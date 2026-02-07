Mai Châm - Nữ Đảng viên trẻ và định nghĩa về sự cống hiến từ những điều thầm lặng

Nguyễn Thị Mai Châm là sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kim chỉ nam tuổi 18

Mai Châm trở thành đảng viên khi còn là học sinh THPT Chuyên Lương Văn Tụy, độ tuổi mà nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn còn mông lung với những ngã rẽ cuộc đời. Nhiều người e ngại rằng, tấm thẻ Đảng liệu có phải quá áp lực với một cô gái 18 tuổi? Châm chỉ cười: “Vào Đảng chưa bao giờ là áp lực hay đích đến danh vọng. Với mình, đó là chiếc kim chỉ nam để tự soi chiếu bản thân mỗi ngày”. Sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều là đảng viên, sự kỷ luật đã ngấm vào Châm như một lẽ tự nhiên. Cô không xem đảng viên là một danh xưng để hào nhoáng, mà là một lời nhắc nhở thầm lặng: “Phải sống chuẩn mực hơn, tử tế hơn”. Chính tư duy ấy đã tạo nên một Mai Châm đa sắc, vừa nghiêm túc, mẫu mực trong vai trò Bí thư Chi đoàn, lại vừa có thể cháy hết mình, bùng nổ năng lượng tại các sự kiện Đoàn - Hội. Với Châm, đảng viên thời đại mới không phải là sự xa cách, mà là sự dấn thân và chịu trách nhiệm đến cùng với lựa chọn của mình.

Nữ đảng viên trẻ (đứng giữa) luôn gương mẫu, đi đầu và cháy hết mình trong các hoạt động phong trào tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dấu ấn của nữ thủ lĩnh

Đảm nhận trọng trách Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Mai Châm khiến bạn bè đồng trang lứa phải ngưỡng mộ trước một bảng vàng thành tích dày đặc. Đỉnh cao trong năm 2025, cô gái đã xuất sắc lập “cú đúp” giải thưởng danh giá bậc nhất đời sinh viên: Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương và danh hiệu “Ngôi sao xanh” cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là những sự ghi nhận cao quý nhất cho nỗ lực bền bỉ của một thủ lĩnh sinh viên luôn đi đầu trong các phong trào. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những bằng khen học thuật hay công tác Hội, người ta mới chỉ thấy một nửa chân dung của Mai Châm. Ở một sân chơi đòi hỏi thể lực và sự bền bỉ, cô nàng cũng chứng tỏ mình là một đối thủ đáng gờm. Không ai nghĩ cô cán bộ Hội chỉn chu ấy lại là chủ nhân của những thành tích thể thao ấn tượng như Huy chương Vàng bóng bàn, Giải nhất bóng chuyền nữ tại các giải đấu lớn… Từ giảng đường đến sân đấu, Mai Châm là định nghĩa hoàn hảo cho sự toàn diện của người trẻ giỏi chuyên môn, sắc sảo trong quản lý và cực kỳ năng động trong rèn luyện.

Khoảnh khắc Mai Châm vinh dự nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng, ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ.

“Nốt trầm” rực rỡ trong những ngày tháng Bảy lịch sử

Nếu như những tấm huy chương hay giải thưởng là những nốt thăng vút cao trong bản nhạc thanh xuân của Mai Châm, thì nhiệm vụ đặc biệt trong những ngày tháng Bảy lịch sử lại là một “nốt trầm” hùng tráng mà cô trân quý nhất. Đó là khi Châm đảm nhận vai trò Leader đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không còn là cô gái cháy hết mình trên sân khấu hay quyết liệt trong các trận bóng, Châm của những ngày ấy lặng lẽ hòa mình vào dòng người, túc trực để hỗ trợ đồng bào đến tiễn biệt bác. Đứng giữa không gian trang nghiêm và xúc động ấy, cô đảng viên trẻ mới thực sự thấm thía giá trị của hai chữ “phụng sự”. “Đứng ở đó, cảm xúc lớn nhất trong mình không phải là niềm tự hào cá nhân, mà là sự nghẹn ngào và lòng biết ơn vô hạn. Mình nhận ra rằng, cống hiến không nhất thiết phải là đứng ở vị trí nổi bật nhất. Cống hiến đôi khi chỉ là sự hiện diện đúng lúc, là làm tốt nhất những việc nhỏ bé thầm lặng để sẻ chia cùng đất nước”, Mai Châm bồi hồi chia sẻ. Khoảnh khắc ấy đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc trong nhận thức của nữ thủ lĩnh gen Z: “Trách nhiệm của đảng viên không nằm ở những lời hô hào, mà ở sự sẵn sàng có mặt khi Tổ quốc và nhân dân cần đến”.

Mai Châm ngày càng trưởng thành và bản lĩnh hơn qua những bài học lớn về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân.

Những “khoảng thở” sau ánh hào quang

Nhìn vào lịch trình dày đặc của Châm, ai cũng nghĩ cô gái này chắc phải quản lý thời gian cực đoan lắm. Nhưng khi được hỏi bí quyết, Châm chia sẻ: “Mình cũng là con người thôi, cũng có lúc sập nguồn, cũng có lúc nhìn deadline mà muốn khóc. Nhưng bí quyết để không bị burnout giữa guồng quay ấy không phải là làm việc nhiều hơn, mà là biết dừng lại đúng lúc. Mình gọi đó là những khoảng thở”. Khi đầu óc quá căng thẳng, thay vì cố ngồi lì trước màn hình, Mai Châm chọn cách xách vợt ra sân. “Có những ngày áp lực, mình dồn hết sự bực bội vào quả bóng. Khi mồ hôi toát ra, bao nhiêu mệt mỏi cũng trôi đi hết. Lúc ấy mình không phải là Phó Chủ tịch, không phải là đảng viên gương mẫu, chỉ là một Mai Châm đang chơi hết mình thôi”, Mai Châm chia sẻ. Với cô, thể thao hay những cuộc vui với bạn bè không phải là sự xao nhãng, mà là lúc để thư giãn sau những căng thẳng mệt mỏi.

Thể thao chính là “khoảng thở” vô giá giúp Mai Châm cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Gói gọn thanh xuân trong ba từ khóa: Trách nhiệm – Gia đình – Đồng lòng, Mai Châm giống như một “ngôi sao xanh” đúng nghĩa. Không chỉ lấp lánh trên bảng vàng thành tích, cô còn dùng chính ánh sáng của nhiệt huyết và sự tử tế để dẫn lối, truyền lửa cho thế hệ sinh viên tiếp nối. Một tuổi trẻ rực rỡ, bắt đầu từ những cống hiến thầm lặng nhất.