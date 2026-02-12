Lee Je Hoon từ 'người hùng taxi' đến luật sư 'ngôi sao' tạo 'phản ứng hóa học' cùng Ha Young

SVO - Lee Je Hoon sẽ 'kết cặp' với Ha Young trong vai trò luật sư của bộ phim truyền hình sắp tới (đài SBS) có nhan đề 'There’s a Winning Chance'.

There’s a Winning Chance là một bộ phim hài hước, nhẹ nhàng về đề tài trinh thám pháp luật, được chuyển thể từ loạt phim truyền hình Nhật Bản TV Asahi, phát sóng năm 2018, Legal V: Former Lawyer Shoko Takanashi, xoay quanh một văn phòng luật sư độc đáo, do Kwon Baek, một cựu luật sư kiêm quản lý văn phòng, dẫn dắt. Văn phòng này nhận những vụ án tưởng chừng không thể thắng và biến chúng thành những cuộc chiến có thể thắng theo những cách chưa từng thấy. Bộ phim được cho là sẽ do Kwon Da Som (My Demon, Connection) đạo diễn, và nguồn tin cho biết, Jung Jin Young và Kim Eui Chan sẽ chấp bút kịch bản.

Nữ diễn viên Ha Young (The Trauma Code: Heroes on Call), Lee Jae Won, Ok Ja Yeon và Cho Seong Ha cũng đã được mời tham gia bộ phim này.

Lee Je Hoon vào vai Kwon Baek, một cựu luật sư ngôi sao và hiện là quản lý văn phòng của Văn phòng Luật Seungsan. Sau khi vướng vào bê bối hối lộ và bị tước giấy phép hành nghề luật sư, Kwon Baek biến mất không dấu vết. Sau đó, anh trở lại đầy kịch tính, với tư cách là quản lý văn phòng của một văn phòng luật sư xuống cấp, do chính anh tạo ra bằng cách tập hợp một nhóm các thành viên không ăn ý. Sau khi trải qua cả thành công và thất bại, Kwon Baek trở lại với một phong thái tự tin mới. Là một quản lý văn phòng lập dị, tài giỏi và hài hước hơn cả thời còn là luật sư, anh khuấy động mọi thứ bằng cách giăng bẫy và dàn dựng những kế hoạch táo bạo để tìm ra sự thật.

Ha Young vào vai Yeo Shim Hee, một luật sư tân binh không có tiền bạc hay mối quan hệ quyền lực nhưng lại làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai. Không hề hay biết rằng, người mà cô luôn coi là hình mẫu, Kwon Baek, đã sa sút danh tiếng trong một vụ bê bối nhận hối lộ, Yeo Shim Hee chấp nhận lời đề nghị của anh và trở thành luật sư trưởng tại Văn phòng Luật Seungsan. Thất vọng trước hình ảnh thay đổi của người mà mình ngưỡng mộ, Yeo Shim Hee sau đó cảm động khi nhận ra rằng, người quản lý văn phòng lập dị, Kwon Baek, người mà cô tin rằng chẳng làm gì cả thực ra lại luôn suy nghĩ trước nhiều bước. Dưới sự hướng dẫn của Kwon Baek, cô trưởng thành và trở thành một luật sư giỏi giang.

Lee Je Hoon và Ha Young được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn mạnh mẽ và khắc họa sâu sắc mối quan hệ giữa các nhân vật của họ. Mối quan hệ vui vẻ giữa người quản lý văn phòng và luật sư, từ mối quan hệ thầy trò trở thành những cộng sự hỗ trợ lẫn nhau, được kỳ vọng sẽ làm nổi bật sự ăn ý giữa hai người.