Đặng Quang Thắng - Phó Chủ tịch HSV NEU nhìn lại hành trình cống hiến trong công tác Đoàn - Hội trước thềm năm mới

SVO - Trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, Đặng Quang Thắng (sinh năm 2005), sinh viên năm ba chuyên ngành Kinh tế Đầu tư chất lượng cao, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), lặng nhìn lại một năm nhiều nỗ lực. Từ thành tích nghiên cứu khoa học, học bổng khuyến khích học tập đến vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học, Quang Thắng ghi dấu bằng sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và khát vọng hoàn thiện bản thân trước khi bước vào chặng đường mới.

Trưởng thành từ giảng đường đại học

Chia sẻ về lựa chọn ngành học, Quang Thắng cho biết: “Thú thật, ban đầu mình chọn ngành này phần lớn là theo định hướng của gia đình từ khi còn học phổ thông. Khi đó mình cũng chưa hiểu rõ Kinh tế Đầu tư là gì. Nhưng càng tìm hiểu, mình càng thấy ngành học này có sức hút rất đặc biệt, từ đó mình quyết tâm đặt chân vào NEU để theo đuổi”. Sự chuyển biến từ lựa chọn mang tính định hướng sang niềm say mê thực sự đã trở thành động lực để anh kiên trì theo đuổi con đường học thuật.

Quang Thắng tích cực trong học tập, công tác Đoàn – Hội và các hoạt động phong trào.

Ba năm học tập dưới mái trường này cũng là ba năm Quang Thắng gắn bó cùng công tác Đoàn – Hội. Dấu mốc đáng nhớ nhất với Quang Thắng là khoảnh khắc được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại giảng đường đại học. Gần đây, anh tiếp tục nhận được sự tín nhiệm khi được Ban Chấp hành Hội Sinh viên khóa XIX bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học, đồng thời là Phó Chủ tịch trẻ nhất trong các đồng chí đương nhiệm.

Trong vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Quang Thắng phụ trách điều phối hoạt động của Cụm Học thuật - Liên chi Hội, đồng thời theo sát công tác tổ chức và thi đua khen thưởng. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao. “Cái khó nhất khi vừa học vừa tham gia công tác Đoàn – Hội chính là quản lý thời gian. Có những lúc mình cũng thấy ngộp vì lịch trình kín mít. Dù luôn cố gắng sắp xếp khoa học nhưng do đặc thù công việc có nhiều việc đột xuất, nên đôi khi mọi thứ vẫn bị chồng chéo. Đây vẫn là bài toán mình đang nỗ lực giải quyết để hoàn thiện bản thân hơn”, Quang Thắng thẳng thắn nhìn nhận.

Quang Thắng vinh dự được kết nạp Đảng.

Từ nghiên cứu khoa học đến tư duy tổ chức của một cán bộ Hội trẻ

Bên cạnh vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Quang Thắng còn ghi dấu trong lĩnh vực học thuật với giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học và cấp Viện; đặc biệt, một đề tài được xác nhận ứng dụng tại VietinBank và CoopBank. Hành trình đến với nghiên cứu, theo Quang Thắng, bắt đầu từ “cái duyên” cùng nhóm bạn thân. “Duyên đưa mình đến với nghiên cứu khoa học là nhờ nhóm bạn. Chúng mình cùng nhau mày mò và thật may mắn khi đạt được một số thành công nhỏ”, anh chia sẻ.

Trải nghiệm ấy đã làm thay đổi cách Quang Thắng nhìn nhận về tri thức. “Mình nhận ra học thuật không hề khô khan nếu biết cách đưa nó vào thực tế. Theo mình, sinh viên nên thử sức với nghiên cứu khoa học ít nhất một lần để có tư duy đa chiều và cách tiếp cận vấn đề chuyên nghiệp hơn”, Quang Thắng nói. Việc gắn lý thuyết với thực tiễn không chỉ giúp anh đào sâu chuyên môn, mà còn hình thành tư duy nghề nghiệp rõ ràng, thực tế và có chiều sâu hơn.

Quang Thắng nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố.

Việc đạt học bổng khuyến khích học tập và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố, Quang Thắng cho rằng thành quả ấy không đến từ một phương pháp đặc biệt. “Mình không có bí quyết gì quá khác biệt. Mình chỉ vạch ra mục tiêu cần đạt, tìm hiểu lộ trình, rồi cụ thể hóa bằng hành động”, anh chia sẻ. Cách học tập có kế hoạch, kiên trì theo đuổi từng mục tiêu nhỏ đã giúp anh duy trì sự ổn định trong học tập và rèn luyện.

Giữ sự tử tế làm gốc, hướng đến một năm Bính Ngọ bứt phá

Trong hành trình tham gia xét chọn nhiều danh hiệu như “Sinh viên 5 tốt”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Bồ Câu trắng”, Quang Thắng cho rằng khái niệm “toàn diện” không nên trở thành áp lực. Theo anh, một sinh viên phát triển hài hòa trước hết cần nền tảng chuyên môn vững vàng, thái độ sống tử tế và tinh thần trách nhiệm trong mọi việc. “Mình nghĩ không cần phải là ‘mọt sách’, nhưng kiến thức chuyên ngành phải chắc để phục vụ công việc sau này. Quan trọng nhất vẫn là thái độ. Làm gì cũng phải đặt sự tử tế và trách nhiệm lên hàng đầu”, Quang Thắng chia sẻ. Bên cạnh đó, anh nhấn mạnh sinh viên không nên chỉ bó hẹp trong giảng đường mà cần tích cực tham gia hoạt động, câu lạc bộ, tình nguyện để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và làm việc tập thể.

Quang Thắng tham dự Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, thể hiện tinh thần trách nhiệm và vai trò trong công tác Đoàn (đứng ngoài cùng bên phải).

Được tin tưởng giao phụ trách công tác phát triển Đảng và chuyển Đảng chính thức cho sinh viên tại Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, Quang Thắng nhìn nhận đây không đơn thuần là nhiệm vụ hành chính. Anh xem mình là một “người kết nối” giữa tổ chức và những sinh viên ưu tú. “Nhìn thấy các bạn giỏi giang, nhiệt huyết được đứng vào hàng ngũ của Đảng, mình vui và tự hào lây. Trách nhiệm của mình là để các bạn hiểu đúng, hiểu đủ, xem đó là cơ hội để cống hiến thực sự chứ không phải hình thức hay chạy theo phong trào”, anh bày tỏ. Trải nghiệm này giúp Quang Thắng củng cố nhận thức chính trị, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân trong từng công việc được giao.

Về mục tiêu thời gian tới, Quang Thắng xác định rõ tinh thần nỗ lực trong mọi vai trò. “Dù ở cương vị nào, là một sinh viên hay người dẫn dắt hoạt động phong trào, mình cũng sẽ cố gắng hết mình để tròn vai”, anh khẳng định.

Quang Thắng phát biểu, chia sẻ quan điểm và trải nghiệm cá nhân tại sự kiện TEDxNEU.

Trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, Quang Thắng dự định tạm gác lại nhịp công việc dày đặc để trở về sum vầy bên gia đình, bù đắp cho những ngày bận rộn suốt năm qua. “Tết này mình sẽ ‘off’ một chút để về nhà ăn cơm với bố mẹ. Sau đó, mình sẽ quay lại mái nhà NEU để cùng anh em khởi động một năm hoạt động thật bùng nổ”, anh chia sẻ. Gửi lời nhắn tới sinh viên trong năm mới, Quang Thắng mong mỗi người giữ được tinh thần nhiệt huyết của “ngựa chiến” Bính Ngọ, dám đối diện áp lực và không ngừng trải nghiệm. “Đừng sợ áp lực, vì có áp lực mới có kim cương. Cứ học hết sức, chơi hết mình và đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào của thời sinh viên”, anh nói.

Quang Thắng tham dự Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên khóa XIX, nhiệm kỳ 2025–2028, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh (ngồi bên trái).

Khép lại một năm nhiều dấu ấn, Quang Thắng bước vào mùa xuân mới với sự lắng lại để nhìn về gia đình, đồng thời sẵn sàng cho chặng đường cống hiến tiếp theo dưới mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

(Ảnh: NVCC)