Ryoma Takeuchi tiết lộ bức ảnh gia đình, dân mạng chỉ biết thốt 'cha cậu ấy thật ngầu'

Vân Linh
SVO - Ryoma Takeuchi mới đây đã hé lộ về cha mình và đăng tải những bức ảnh về chuyến đi chơi gia đình cùng Honoka và Yuito, khiến netizens chỉ biết thốt lên 'Một gia đình tuyệt vời. Bố cậu ấy thật ngầu!'.

Nam diễn viên Ryoma Takeuchi đã cập nhật Instagram, chia sẻ những bức ảnh từ chuyến đi chơi gia đình cùng cha, anh trai là nghệ sĩ Yuito Takeuchi và em gái là người mẫu Honoka Takeuchi, gây xôn xao dư luận.

anh-gia-dinh.jpg

Bài đăng này đã gây xôn xao cộng đồng mạng: Bố cậu ấy ngầu quá; Gia đình tuyệt vời nhất; Họ có mối quan hệ rất thân thiết; Thật ấm lòng; Một gia đình đẹp; Chuyến đi chơi gia đình thật vui vẻ...

abjgne-3f.jpg

Ryoma Takeuchi hiện đang gây chú ý với bộ phim bộ phim truyền hình Silent Truth phát sóng trên TV Asahi vào lúc 9h tối thứ Ba hằng tuần, bắt đầu từ 13/1/2026, gồm 10 tập, đóng cặp cùng Inoue Mao. Bộ phim tình cảm bí ẩn này được chuyển thể từ tiểu thuyết Saikai của Yokoseki Dai, tác phẩm đoạt giải Edogawa Rampo lần thứ 56. Takeuchi vào vai Hina Junichi, một thám tử tái ngộ "mối tình đầu" của mình sau 23 năm, kể từ năm lớp sáu. Inoue vào vai Iwamoto Makiko, mối tình đầu của anh, người cùng anh chia sẻ một "bí mật không thể nói ra" nhưng lại tái ngộ anh với tư cách là nghi phạm trong một vụ án mạng.

mo54kp-3f.jpg
Câu chuyện bắt đầu 23 năm trước. Junichi (Takeuchi Ryoma), khi đó là học sinh lớp 6 tiểu học, đã chôn một khẩu súng ngắn được sử dụng trong một vụ việc nào đó dưới gốc cây hoa anh đào trong khuôn viên trường cùng với ba bạn cùng lớp. Bốn đứa trẻ giữ bí mật này, mỗi người sống cuộc đời riêng của mình, trước khi dần xa cách. Nhiều năm sau, Junichi trở thành thám tử và được giao điều tra một vụ án mạng. Trong quá trình điều tra, anh gặp lại Makiko (Inoue Mao), một trong những người bạn từng chia sẻ bí mật thời thơ ấu và cũng là mối tình đầu của anh, giờ đây đứng trước anh với tư cách là "thám tử kiêm nghi phạm". Ngay sau đó, sự thật được hé lộ rằng, khẩu súng được sử dụng trong vụ án mạng chính là khẩu súng ngắn mà bốn người họ đã chôn giấu từ lâu.
Vân Linh
#Gia đình nổi bật của diễn viên #Chuyến đi chơi gia đình #Thông tin về Takeuchi Ryoma #Bộ phim truyền hình bí ẩn #Câu chuyện điều tra tội phạm #Mối tình đầu và bí mật quá khứ #Chuyến hành trình của các nhân vật #Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết #Phản hồi và bình luận của dân mạng #Mối quan hệ gia đình và tình cảm

