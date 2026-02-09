Lễ trao giải 'Làn sóng Xanh 2025' lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 14 tiết mục đổ bộ top trending

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Không chỉ là một đêm vinh danh, 'Làn sóng Xanh' lần thứ 28 đã thật sự trở thành tâm điểm của các sự kiện giải trí những ngày giáp Tết khi xác lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu về sức ảnh hưởng.

Theo thống kê mới nhất từ Social elite, lễ trao giải Làn sóng Xanh 2025 đã đạt được vị trí Quán quân trong danh sách các sự kiện âm nhạc và trao giải, thu hút sự chú ý nhất tuần với khoảng 350.000 lượt thảo luận.

6-top-1-su-kien-am-nhac-duoc-yeu-thich-trong-tuan.png

Ngoài ra, lễ trao giải còn đạt "Top 1 thảo luận mảng Âm nhạc" từ ngày 20/1 – 2/2 và "Top 1 chủ đề thảo luận mạng xã hội, ngay sau 24h trao giải", theo đo lường của Younet media.

q.jpg

Con số này không chỉ khẳng định uy tín bền vững của một giải thưởng âm nhạc lâu đời nhất Việt Nam mà còn cho thấy sức sống mãnh liệt của Làn sóng Xanh trong lòng khán giả hiện đại.

w.jpg

“Sức công phá” của lễ trao giải Làn sóng Xanh 2025 được minh chứng rõ nét nhất qua “mặt trận” YouTube, với 14 tiết mục đồng loạt đổ bộ vào top trending. "Cú nổ" lớn nhất phải kể đến mashup Rock thiệp hồng.

4-thanh-tich-chua-day-24h.jpg

Đây là một màn kết hợp "vô tiền khoáng hậu" giữa Tóc Tiên và dàn nghệ sĩ bước ra từ Em xinh say hi, gồm Maiquinn, Đào Tử A1J, Muộii và Yeolan. Tiết mục này không chỉ giữ vững ngôi vương trending tại Việt Nam với hơn 5 triệu lượt xem mà còn vươn tầm quốc tế khi đứng ở vị trí thứ 7 top trending toàn cầu, đồng thời chiếm giữ thứ hạng cao tại Úc, Canada, Mỹ và Đức.

dtt2023.jpg

Nối tiếp "sức nóng" đó, những tiết mục khác cũng ghi nhận thành tích ấn tượng như mashup Nhà tôi có treo một lá cờ x Còn gì đẹp hơn của Noo Phước Thịnh, đạt vị trí thứ 2 trong top trending, hay Vạn sự như ý của Trúc Nhân, giữ vị trí thứ 3.

dtt1906.jpg

Độ phủ của lễ trao giải còn được nối dài bởi 4 phần trình diễn từ "vũ trụ say Hi", gồm: Không đau nữa rồi, Sớm muộn thì, Người đầu tiênAAA.

dtt4607.jpg

Bên cạnh đó, các tiết mục như Bắc Bling của Hòa Minzy, Tuấn Cry và "secret" Captain Boy, liên khúc Mưa đá - Thủy triều của Quang Hùng MasterD, Tiến hay lùi của Bùi Công Nam, mashup Giữ cho anh ngày hôm qua x Ước anh tan nát con tim của Hoàng Dũng và Phùng Khánh Linh, Dù cho tận thế của Erik, mashup Việt Nam thịnh vượng sáng ngời x MADE IN VIETNAMTái sinh của Tùng Dương đều lần lượt lọt vào top trending.

dtt3919.jpg

Việc hầu hết các tiết mục trong một chương trình đều lọt top thịnh hành là điều hiếm có, cho thấy một đêm nhạc thành công toàn diện, cả về chất lượng nghệ thuật lẫn sức hút đại chúng.

Thuận Tùng
#Noo Phước Thịnh #Trúc Nhân #Bắc Bling của Hòa Minzy #Tái sinh của Tùng Dương #Tóc Tiên #Maiquinn #Đào Tử A1J #Muộii #Yeolan

