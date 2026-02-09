Loạt 'mỹ nhân' và 'mỹ nam' đình đám châu Á chiếm sóng màn ảnh nhỏ của Việt Nam mùa Tết 2026

Bà xã của Won Bin - Lee Na Young tỏa sáng

Danh dự cuối cùng dài 12 tập, có gần 200 nghìn lượt xem trên VieON, đạt rating 3,2% toàn quốc (theo Nielsen Korea), trở thành tập mở màn có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử đài ENA.

Thuộc thể loại trinh thám - bí ẩn, phim kể về ba nữ luật sư của hãng luật L&J, chuyên bảo vệ nạn nhân trong các vụ bê bối mại dâm và xâm hại trẻ vị thành niên. Khi điều tra một vụ việc mới, họ phải đối mặt với một bí mật đen tối từ 20 năm trước.

Lee Na Young thủ vai “luật sư ngôi sao” Yoon Ra Young, có sức ảnh hưởng trên truyền thông và là gương mặt đại diện của công ty. Jung Eun Chae vào vai “luật sư át chủ bài” Kang Shin Jae với khí chất mạnh mẽ, luôn đạt được mục đích qua thương lượng hoặc áp chế. Trong khi, Lee Chung Ah đóng vai “luật sư hành động” Hwang Hyun Jin, thanh lịch nhưng nhiệt huyết, thích hành động hơn là ngồi yên một chỗ.

Lee Na Young từng chia sẻ về sự ủng hộ của Won Bin: “Chúng tôi cùng đọc kịch bản một cách rất hào hứng. Vì cùng làm chung nghề nên anh ấy hiểu những khó khăn của tôi, thường động viên và cổ vũ tôi rất nhiều”.

Ryeoun thể hiện lòng biết ơn tiền bối Sung Dong Il

Đạt 400 nghìn lượt xem trên VieON chỉ sau 2 tập đầu, Hoa máu kể về Lee Woo Kyum (Ryeoun đóng), là sát nhân hàng loạt đã cướp đi sinh mạng của 17 người. Đồng thời, nhân vật này sở hữu năng lực đặc biệt có thể chữa khỏi mọi căn bệnh nan y.

Sung Dong Il thủ vai luật sư Park Han Joon, buộc phải bào chữa cho Woo Kyun để cứu con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Đối đầu với ông là công tố viên Cha Yi Yeon (Geum Sae Rok đóng), quyết tâm đưa hung thủ ra trước pháp luật.

Bày tỏ lòng biết ơn đối với Sung Dong Il, Ryeoun chia sẻ: “Thầy ấy luôn điều chỉnh để tôi ghi nhớ lời thoại, nắm bắt nhanh và thể hiện trọn vẹn khi bước vào cảnh quay. Ngay cả khi tôi mắc nhiều lỗi thoại, tiền bối cũng chưa từng nổi giận. Lúc nào, thầy cũng động viên rằng không sao, làm lại lần nữa là được, tiếp cho tôi rất nhiều sức mạnh”.

Hoa máu khai thác mô típ bác sĩ sát nhân của Hyper Knife. Nếu Se Ok (Park Eun Bin đóng) là bác sĩ ưu tú sa ngã từ đỉnh cao, thì Woo Kyum lại là sinh viên y bỏ học, làm tăng thêm sự nguy hiểm.

Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi "gây bão"

Còn ra thể thống gì nữa? dài 32 tập, thuộc thể loại cổ trang - giả tưởng. Phim xoay quanh Vương Thúy Hoa (Vương Sở Nhiên thủ vai), nhân viên công sở vô tình xuyên vào tiểu thuyết. Cô trở thành Dữu Vãn Âm, là phi tần phản diện có kết cục bi thảm.

Tại đây, cô gặp Hạ Hầu Đàm (Thừa Lỗi thủ vai), một bạo quân cũng là người xuyên không, đã mắc kẹt ở thế giới này 16 năm. Tưởng chừng chỉ có hai người “ngoài kịch bản”, họ sớm phát hiện nữ chính nguyên tác Tạ Vĩnh Nhi cũng giống mình.

Dù đề tài “xuyên sách” không lạ, nhưng nhiều nhân vật xuyên không lại mang đến màu sắc mới mẻ. Màn đấu trí giữa họ hài hước, đan xen yếu tố quyền mưu và tình cảm. Nhân vật của Vương Sở Nhiên vừa mang nét yêu phi quyến rũ, vừa có sự tỉnh táo, châm biếm của một “dân công sở” hiện đại.

Thừa Lỗi tạo dấu ấn với hình tượng bạo quân mang lớp vỏ tàn nhẫn nhưng bên trong là con người cô độc, lạc lõng giữa thời đại không thuộc về mình.