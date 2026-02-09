Lộ diện 2 nhân vật 'siêu bắt mắt' của Tỉnh Bách Nhiên

SVO - Tỉnh Bách Nhiên đã chính thức công bố hai bộ phim truyền hình mới, tình cảm thành thị và hình sự hồi hộp, với chủ đề khác nhau cùng tạo hình nhân vật bắt mắt hơn trước.

'Tổng tài' Loan Niệm của The Early Spring (Đầu Xuân tươi sáng)

Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên, đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn nơi làm việc ở thành thị. Một Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) 'độc đoán', bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất bên trong ấm áp đối đầu với cô gái trẻ Thượng Chi Đào (Tôn Yên) bề ngoài ngây thơ nhưng thực chất mạnh mẽ ở nơi làm việc. Câu chuyện của họ diễn ra trong suốt mười năm vướng mắc tình cảm, từ sự thù địch ban đầu đến một mối quan hệ bí mật, rồi đến chia tay, sự theo đuổi tuyệt vọng, cuối cùng là hàn gắn và chữa lành.

Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) một sinh viên tốt nghiệp bình thường, bất ngờ nhận được việc làm tại một trong những công ty quảng cáo hàng đầu thế giới và bước vào nơi làm việc với tư cách là một tân binh hoàn chỉnh. Vào ngày đầu tiên, ông chủ sắc sảo của cô, Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) đã bảo cô nghỉ việc. Không nản lòng, cô chịu đựng áp lực, trưởng thành qua thử thách và cuối cùng chứng tỏ mình là một chuyên gia có năng lực, cũng như phải lòng Loan Niệm nhưng sau 6 năm bên nhau, một loạt hiểu lầm buộc cô phải ra đi không một lời từ biệt. Khi họ gặp lại nhau, cô đã trở về quê hương, điều hành một nhà hàng và công ty tổ chức sự kiện nhỏ của riêng mình, sống cuộc sống theo cách riêng.

Tỉnh Bách Nhiên vào vai tổng tài hoàn hảo, tài năng xuất chúng, diện mạo anh tuấn, nắm trong tay quyền lực lớn khi còn trẻ. Vì thế, anh ta có sự kiêu ngạo của kẻ sinh ra ở vạch đích. Chiều cao 1m83 và phong thái lạnh lùng, thượng lưu của Tỉnh Bách Nhiên hoàn toàn phù hợp với vai diễn.

Giám đốc Cục Kiểm tra thuộc Tổng cục Thuế vụ Nhà nước của The Silent Storm

Đây là bộ phim truyền hình tội phạm đầu tiên của Trung Quốc tập trung vào vấn đề kiểm toán thuế, được chuyển thể từ một vụ gian lận thuế lớn trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế những năm 1990.

Một nhân viên tài chính của một tập đoàn nổi tiếng ở thành phố Bành Châu đột ngột qua đời. Yan Ping'an (Tôn Nhất Châu), một cựu điều tra viên hình sự, nghi ngờ có liên quan đến chủ tịch tập đoàn, Zhou Hai Yang (Trương Tụng Văn). Sau khi thoát chết trong gang tấc, Zhou Hai Yang đã trốn sang Bắc Kinh, tìm kiếm sự bảo vệ từ Ouyang Xu (Tỉnh Bách Nhiên), Giám đốc Cục thanh tra thuộc Tổng cục Thuế vụ Nhà nước. Ouyang Xu nhận được đơn tố cáo chính thức về hành vi trốn thuế của một công ty ở Bành Châu. Sau một loạt cuộc điều tra và hành động căng thẳng và gay cấn, Ouyang Xu đã lặng lẽ thành lập một đội đặc nhiệm phối hợp với các cơ quan công an, viện kiểm sát và tư pháp, thành công triệt phá các băng nhóm tội phạm và phá vỡ một số vụ án lớn liên quan đến thuế, bao gồm một vụ án quy mô lớn về làm giả hóa đơn và buôn lậu thuế.