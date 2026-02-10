Vụ án Lee Yi Kyung đã cập nhật thông tin mới

A đã đăng một tuyên bố trên tài khoản X (trước đây là Twitter) của mình: “Lý do tôi không đưa ra tuyên bố riêng là vì tôi đang hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát Hàn Quốc. Vì luật pháp và thủ tục của Hàn Quốc khác với các nước khác, tôi lo ngại điều này có thể khiến tôi gặp bất lợi. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định hợp tác với cuộc điều tra để làm rõ rằng vấn đề này là sự thật”.

Hiện đang sinh sống ở nước ngoài và không thể đến gặp trực tiếp các cơ quan điều tra Hàn Quốc, A cho biết: “Tôi vẫn đang tiếp tục hợp tác với điều tra viên phụ trách, thông qua các phương thức không trực tiếp”. A nói thêm rằng, các tài liệu liên quan đến danh tính của họ và tất cả bằng chứng hiện có đã được giao cho các điều tra viên, và lưu ý: “Cuộc điều tra đã diễn ra hơn một tháng và đang mất khá nhiều thời gian”.

A cũng công bố ảnh chụp màn hình các email được trao đổi giữa họ và điều tra viên tại Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul. Trong email, A viết: “Tôi sẵn sàng hợp tác với cuộc điều tra, và cũng có thể tiến hành qua cuộc gọi video. Tôi sẽ tuân theo các thủ tục và lịch trình cụ thể do điều tra viên hướng dẫn. Dù có mất thời gian, tôi vẫn dự định hợp tác đến cùng và chờ đợi kết quả. Khi cuộc điều tra hoàn tất, tôi tin rằng các cơ quan điều tra sẽ xác định rõ ràng danh tính người trong các tài liệu đó. Các bản ghi liên lạc liên quan sẽ vẫn còn, và những tài khoản đó quả thực đã được sử dụng. Tôi hy vọng sự thật về vụ việc này sẽ được làm sáng tỏ”.

Trước đó, vào tháng Mười năm ngoái, A đã công bố các ảnh chụp màn hình ứng dụng nhắn tin được cho là chứa các cuộc trò chuyện không phù hợp với một người phụ nữ và khẳng định, người đàn ông đó là Lee Yi Kyung. Vụ việc đã dẫn đến việc Lee Yi Kyung rời khỏi chương trình Hangout with Yoo của đài MBC và bị hủy bỏ vai trò MC trong chương trình The Return of Superman của đài KBS 2TV. Đáp lại, phía Lee Yi Kyung tuyên bố, những cáo buộc này là "vô căn cứ" và đã bắt đầu các hành động pháp lý. Công ty quản lý của anh cho biết: "Chúng tôi đã nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường và đệ đơn kiện lên Sở Cảnh sát Gangnam ở Seoul về tội phát tán thông tin sai sự thật và phỉ báng. Công ty chúng tôi không tìm cách dàn xếp hay thảo luận về việc bồi thường liên quan đến vấn đề này. Chúng tôi sẽ không theo đuổi bất kỳ hành động nào như vậy trong tương lai".