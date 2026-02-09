Lộ diện 2 nhân vật 'siêu bắt mắt' của Tỉnh Bách Nhiên

SVO - Tỉnh Bách Nhiên đã chính thức công bố hai bộ phim truyền hình mới, tình cảm thành thị và hình sự hồi hộp, với chủ đề khác nhau cùng tạo hình nhân vật bắt mắt hơn trước.
'Tổng tài' Loan Niệm của The Early Spring (Đầu Xuân tươi sáng)
Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên, đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn nơi làm việc ở thành thị. Một Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) 'độc đoán', bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất bên trong ấm áp đối đầu với cô gái trẻ Thượng Chi Đào (Tôn Yên) bề ngoài ngây thơ nhưng thực chất mạnh mẽ ở nơi làm việc. Câu chuyện của họ diễn ra trong suốt mười năm vướng mắc tình cảm, từ sự thù địch ban đầu đến một mối quan hệ bí mật, rồi đến chia tay, sự theo đuổi tuyệt vọng, cuối cùng là hàn gắn và chữa lành.
Giám đốc Cục Kiểm tra thuộc Tổng cục Thuế vụ Nhà nước của The Silent Storm
Đây là bộ phim truyền hình tội phạm đầu tiên của Trung Quốc tập trung vào vấn đề kiểm toán thuế, được chuyển thể từ một vụ gian lận thuế lớn trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế những năm 1990.