Đảng viên trẻ Trọng Hiếu với khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị cộng đồng

SVO - Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2004) sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, không chỉ sở hữu bài báo khoa học quốc tế mà còn được kết nạp Đảng khi mới 20 tuổi. Hành trình từ một sinh viên tích cực tham gia phong trào đến danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương của Hiếu là kết quả của sự rèn luyện nghiêm túc và bền bỉ.

Nguyễn Trọng Hiếu đang là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

Trở thành Đảng viên để sống trách nhiệm hơn

Gặp Hiếu tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, ấn tượng đầu tiên về chàng trai quê Đồng Tháp này là sự điềm tĩnh và chín chắn hơn so với lứa tuổi gen Z của mình. Ngày 08/11/2024, khi vừa tròn 20 tuổi, Hiếu vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với nhiều sinh viên, đây là một đích đến, nhưng với Hiếu, đó lại là điểm khởi đầu cho một cam kết sống trách nhiệm hơn. Chia sẻ về bước ngoặt này, Hiếu tâm sự: “Mình đến với Đảng từ quá trình tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động tình nguyện, chứ không phải từ một khoảnh khắc bộc phát. Khi trực tiếp hỗ trợ người dân khó khăn, mình nhận ra nếu chỉ sống bằng nhiệt huyết tuổi trẻ thì rất dễ chóng nguội. Mình cần một lý tưởng đủ vững để soi đường”.

Với Hiếu, trở thành Đảng viên không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho lý tưởng phục vụ cộng đồng.

Hiện tại, với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường và Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Hiếu xem việc vào Đảng là một sự cam kết. “Việc được kết nạp Đảng ở tuổi 20 là niềm vinh dự lớn, nhưng cũng là cam kết phải sống chuẩn mực hơn, làm việc trách nhiệm hơn và không cho phép bản thân dừng lại ở những gì đã đạt được”.

Dấu ấn của một thủ lĩnh Đoàn - Hội năng nổ

Không chỉ dừng lại ở vai trò tiên phong của một Đảng viên trẻ, Hiếu còn xem môi trường Đoàn - Hội là nơi để tôi luyện bản lĩnh. Từ những ngày tháng hăng say với công tác Hội, chàng trai trẻ đã gặt hái được những danh hiệu cao quý nhất của đời sinh viên. Đó là danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ VIII năm 2025, danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025 cùng hàng loạt Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam… Với Hiếu, những tấm bằng khen, kỷ niệm chương này không chỉ là thành tích bề nổi, mà là minh chứng cho sự trưởng thành của một người cán bộ Đoàn biết cân bằng giữa việc học và việc “nghề”. Chính sự năng nổ trong các phong trào đã giúp Hiếu rèn luyện được những kỹ năng mềm quý giá, bổ trợ đắc lực cho công việc chuyên môn sau này.

Nguyễn Trọng Hiếu (ngoài cùng bên trái) rạng rỡ trong lễ tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ VIII năm 2025.

Những đêm thức trắng hướng về đồng bào

Vốn là gương mặt thân quen trong các chiến dịch mùa hè xanh hay hiến máu nhân đạo, thế nhưng, dấu ấn đậm nét nhất trong quãng đời sinh viên của Hiếu lại gắn liền với những ngày cả nước hướng về miền Bắc và miền Trung ruột thịt. Trong đợt bão số 3 và lũ lụt tại Hà Tĩnh vừa qua, Hiếu đã tạm gác lại việc riêng để trở thành một trong những nhân tố tích cực nhất của “Hành trình tuổi trẻ Cần Thơ” chi viện cho đồng bào. Dù không trực tiếp có mặt tại tâm lũ, nhưng những đêm thức trắng tại điểm tập kết hàng cứu trợ ở Cần Thơ đã để lại trong Hiếu những cảm xúc khó quên. “Điều khiến mình xúc động nhất không phải là những con số, mà là tinh thần sẻ chia rất tự nhiên. Có những bạn sinh viên lặng lẽ phụ khuân vác đến khuya mà không nói một lời”, Hiếu bồi hồi nhớ lại. Khoảnh khắc tự tay bốc những thùng mì, bao gạo lên xe vận chuyển trong đêm đã giúp chàng trai trẻ ngộ ra bài học lớn về sự cống hiến: “Cống hiến không nhất thiết phải hiện diện ở tuyến đầu, mà có thể bắt đầu từ việc kết nối, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái”.

Ngọn lửa nhiệt huyết trong Hiếu chưa bao giờ tắt, luôn sẵn sàng cháy hết mình để san sẻ gánh nặng cùng cộng đồng bất cứ khi nào Tổ quốc cần.

Phá vỡ định kiến về sinh viên Cao đẳng làm nghiên cứu

Trong suy nghĩ của nhiều người, sinh viên hệ Cao đẳng thường gặp khó khăn trong nghiên cứu khoa học. Thế nhưng, Nguyễn Trọng Hiếu đã chọn lối đi khó để khẳng định bản lĩnh. Cậu là đồng tác giả của bài báo quốc tế đăng trên tạp chí uy tín Tropical Journal of Natural Product Research cùng nhiều bài báo khoa học trong nước. Hiếu cho rằng tri thức phụ thuộc vào tinh thần học hỏi chứ không phân biệt hệ đào tạo. Chính những câu hỏi thực tế về chăm sóc sức khỏe và giá trị dược liệu tự nhiên đã thúc đẩy Hiếu tham gia nghiên cứu. “Dù áp lực, nhưng khi kết quả nghiên cứu được ghi nhận, mình tin đây là hướng đi cần thiết để theo đuổi ngành y bền vững”, Trọng Hiếu chia sẻ.

Vượt qua những giới hạn vô hình, Hiếu chứng minh rằng ngọn lửa tri thức có thể thắp sáng ở bất cứ đâu, miễn là có đủ sự kiên trì.

Thông điệp về lý tưởng và tuổi trẻ

Là một người trẻ vừa học tập chuyên môn, vừa tham gia công tác chính trị, Hiếu cho rằng vào Đảng không làm mất đi sự tự do của tuổi trẻ. “Mình nghĩ vào Đảng không làm mất đi sự năng động hay tự do, mà giúp người trẻ có định hướng rõ ràng hơn. Đảng cần những người trẻ dám rèn luyện, dấn thân và chịu trách nhiệm”, nam sinh chia sẻ quan điểm. Theo Hiếu, khi có lý tưởng và định hướng đúng đắn, tuổi trẻ vẫn có thể sống sáng tạo và thoải mái, nhưng đó là sự thoải mái gắn liền với trách nhiệm xã hội và những giá trị tích cực cho cộng đồng.