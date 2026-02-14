27 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Bùng phát tin đồn mâu thuẫn giữa Kim Geon Woo của ALPHA DRIVE ONE và nhân viên chương trình 'Idol 1N2D'

Sau những cáo buộc về lời lẽ xúc phạm và có "tính cách xấu" ngày hôm qua, những tin đồn mới lại nổi lên xoay quanh thành viên Kim Geon Woo của nhóm ALPHA DRIVE ONE (ALD1) và một sự việc xảy ra trong quá trình quay phim chương trình Idol 1N2D của đài KBS2.

Trong khi một đạo diễn hiện trường tại đài MBC đã xác nhận những lời lẽ xúc phạm mà cô ấy phải chịu đựng khi làm việc với ALD1 vào ngày 13/2 (giờ Hàn Quốc), nhiều người trong ngành hiện đã lên tiếng "làm chứng" về một sự việc khác.

Đầu tiên, theo một người dùng cộng đồng trực tuyến đã "xác minh" rằng, họ là một nhà tạo mẫu trong ngành giải trí, cái gọi là "vụ việc Idol 1N2D" đã là một câu chuyện nổi tiếng trong giới: "Hình như anh ta đã có thái độ tồi tệ ngay cả trước khi bắt đầu quay chương trình. Theo những gì tôi nghe được, anh ta đã không hài lòng về điều gì đó trong giai đoạn chuẩn bị cho việc quay chương trình. Sau đó, khi bắt đầu quay, nhân viên đưa ra hướng dẫn cho họ về một việc gì đó. Không nhận ra rằng, mic của mình đang bật nên mọi người đều có thể nghe thấy, Kim Geon Woo đã nói lớn: Được rồi, họ muốn chúng ta làm cái quái gì chứ. Họ đang nói một đống vớ vẩn. Thực sự, tất cả mọi người trong đoàn đều nghe thấy, và tất cả đều im lặng... Tôi nghe nói, họ đã tạm dừng quay một lúc sau đó. Quản lý của họ sau đó đã phải gần như van xin để xin lỗi. Vụ việc đã được báo cáo lên cấp trên nên tôi khá chắc chắn rằng, tất cả mọi người trong ngành giải trí của KBS đều biết về nó".

Một người dùng khác trên cộng đồng trực tuyến, người đã "xác minh" tư cách nhân viên của mình tại SBS thông qua cộng đồng chuyên nghiệp 'Blind', đã viết: "Nếu bạn hỏi tôi anh chàng này tốt hay xấu, tôi sẽ nói là xấu. Anh ta gần như trừng mắt nhìn mọi người mà anh ta gặp. Anh ta dường như không có hứng thú cư xử lịch sự trước mặt người khác. Đúng là các đài truyền hình vẫn đang chưa chính thức 'cảnh báo đỏ' về anh ta. Tôi nghe điều này từ người khác, nhưng rõ ràng, mọi người trong ngành đều biết về vụ việc '1N2D'. Đồng nghiệp của tôi nói rằng, không khí đã bị phá hỏng hoàn toàn khi mọi người nghe thấy anh ta chửi thề qua micro. Đó là điều chưa từng có đối với một thần tượng tân binh trong giới này".

Một người dùng mạng khác tự nhận là nhân viên bộ phận Kế hoạch và Sản xuất Giải trí của MBC cho biết: "Khi làm việc ở Sangnam, việc gặp phải những thần tượng K-pop thô lỗ không phải là chuyện hiếm. Nhưng anh chàng này là tân binh đầu tiên hành xử ngang ngược và tự cho mình quyền như vậy. Suốt nhiều tuần, anh ta không hề chào hỏi bất kỳ nhân viên nào. Một thực tập sinh trẻ tuổi chào nhóm trong thang máy nhưng anh ta phớt lờ. Không những không đáp lại lời chào, Kim Geon Woo thậm chí còn không giúp đỡ mang vác hành lý hay đồ đạc gì cả. (Younghoon của The Boyz thì rất giỏi khoản này, luôn giúp đỡ các thực tập sinh)".

Trước những cáo buộc đang diễn ra, nhiều người hâm mộ đang xem lại tập phát sóng chương trình Idol 1N2D của đài KBS2 có sự góp mặt của ALD1. Đáng chú ý, một số người cho rằng, các tập có ALD1 "ngắn hơn nhiều so với các tập có khách mời thần tượng khác" và không giống như các khách mời thần tượng khác được nhân viên chiêu đãi bữa ăn sau khi quay phim xong, các tập kéo dài 2 tuần của ALD1 kết thúc mà không có bữa ăn mừng nào.

Hơn nữa, một người dùng mạng khác, người tự nhận từng làm việc tại công ty Bill Entertainment khi Kim Geon Woo còn là thực tập sinh, đã chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của mình với thành viên ALD1 như sau: "Bạn có thể tin hoặc không tin tôi, nhưng tôi hiểu cảm giác của những người khác và lý do tại sao họ lại cố gắng hết sức để buộc tội anh ấy về những hành vi sai trái trong quá khứ. Kim Geon Woo... không hẳn là anh ấy xấu xa từ trong ra ngoài. Có vẻ như anh ấy khá xảo quyệt. Có lẽ, tôi nên nói rằng, anh ấy đối xử rất khác nhau với những người mà anh ấy cho là có ích và những người mà anh ấy coi thường. Ngoài ra, anh ấy còn có cách cư xử thô lỗ hằng ngày, tôi không chắc liệu đó có phải xuất phát từ sự kiêu ngạo hay gì khác. Nhân tiện, tất cả những gì mà cựu thực tập sinh kia đã buộc tội anh ấy đều là sự thật. Tôi luôn cảm thấy rất tệ khi nhìn thấy thực tập sinh đó (người từng tố cáo hành vi bắt nạt). Họ từng luôn mỉm cười, nhưng chỉ trong vài tháng, họ đã hoàn toàn mất đi nụ cười ấy. Thành thật mà nói, những trải nghiệm của tôi với Kim Geon Woo luôn kiểu như: Lại thế nữa rồi, tên ngạo mạn này. Nếu bây giờ hắn ta cứ kiêu ngạo thế này, không biết khi ra mắt hắn sẽ tự mãn đến mức nào nữa. Nhưng theo tôi, một phần lỗi cũng thuộc về những người bên trên đã ưu ái và nâng cao cái tôi của anh ta. Thật ra, tôi chỉ muốn Geon Woo biết rằng, cậu ấy cần phải tử tế hơn với mọi người. Rằng ngoài kia có vô số thần tượng khác giỏi hơn cậu ấy. Rằng nếu không có sự giúp đỡ của đội ngũ nhân viên, cậu ấy sẽ chẳng là gì cả. Tất cả nhân viên ở Bill Entertainment đều nói về cậu ấy: Cậu ấy như một bông hoa không mùi hương. Rõ ràng, rất khó để đối xử tốt với mọi người mà bạn gặp trong ngành này. Nhưng một chút lịch sự tối thiểu thôi cũng có thể giúp bạn thành công hoặc thất bại".

ALPHA DRIVE ONE (Rio, Junseo, Arno, Gunwoo, Sangwon, Xinlong, Anshin, Sanghyun) sẽ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc toàn cầu "Mynavi presents The Performance," diễn ra tại K-Arena Yokohama, Nhật Bản từ ngày 10 đến 12/4. ALD1 ra mắt với mini-album đầu tay "EUPHORIA" và kể từ đó đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ toàn cầu, giành được bốn giải thưởng trên các chương trình âm nhạc với ca khúc chủ đề "FREAK ALARM".

Nhiều cư dân mạng Hàn Quốc hiện đang phản ứng với những tin đồn và cáo buộc mới với sự kinh ngạc và hoài nghi, đặt câu hỏi về tương lai của ALPHA DRIVE ONE.