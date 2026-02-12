ALPHA DRIVE ONE trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên làm được điều này tại Trung Quốc

SVO - ALPHA DRIVE ONE đã trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí thời trang lớn của Trung Quốc.

Nhóm nhạc ALPHA DRIVE ONE đã được chọn làm gương mặt trang bìa cho số đầu tiên năm 2026 của tạp chí ELLE Men Fresh China. Đây là lần đầu tiên một nhóm nhạc K-pop hợp tác với tạp chí này cho một bài báo trang bìa.

Trong bộ ảnh mới được phát hành, ALPHA DRIVE ONE thể hiện một không gian siêu thực, nơi thực tế và các yếu tố ảo cùng tồn tại. Các thành viên đã thể hiện phong cách tiên phong pha trộn với cảm hứng retro-futuristic, làm nổi bật sự hiện diện của họ như những biểu tượng thời trang thế hệ mới.

Mặc dù mang bầu không khí mộng mơ, các thành viên vẫn thể hiện năng lượng tươi sáng đặc trưng của nhóm thông qua những tư thế năng động và ánh mắt biểu cảm. Sự phối hợp ăn ý của họ trong suốt buổi chụp hình được cho là cũng đã thu hút sự chú ý của các quan chức ngành công nghiệp địa phương.

Sự xuất hiện trên trang bìa này phản ánh sự nổi tiếng ngày càng tăng của ALPHA DRIVE ONE tại Trung Quốc, càng củng cố vị thế toàn cầu của mình.

ALPHA DRIVE ONE dự kiến ​​sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi toàn cầu, với kế hoạch kết nối với người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua nhiều hoạt động và nội dung sắp tới.