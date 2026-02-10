Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sunghoon đóng vai trò cầu nối giữa K-pop và Thế vận hội Milan Cortina

Tuệ Nghi
SVO - Sunghoon của ENHYPEN đã trở lại sau khi đóng vai trò nổi bật, như một cầu nối giữa K-pop và thể thao.

Theo thông báo từ công ty quản lý Belift Lab vào ngày 10/2 (giờ Hàn Quốc), Sunghoon đã dành thời gian thực hiện nhiệm vụ đại sứ quảng bá cho Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc từ ngày 5 đến ngày 9/2 (giờ địa phương) tại Thế vận hội Mùa Đông, Milan Cortina 2026, tham gia rước đuốc, lễ khai mạc và các sự kiện của đội tuyển quốc gia.

sunghoon.jpg

Thông qua công ty quản lý, Sunghoon chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ lại đứng trên sân khấu Olympic với một vai trò khác, đó là ước mơ đầu tiên của tôi từ khi còn nhỏ. Thông qua việc rước đuốc và xem các cuộc thi, tôi đã có thể nhớ lại niềm đam mê và những kỷ niệm mà tôi cảm nhận được trong thời gian còn là một vận động viên. Đó là một trải nghiệm quý giá mà tôi sẽ nhớ mãi”.

523480-553799-1112.jpg

Vào ngày khai mạc, Sunghoon đã hoàn thành thành công việc rước đuốc giữa đám đông khổng lồ. Ngày hôm sau, ngày 6/2, anh trở thành người Hàn Quốc duy nhất được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chính thức mời tham dự thảm đỏ lễ khai mạc. Anh cũng đã đến thăm phòng quảng bá Korea House và Samsung House với tư cách “đại sứ văn hóa” bằng cách quảng bá văn hóa và công nghệ của Hàn Quốc.

Vào ngày 7/2 và 9/2, anh lần lượt tham dự phần thi ngắn của đội trượt băng nghệ thuật và chung kết trượt băng tốc độ 1000m nữ, truyền năng lượng mạnh mẽ để cổ vũ cho Đội tuyển Hàn Quốc. Sau khi tin tức về việc anh tham dự trượt băng nghệ thuật lan truyền trong nước, IOC ngay lập tức gửi lời mời, và Sunghoon đã bất ngờ xuất hiện trong phần đếm ngược trước sự kiện để khuấy động không khí cổ vũ.

sunghoon2.jpg

Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc tuyên bố: “Là một cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật và nghệ sĩ K-pop đại diện cho đất nước, Sunghoon có nhiều điểm tương đồng với các vận động viên đội tuyển Hàn Quốc. Việc được đồng hành bởi một đại sứ mang tính biểu tượng như vậy có ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi rất biết ơn anh ấy đã tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, bao gồm thử thách SHOUT OUT và nhiều nội dung liên quan đến Olympic. Chúng tôi hy vọng các vận động viên của chúng tôi sẽ thi đấu tốt tại giải đấu này với sự hỗ trợ của anh ấy”.

Tuệ Nghi
