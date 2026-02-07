Nữ sinh song ngành AJC trên hành trình làm MC và khởi nghiệp giáo dục

SVO - Trong khi nhiều sinh viên vẫn loay hoay tìm hướng đi cho mình, Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (sinh năm 2003), sinh viên song ngành Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã sớm chọn bước vào guồng quay học tập và trải nghiệm thực tế. Từ một cô gái từng rụt rè, Diễm Quỳnh từng bước vượt qua giới hạn bản thân để theo đuổi nghề MC và ấp ủ hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh hiện là sinh viên song ngành Báo truyền hình và Chính trị phát triển học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh việc học, cô tham gia dẫn chương trình tại các sự kiện, chương trình truyền hình, đồng thời trực tiếp xây dựng, giảng dạy tại các lớp tiếng Anh và MC nhí. Với Diễm Quỳnh, học song ngành không chỉ là thêm một tấm bằng, mà là cách mở rộng tư duy, rèn luyện khả năng tiếp cận vấn đề ở nhiều góc nhìn khác nhau.

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (sinh năm 2003), sinh viên song ngành Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Diễm Quỳnh chia sẻ: “Việc học song ngành giúp mình có cơ hội tiếp cận kiến thức từ nhiều góc nhìn khác nhau. Từ đó, mình càng thêm đam mê lĩnh vực MC, giáo dục và luôn nỗ lực phát triển bản thân để tạo ra những giá trị tích cực cho thế hệ trẻ”.

Vượt qua rào cản của chính mình

Ít ai biết rằng, trước khi gắn bó với nghề nói, Diễm Quỳnh từng là một cô gái rụt rè, ngại giao tiếp. Việc đứng trước đám đông từng là nỗi áp lực lớn, khiến cô nhiều lần tự ti về bản thân. Tuy nhiên, thay vì né tránh, cô lựa chọn đối diện với điểm yếu của mình.

Diễm Quỳnh chủ động tham gia các khóa đào tạo MC, kiên trì rèn luyện kỹ năng nói và từng bước làm quen với sân khấu. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, cô dần hoàn thiện khả năng diễn đạt, xây dựng sự tự tin và bản lĩnh nghề nghiệp, xem mỗi lần thử sức là một cơ hội để trưởng thành.

Diễm Quỳnh tại VTV.

Trong quá trình học tập và rèn luyện, Diễm Quỳnh có cơ hội đảm nhận vai trò MC trải nghiệm trong các chương trình “Nét đẹp dân gian”, “Nét ẩm thực Việt” phát sóng trên VTV1, VTV3, MC tại Báo điện tử VTC News và nhiều chương trình, sự kiện lớn nhỏ khác.

“Từ một cô gái luôn sợ sai, sợ bị đánh giá, mình học cách chấp nhận sự chưa hoàn hảo. Mỗi lần vấp váp là một lần mình hiểu rõ hơn bản thân và trưởng thành hơn với nghề”, Diễm Quỳnh chia sẻ.

Không ngủ quên trên những cơ hội có được, Diễm Quỳnh luôn giữ cho mình tư duy nghiêm túc, chỉn chu và chuyên nghiệp trong công việc. Với cô, mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều là một lần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và làm tốt nhất có thể.

Diễm Quỳnh cùng Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho trong chương trình Bài Ca Thống Nhất.

“Điều gì chưa biết thì học, chưa giỏi thì rèn”, Quỳnh chia sẻ. Đó cũng là kim chỉ nam giúp cô không ngừng hoàn thiện kỹ năng, giữ vững tinh thần cầu tiến và thái độ nghiêm túc với nghề.

Những năm tháng sinh viên và mong muốn lan tỏa

Theo Quỳnh, môi trường học tập tại trường Báo đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tư duy và định hướng nghề nghiệp. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế, dám thử và dám sai.

Những năm tháng sinh viên vì thế không chỉ gắn với bài vở, mà còn là quãng thời gian tích lũy trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và hiểu rõ hơn về con đường mình theo đuổi.

Diễm Quỳnh tại các sự kiện.

Chính từ những trải nghiệm thực tế, Diễm Quỳnh ngày càng xác định rõ mục tiêu phát triển lâu dài, gắn nghề MC với sứ mệnh lan tỏa tri thức và giá trị tích cực.

Song song với hoạt động MC, cô xây dựng các lớp tiếng Anh và MC nhí, với mong muốn giúp trẻ em tự tin hơn trong giao tiếp, phát triển toàn diện cả kỹ năng và tư duy. Từ vài học viên ban đầu, Quỳnh từng bước hoàn thiện giáo trình, trực tiếp giảng dạy và quản lý lớp học, hướng đến việc giúp trẻ em phát triển toàn diện cả kỹ năng giao tiếp lẫn tư duy.

Diễm Quỳnh trong phóng sự trên Báo Công Thương.

Trong thời gian tới, Diễm Quỳnh dự định mở rộng mô hình đào tạo, hướng đến những học sinh còn gặp khó khăn về tâm lý và điều kiện học tập, góp phần tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng. Song song với đó, cô cũng định hướng theo học chương trình thạc sĩ trong tương lai nhằm hoàn thiện nền tảng học thuật và tư duy quản lý, phục vụ cho hành trình phát triển lâu dài.

Diễm Quỳnh trong chương trình Nét đẹp dân gian trên VTV1.

Diễm Quỳnh luôn tâm đắc với quan điểm: “Giá trị của một người không nằm ở xuất phát điểm, mà ở cách họ kiên trì đi đến đâu”. Với cô, thành công không phải là hào quang đến sớm, mà là hành trình âm thầm tích lũy từng ngày bằng sự nỗ lực, kỷ luật và niềm tin vào chính mình.

