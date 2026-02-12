Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

ALPHA DRIVE ONE trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên làm được điều này tại Trung Quốc

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - ALPHA DRIVE ONE đã trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí thời trang lớn của Trung Quốc.

Nhóm nhạc ALPHA DRIVE ONE đã được chọn làm gương mặt trang bìa cho số đầu tiên năm 2026 của tạp chí ELLE Men Fresh China. Đây là lần đầu tiên một nhóm nhạc K-pop hợp tác với tạp chí này cho một bài báo trang bìa.

Trong bộ ảnh mới được phát hành, ALPHA DRIVE ONE thể hiện một không gian siêu thực, nơi thực tế và các yếu tố ảo cùng tồn tại. Các thành viên đã thể hiện phong cách tiên phong pha trộn với cảm hứng retro-futuristic, làm nổi bật sự hiện diện của họ như những biểu tượng thời trang thế hệ mới.

alpha.jpg

Mặc dù mang bầu không khí mộng mơ, các thành viên vẫn thể hiện năng lượng tươi sáng đặc trưng của nhóm thông qua những tư thế năng động và ánh mắt biểu cảm. Sự phối hợp ăn ý của họ trong suốt buổi chụp hình được cho là cũng đã thu hút sự chú ý của các quan chức ngành công nghiệp địa phương.

Sự xuất hiện trên trang bìa này phản ánh sự nổi tiếng ngày càng tăng của ALPHA DRIVE ONE tại Trung Quốc, càng củng cố vị thế toàn cầu của mình.

alpha-1.jpg

ALPHA DRIVE ONE dự kiến ​​sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi toàn cầu, với kế hoạch kết nối với người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua nhiều hoạt động và nội dung sắp tới.

ps26020900253.jpg
Alpha Drive One chứng tỏ họ là tân binh xuất sắc nhất mọi thời đại, với doanh số bán ra ban đầu đạt 1,44 triệu bản và bốn giải thưởng tại các chương trình âm nhạc. Alpha Drive One ra mắt vào ngày 12/1 với mini-album đầu tay "EUPHORIA" và đạt được thành công đáng kể trên các chương trình âm nhạc, bảng xếp hạng nhạc số và album thông qua việc quảng bá ca khúc chủ đề "FREAK ALARM". Đặc biệt, Alpha Drive One đã lập một kỷ lục đáng kể khi trở thành nhóm nhạc nam đầu tiên trong khoảng chín năm giành vị trí quán quân trên cả ba chương trình âm nhạc truyền hình lớn với bài hát đầu tay của mình.Trước đó, Alpha Drive One đã đạt được doanh số bán ra ban đầu cao thứ hai đối với một album đầu tay của nhóm nhạc K-pop với album "Euphoria", vượt qua 1,44 triệu bản. Hơn nữa, ngay sau khi phát hành, tất cả các bài hát trong mini-album đầu tiên của họ, bao gồm cả bài hát chủ đề, đều lọt vào Top 100 của Melon. Ngoài ra, họ đạt vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng album iTunes toàn cầu và nằm trong top 5 tại 18 khu vực trên thế giới, bao gồm Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan và Nga, chứng tỏ sự hiện diện mạnh mẽ của họ như một tân binh K-pop toàn cầu. Thêm vào đó, họ đứng đầu bảng xếp hạng album kỹ thuật số hằng ngày trên QQ Music, nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, và đạt thứ hạng cao trên cả bảng xếp hạng album tổng hợp hàng tuần và bảng xếp hạng album hàng tuần của Oricon Chart Nhật Bản trong hai tuần liên tiếp, chứng tỏ sự hiện diện vượt trội của họ không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên thị trường toàn cầu. Ca khúc chủ đề "Freak Alarm" đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng "Melon Hot 100" (hạng 30) ngay sau khi phát hành, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng "Bugs Real-Time Chart", "Rakuten Music Real-Time Ranking", bảng xếp hạng "iTunes K-pop Top Songs" của Nhật Bản và bảng xếp hạng "AWA Music Real-Time Rising Chart". Hơn nữa, ca khúc này đã khẳng định vị trí hàng đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn trong và ngoài nước, chứng minh sức mạnh âm nhạc đáng gờm của mình.
Tuệ Nghi
#Thành công của nhóm nhạc K-pop tại Trung Quốc #Hợp tác với tạp chí thời trang ELLE Men #Ảnh hưởng của ALPHA DRIVE ONE trong ngành công nghiệp giải trí #Phong cách thời trang retro-futuristic của nhóm #Chiến lược mở rộng toàn cầu của nhóm nhạc #Sự nổi bật của nhóm trong khu vực Đại Trung Hoa #Xu hướng nhóm nhạc K-pop ra quốc tế #Ảnh hưởng của nhóm đến ngành thời trang và giải trí #Kỷ lục mới của nhóm nhạc trong ngành giải trí Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục