Lee Je Hoon từ 'người hùng taxi' đến luật sư 'ngôi sao' tạo 'phản ứng hóa học' cùng Ha Young

SVO - Lee Je Hoon sẽ 'kết cặp' với Ha Young trong vai trò luật sư của bộ phim truyền hình sắp tới (đài SBS) có nhan đề 'There’s a Winning Chance'.
There’s a Winning Chance là một bộ phim hài hước, nhẹ nhàng về đề tài trinh thám pháp luật, được chuyển thể từ loạt phim truyền hình Nhật Bản TV Asahi, phát sóng năm 2018, Legal V: Former Lawyer Shoko Takanashi, xoay quanh một văn phòng luật sư độc đáo, do Kwon Baek, một cựu luật sư kiêm quản lý văn phòng, dẫn dắt. Văn phòng này nhận những vụ án tưởng chừng không thể thắng và biến chúng thành những cuộc chiến có thể thắng theo những cách chưa từng thấy. Bộ phim được cho là sẽ do Kwon Da Som (My Demon, Connection) đạo diễn, và nguồn tin cho biết, Jung Jin Young và Kim Eui Chan sẽ chấp bút kịch bản.
Nữ diễn viên Ha Young (The Trauma Code: Heroes on Call), Lee Jae Won, Ok Ja Yeon và Cho Seong Ha cũng đã được mời tham gia bộ phim này.
Lee Je Hoon và Ha Young được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn mạnh mẽ và khắc họa sâu sắc mối quan hệ giữa các nhân vật của họ. Mối quan hệ vui vẻ giữa người quản lý văn phòng và luật sư, từ mối quan hệ thầy trò trở thành những cộng sự hỗ trợ lẫn nhau, được kỳ vọng sẽ làm nổi bật sự ăn ý giữa hai người.