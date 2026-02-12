ZeroBaseOne sẽ hoạt động trở lại với đội hình 5 thành viên

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Zerobase One sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 5 thành viên. Jang Hao và Han Yujin sẽ rời nhóm.

Ngày 12/2, công ty quản lý của ZeroBaseOne, WakeOne, thông báo: "Hành trình rực rỡ mà 9 thành viên đã cùng nhau tạo nên dưới một cái tên duy nhất là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ. Dựa trên di sản quý giá đó, chúng tôi mong muốn bắt đầu một chương mới".

260212111238295-w.jpg

Năm thành viên Sung Hanbin, Kim Jiwoong, Seok Matthew, Kim Taerae và Park Gunwook sẽ gia nhập ZeroBaseOne trong mùa hoạt động mới. WakeOne cho biết: "Quyết định này được đưa ra sau khi thảo luận kỹ lưỡng và đạt được sự đồng thuận giữa các nghệ sĩ Seok Matthew, Kim Taerae và Park Gunwook, cũng như Sung Hanbin, Kim Jiwoong và các công ty quản lý của họ". Họ nói thêm: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình để đảm bảo sự ổn định của nhóm nhạc 5 thành viên, đồng thời tiếp tục liên lạc với tất cả các thành viên để họ có thể cùng nhau phát triển với tư cách là đối tác".

Bốn thành viên Jang Hao, Ricky, Kim Kyu-bin và Han Yu-jin đã kết thúc giai đoạn dự án và sẽ rời nhóm. Wake One tuyên bố: "Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực trong tương lai của họ và mong nhận được sự động viên và ủng hộ tiếp tục từ các bạn dành cho các thành viên sẽ bắt đầu những con đường mới".

Họ tiếp tục: "Di sản âm nhạc mà chín thành viên đã cùng nhau xây dựng dưới cái tên ZerobaseOne sẽ không đứng yên mà sẽ tiếp tục mở rộng theo nhiều cách và khả năng khác nhau, duy trì sức sống của nó. Mặc dù hình thức quảng bá của chúng tôi có thể thay đổi, nhưng chúng tôi hứa rằng các giá trị và bản sắc mà chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ sẽ vẫn không thay đổi".

20260212500527.jpg

ZerobaseOne ra mắt thông qua chương trình tuyển chọn Voice Planet của Mnet vào tháng 7/2023 và ký hợp đồng hoạt động đến tháng 1/2026. Họ nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến với các ca khúc như In Bloom, Feel the PopDoctor! Doctor!. Kể từ khi ra mắt, họ đã đạt được sự nổi tiếng vang dội, với 6 album bán được triệu bản liên tiếp. Sau khi gia hạn hợp đồng hai tháng, họ sẽ tiếp tục hoạt động đến tháng 3/2026, với tất cả chín thành viên, dự kiến ​​sẽ biểu diễn trên sân khấu trong buổi hòa nhạc encore thuộc tour diễn thế giới của họ, 2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE & NOW' ENCORE .

Tuệ Nghi
