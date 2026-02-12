Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Võ Tấn Phát ví mình là 'chén nước mắm', 'bật mí' sự thật sau những cảnh quay 'chấn động'

Xuân Tiến
SVO - Võ Tấn Phát mang đến bầu không khí thoải mái cho khán giả thủ đô bằng cách ví von dí dỏm về vai trò của mình trong dự án phim Tết đang dẫn đầu phòng vé hiện nay.

Võ Tấn Phát là gương mặt được đánh giá cao trong năm 2025 khi 2 dự án anh tham gia là Nụ hôn bạc tỷLàm giàu với ma 2, đều có doanh thu cao vượt ngưỡng trăm tỷ. Chính vì thế, khi tham gia vào Báu vật trời cho, dự án điện ảnh Tết Bính Ngọ, Võ Tấn Phát khá hồi hộp. Nam diễn viên cho biết mình dành ra gần 1 tháng để nghiên cứu cho nhân vật Tiền, bác sĩ thú y, người gây ra những tình huống dở khóc, dở cười trong phim: “Nếu đánh giá bộ phim như một đĩa cơm tấm thì Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan hay đạo diễn Lê Thanh Sơn là những miếng chả, bì rất ngon rồi. Bản thân tôi chỉ mong mình sẽ trở thành chén nước mắm, thêm hương thêm hoa cho món ăn. Tuy nhiên, cơm tấm mà không có nước mắm là không hoàn thiện'.

1002-ttk-0932.jpg
Võ Tấn Phát ví mình như 'chén nước mắm' trong 'món cơm Tấm điện ảnh'.

Trong quá trình thực hiện Báu vật trời cho, Võ Tấn Phát không chỉ tìm tòi để tạo ra những mảng miếng cho các cảnh quay của mình mà còn liên tục có những sáng kiến giúp cho bộ phim thêm thú vị. Như khi đọc kịch bản, nam diễn viên thấy tình huống mà nhân vật Hồng (Tuấn Trần thủ vai) giống hệt lời một bài hát nổi tiếng. Anh đã mạnh dạn đề xuất đạo diễn lồng ghép vào bộ phim và bất ngờ, được đề nghị thể hiện luôn ca khúc đó: "Tưởng chỉ làm chơi chơi, ai dè đạo diễn đã bê nguyên phần thu âm ấy vào bộ phim, tạo ra một phân cảnh khá hài hước, được khán giả đánh giá cao".

Khi được hỏi về việc có lo lắng khi dự án của mình tham gia đối đầu cùng những đối thủ đáng gờm như Trấn Thành, Trường Giang... Võ Tấn Phát cho biết, anh vui vì điều đó. Đơn giản vì khán giả chính là người được hưởng lợi khi có quá nhiều sự lựa chọn thú vị cho 'mâm cỗ điện ảnh Tết' năm nay.

1002-ttk-0721.jpg
Võ Tấn Phát không ngại làm xấu mình để mang tiếng cười cho khán giả.

Võ Tấn Phát cũng "bật mí" rằng, bản thân mình cũng đang có một vài dự án điện ảnh sắp bấm máy ngay sau Tết, trong đó có tác phẩm anh đóng vai chính nữa. Dù không dám tự nhận là 'bảo chứng phòng vé', tuy nhiên, nam diễn viên cũng bày tỏ mong muốn được 'giữ chuỗi' cho loạt phim mình tham gia tiếp tục được trăm tỷ.

Nam diễn viên cho biết, dù lịch trình dày đặc nhưng đã xin ê kíp cho phép được nghỉ 2 ngày mùng Một và mùng Hai Tết để ở bên cạnh gia đình: "Mình làm cả năm rồi, cũng đâu có giàu thêm nếu làm xuyên Tết đâu. Tết là phải về nhà với mẹ, với cha chứ". Năm nay, Võ Tấn Phát cùng gia đình sẽ đón năm mới trong ngôi nhà mà anh tự mình xây tặng bố mẹ. Anh cho biết, đó là một thành quả nho nhỏ mà anh rất tự hào đạt được trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, Võ Tấn Phát cũng sẽ tự tay vào bếp nấu những món ngon ngày Tết cho gia đình và tặng cho bạn bè. Theo nam diễn viên, vị Tết không tìm đâu xa xôi mà chính trong bữa cơm được ngồi quây quần cùng các thành viên trong nhà, nghe kể lại những gì đã trải qua trong suốt một năm.

1002-ttk-0304.jpg
Với Võ Tấn Phát, khoảnh khắc bên cạnh gia đình rất đáng giá mà có bao nhiêu tiền cũng không thể mua nổi.
Xuân Tiến
#Võ Tấn Phát đóng phim Tết #phỏng vấn Tết #Hậu trường phim "Báu vật trời cho"

