi tự trách sự ích kỷ của người lớn đã khiến các con phải chịu cảnh gia đình không đầy đủ. Hiện tại, tôi và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Tôi rất biết ơn cô ấy đã chăm sóc hai con và tôi luôn dành cuối tuần để đưa các con đi chơi. Con trai lớn của tôi hiện học lớp 7 và cũng đã bắt đầu tham gia một vài vai diễn nhỏ".

Trong thời gian tới, Hoàng Mèo chỉ mong mình có sức khỏe để tiếp tục cống hiến và đồng hành cùng lớp trẻ. Hiện tại, anh đang giảng dạy tại sân khấu của NSND Hồng Vân, đảm nhận môn Kỹ thuật biểu diễn. Sắp tới, anh sẽ dạy ở sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh.