Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

BTS xuất hiện khiến sân bay Hàn Quốc 'tê liệt'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - BTS, những 'ngôi sao đẳng cấp thế giới' một lần nữa lại khiến sân bay Quốc tế Incheon 'tê liệt' khi trở về từ Lisbon, Bồ Đào Nha, sau khi hoàn thành lịch trình nước ngoài vào chiều ngày 9/2 (giờ Hàn Quốc).

Các thành viên BTS đã trở về Hàn Quốc, một tuần sau khi khởi hành đến Bồ Đào Nha, trước đó qua Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vào ngày 2/2 để thực hiện lịch trình nước ngoài.

Mặc dù chuyến bay dài, các thành viên không hề tỏ ra mệt mỏi, nồng nhiệt chào đón người hâm mộ và phóng viên tập trung tại sân bay và nhanh chóng rời khỏi sảnh đến. Mỗi thành viên mang lại phong cách rất riêng qua trang phục độc đáo. Sân bay tràn ngập tiếng reo hò, khi họ trở lại với đầy đủ các thành viên, sau một thời gian dài. Ngay cả một cái vẫy tay và giao tiếp bằng mắt cũng đã chứng tỏ sự hiện diện đẳng cấp thế giới của họ.

Trong khi đó, BTS sẽ phát hành album đầy đủ thứ năm của mình ARIANG, vào ngày 20/3 và sẽ tổ chức buổi hòa nhạc trở lại tại Quảng trường Gwanghwamun, vào ngày hôm sau, 21/3.

bts.jpg
Trước thềm buổi concert của BTS tại Gwanghwamun, vào ngày 21/3, cảnh sát đang huy động toàn lực để đảm bảo an ninh. Cảnh sát dự đoán sẽ có khoảng 260.000 người, bao gồm cả người có vé và công chúng, tập trung vào ngày diễn ra concert.
Tuệ Nghi
#Sân bay Hàn Quốc 'tê liệt' #Hành trình quốc tế của BTS #Hình ảnh biểu tượng của BTS #Ra mắt album 'Arirang' #Chương trình hòa nhạc tại Gwanghwamun #An ninh cho sự kiện BTS #Phản ứng của người hâm mộ #Phong cách thời trang của BTS #Hoạt động quốc tế của K-pop #Tác động của BTS đến cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục