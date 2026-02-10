Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Diệu Nhi mừng Tết Bính Ngọ với bộ ảnh áo dài, biết ơn vì được khán giả yêu thương

Bình Nguyễn
SVO - Diện áo dài đón Tết Bính Ngọ, Diệu Nhi được khen đẹp tựa 'nàng thơ'. Trong năm qua, nữ diễn viên biết ơn từng khoảnh khắc được đến gần hơn với khán giả.

Diệu Nhi diện áo dài tông hồng pastel, với kiểu dáng cổ bẻ lạ mắt. Thiết kế trơn đơn giản nhưng với phần cổ đính kết, tay cài nút khiến cô trở nên nổi bật. Để phù hợp với trang phục áo dài, Diệu Nhi lựa chọn tóc dài tết lệch một bên, tôn lên gương mặt thanh tú, dịu dàng của cô.

631277106-1482582633228291-3302033535944125423-n.jpg

Điểm thu hút của Diệu Nhi không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở thần thái hoạt bát, duyên dáng, khiến cô nổi bật theo cách rất riêng trong showbiz Việt. Thường xuất hiện với năng lượng hài hước nên những lần thay đổi phong cách của Diệu Nhi đều nhận được sự quan tâm. Bộ ảnh trước thềm Tết Bính Ngọ lần này cũng một lần nữa khẳng định khả năng biến hóa linh hoạt của nữ diễn viên.

631268900-1482582643228290-3245140029832385629-n.jpg

Nhìn lại năm 2025 của mình, Diệu Nhi biết ơn vì vẫn được cống hiến và nhận tình yêu thương của khán giả: "Năm vừa qua, Nhi đã có nhiều trải nghiệm mới như lần đầu tiên được đứng trình diễn trên khấu hàng chục ngàn khán giả ở Chị đẹp concert, lần đầu tham dự Running man đối đầu với người thân, trở lại Sao nhập ngũ. Hơn hết, Nhi vẫn được khán giả yêu thương và ủng hộ”.

629894580-1482582629894958-7692142521580861492-n.jpg

Vắng bóng trên màn ảnh rộng năm qua nhưng Diệu Nhi vẫn xuất hiện đều đặn ở các show thực tế, tham dự sự kiện. Lần góp mặt của nữ diễn viên tại WeChoice awards vừa qua cũng để lại ấn tượng lớn trong lòng khán giả.

630802447-1340785861415327-6033650400205486030-n.jpg

Trái với "visual" quyến rũ, trưởng thành trên thảm đỏ, Diệu Nhi khi phát biểu trao giải lại "tung mảng miếng hài" khiến mọi người bật cười. Chia sẻ về định hướng trong năm 2026, Diệu Nhi cho biết, cô đã có những kế hoạch riêng, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ công bố cho khán giả.

Bình Nguyễn
