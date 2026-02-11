Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

BLACKPINK xuất hiện theo cách không ai ngờ đến trong 'Minions & quái vật'

SVO - Sau thành công vang dội toàn cầu của 'Kẻ trộm Mặt Trăng 4', hãng Illumination tiếp tục mở rộng vũ trụ hoạt hình lớn nhất thế giới của mình với dàn nhân vật hoàn toàn mới trong 'Minions & quái vật'.

Minions & quái vật sẽ tiếp tục là cuộc hành trình của dàn Minions đáng yêu trước khi gặp được Gru. Chỉ có điều, lần này thứ chúng tìm kiếm lại không phải một vị chủ nhân độc ác đúng ý, mà là ý nghĩa mới của cuộc đời mình: Làm phim điện ảnh.

q-9223.jpg

Đây là câu chuyện náo nhiệt, ngớ ngẩn và hoàn toàn có thật về cách những chú Minions bé nhỏ chinh phục Hollywood, từng bước trở thành "ngôi sao" điện ảnh, rồi mất đi tất cả vì hết thời. Để cứu vãn sự nghiệp, chúng quyết tâm theo đuổi giấc mơ mới của đời mình, giải phóng quái vật ra thế giới, nhằm phục vụ cho tác phẩm điện ảnh đầu tay.

copy-of-99t02-fp-1144442u-00086607.jpg

Đoạn trailer dài 2 phút đã hé lộ màn ra mắt của bộ ba Minion mới là James, Ed và Henry cùng sự xuất hiện của chú Cthulhu đáng yêu vừa được đám Minions triệu hồi từ cõi chết, mang tên Gumi. Nhóm BLACKPINK cũng bất ngờ khi xuất hiện trong đoạn trailer theo cách đặc biệt.

copy-of-99t02-fp-1144442u-00088566.jpg

Trong lời ca tràn đầy năng lượng của "bản hit" How you like that từ BLACKPINK, đoạn phim hé lộ giấc mơ điện ảnh dang dở còn chưa rõ thành bại, các Minions đã phải đồng tâm hợp lực với nhau để cứu hành tinh khỏi thảm họa quái vật mà chính chúng vừa gây ra.

Bộ phim do đạo diễn được đề cử giải Oscar - Pierre Coffin chỉ đạo. Ông là người đứng sau thành công của ba phần đầu thương hiệu Kẻ trộm Mặt Trăng và phần phim Minions (2015). Ông cũng chính là người lồng tiếng cho các chú Minions kể từ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2010.

copy-of-99t02-fp-1144442u-00089272.jpg

Đã hơn 10 năm kể từ khi ra đời, Minions đã trở thành những nhân vật hoạt hình biểu tượng nhất của thế hệ người xem hiện tại. Được công nhận và yêu mến trên toàn cầu bởi người hâm mộ ở mọi lứa tuổi, các Minions đã đưa hai loạt phim Kẻ trộm Mặt TrăngMinions của Illumination đạt doanh thu phòng vé toàn cầu hơn 5,6 tỷ đô la, trở thành thương hiệu hoạt hình có doanh thu cao nhất thế giới.

Thuận Tùng
#Giới thiệu phim hoạt hình Minions & quái vật #Hợp tác BLACKPINK trong phim hoạt hình #Hành trình của Minions trở thành ngôi sao điện ảnh #Thành công toàn cầu của thương hiệu Minions #Đạo diễn Pierre Coffin và các dự án hoạt hình #Sáng tạo và phát triển nhân vật Minions #Ảnh hưởng của Minions đến văn hóa đại chúng #Cốt truyện và nhân vật trong Minions & quái vật #Tác động của phim hoạt hình đến doanh thu toàn cầu #Ý nghĩa và thông điệp của phim hoạt hình

