ĐÓN TẾT BÍNH NGỌ 2026 Diễn viên Tạ Lâm: ‘Bôn ba cả năm trời, Tết không thể không về nhà’

SVO - Trong năm vừa qua, Tạ Lâm là nữ diễn viên chăm chỉ khi góp mặt trong 8 dự án điện ảnh. Mỗi vai diễn của cô đều để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả.

Tạ Lâm (sinh năm 2000) là một nữ diễn viên trẻ gen Z đầy triển vọng của điện ảnh Việt Nam. Cô nổi tiếng qua các vai diễn ấn tượng trong chuỗi phim Lật mặt của đạo diễn Lý Hải. Tạ Lâm có khả năng diễn xuất duyên dáng, không ngại làm xấu bản thân khi hóa thân.

Bôn ba cả năm trời, Tết không thể không về nhà!

Nữ diễn viên từng lọt top 6 Gương mặt điện ảnh 2022. Tết Bính Ngọ này, Tạ Lâm tiếp tục tỏa sáng với vai diễn Kim trong phim Báu vật trời cho, hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười đầu năm cho khán giả. Trong những ngày giáp Tết này, Sinh Viên Việt Nam đã có cuộc trò chuyện cùng Tạ Lâm về hành trình đầy nỗ lực vừa qua.

Năm qua, Tạ Lâm là gương mặt phủ sóng khi xuất hiện trong 8 dự án điện ảnh. Nhìn lại thành quả này, chị thấy được gì từ chính mình và muốn cảm ơn bản thân vì điều gì?

Mình cảm thấy may mắn và thật sự biết ơn khi được tham gia 8 dự án điện ảnh trong năm qua. Lâm đã trải qua một năm thật nhiều thử thách và trải nghiệm. Mình vui vì ở độ tuổi 25 đã cố gắng hết sức mình cho giấc mơ bản thân theo đuổi.

Trong hầu hết các vai diễn của Tạ Lâm đều có nét đặc trưng riêng, thậm chí là không ngại làm xấu bản thân trên màn ảnh. Đây là một lựa chọn “cố tình” để khán giả "nhớ mặt" hay do một cơ duyên đưa đẩy chị nhận các dạng vai như thế?

Việc lựa chọn vai diễn có nét đặc trưng riêng và việc làm xấu mình trên màn ảnh chắc phải nhắc về Lật mặt 6. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Tạ Lâm. Mình rất bất ngờ khi vai diễn đầu tay này được khán giả đón nhận và yêu thương. Cũng nhờ đó mà Lâm tiếp tục nhận được những cơ hội mới với nhiều thể loại vai khác. Vô hình trung, khán giả ấn tượng với Tạ Lâm cùng những thể loại vai mang nét đặc trưng tương tự.

Chọn vai hài, độc lạ rất tốt, giúp một diễn viên được khán giả nhớ đến khi họ xuất hiện nhưng cũng sẽ “đóng khung” họ trong việc đa dạng hóa vai diễn. Tạ Lâm nghĩ thế nào về nhận định này?

Lâm không ngại việc mình bị "đóng khung" trong một dạng vai nào đó. Vì ở thời điểm hiện tại, tìm kiếm cơ hội cho một vai diễn thật sự rất khó vì độ cạnh tranh cao. Chưa kể, sự đào thải khắc nghiệt của nghề diễn. Mình cảm thấy may mắn vì vẫn còn được khán giả nhớ đến, vẫn còn được “máu lửa” với nghề.

Là một diễn viên trẻ, Tạ Lâm khi vừa bước ra khỏi giảng đường cũng gặp nhiều khó khăn, từ việc bị miệt thị ngoại hình đến hoang mang về định hướng trong nghề. Vậy điều gì đã giúp chị vượt qua thời điểm đó?

Lâm nghĩ, ai trong chúng ta cũng sẽ có thời điểm khó khăn và hoang mang về định hướng khi bắt đầu theo đuổi giấc mơ của mình. Nghề nào cũng có cái khó. Diễn viên cũng không ngoại lệ. Lâm may mắn khi có gia đình, bạn bè là những điểm tựa vững chắc, đồng nghiệp tử tế và khán giả yêu thương. Không thể không tự hào vì sự kiên định và mạnh mẽ của bản thân mình. Lâm cảm ơn và biết ơn tất cả mọi người, mọi điều đến với mình.

Trên màn ảnh, khán giả luôn thấy một Tạ Lâm vào vai hài hước, “xấu lạ”. Mọi người cũng tò mò, Tạ Lâm ở ngoài sẽ là cô nàng gen Z như thế nào?

Ở ngoài đời, Lâm cảm thấy mình là một người năng động, trẻ trung và vui vẻ. Khác với vẻ “xấu lạ” trên màn ảnh một chút, ở ngoài đời mình cũng dễ thương lắm à nghen (Cười lớn).

Gần đây, trên trang cá nhân, Tạ Lâm thường chia sẻ các video tự đánh đàn guitar và hát, thu hút vài triệu lượt xem. Chị có nghĩ, ca hát cũng là một lĩnh vực mình nên thử sức?

Lâm chơi guitar cũng khá lâu, nhưng mới chỉ tập tành sáng tác nhạc khoảng thời gian gần đây. Việc ca hát giúp mình giải toả những cảm xúc tiêu cực, cũng là món quà Lâm gửi tới quý vị khán giả yêu thích mình. Còn về việc có muốn thử lấn sân sang ca hát hay không, Lâm chưa thật sự nghĩ tới.

Năm nay, chị có tham gia phim Tết Báu vật trời cho. Diễn xuất bên cạnh Võ Tấn Phát, Phương Anh Đào giúp Tạ Lâm học hỏi được gì từ các anh chị?

Với Lâm, Báu vật trời cho là một cơ hội lớn khi được tham gia diễn xuất cùng dàn diễn viên gạo cội. Không chỉ chị Đào hay anh Phát, mình nhận được rất nhiều tình yêu thương và sự nâng đỡ của mọi người thông qua bộ phim này. Từ đó, Tạ Lâm trưởng thành và mạnh dạn hơn khi diễn xuất. Mình thật sự trân quý và gửi lời cảm ơn đến các anh, chị trong đoàn phim đã chia sẻ, hỗ trợ Lâm hoàn thành vai diễn này.

Vậy Tết 2026, Tạ Lâm theo ê kíp quảng bá phim thì sắp xếp thời gian đón Tết bên gia đình như thế nào?

Lâm đã sắp xếp mọi công việc, tạm gác lại vài thứ để tập trung cho gia đình. Tết là lúc bố mẹ và các em nhớ và cần mình nhất. Lâm hy vọng, khán giả sẽ ủng hộ Báu vật trời cho, yêu quý vai diễn không chỉ của Lâm, mà của tất cả ê kíp.

Tạ Lâm quê ở Hà Nội, lớn lên ở Lâm Đồng, rồi vào TP. HCM lập nghiệp. Vậy Tết trong gia đình của chị sẽ theo hương vị miền nào?

Hiện tại, gia đình Lâm đang sinh sống tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), nhưng vẫn giữ lối sinh hoạt và ăn uống của người miền Bắc. Năm mới Bính Ngọ sắp tới, mình chúc cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những người lao động chân chính lương thiện một cái Tết ấm no, quây quần. Mong cho tất cả chúng ta đều được hưởng hạnh phúc!

Cảm ơn diễn viên Tạ Lâm về những chia sẻ này!