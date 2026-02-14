Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

27 TẾT BÍNH NGỌ 2026

BTS 'độc chiếm' bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thành viên nhóm nhạc nam tháng Hai

Tuệ Nghi
SVO - Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thành viên nhóm nhạc nam tháng Hai đã được công bố. Và bốn thành viên nhóm nhạc BTS liền chiếm giữ 4 vị trí trong Top 5.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích các chỉ số về sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, giao tiếp và nhận thức cộng đồng của 755 thành viên nhóm nhạc nam, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 14/1 đến ngày 14/2.

BTS đã chiếm giữ bốn trong năm vị trí đầu bảng xếp hạng tháng này: Jimin giữ vững vị trí số một với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 5.369.144, đánh dấu mức tăng 29,62% so với tháng Giêng. Các cụm từ được xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của anh ấy bao gồm “ARMY”, “Who” và “ARIRANG”, trong khi các thuật ngữ liên quan được xếp hạng cao nhất bao gồm “charming”, “surpass” và “record”. Phân tích tích cực-tiêu cực của Jimin cũng cho thấy tỷ lệ phản hồi tích cực là 92,94%.

jimin.jpg
Jimin của BTS đã khẳng định vị thế nghệ sĩ solo của mình khi vượt mốc 8 tỷ lượt stream trên Spotify. Thành tích này trải dài trên 34 bài hát. Điều này giúp Jimin trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc có lượt stream cao thứ bảy và cao thứ hai trong số các nghệ sĩ solo.Điều đặc biệt đáng chú ý là sự thành công của các ca khúc solo của anh, được phát hành mà không có sự hợp tác nào. Anh đã đạt được hơn 6,5 tỷ lượt stream chỉ với 22 ca khúc solo, một kỷ lục đầu tiên và duy nhất đối với một nghệ sĩ solo K-pop. Trong số 8 tỷ lượt stream, 6,56 tỷ đến từ các ca khúc solo, chiếm hơn 80%. Thành tích này đặc biệt có ý nghĩa khi nó được đạt được hoàn toàn nhờ tên tuổi của Jimin.
bts-3.jpg
Jungkook của BTS giữ vững vị trí thứ hai với chỉ số danh tiếng thương hiệu đánh dấu mức tăng 29,71% so với tháng trước. Jin của BTS đã vươn lên vị trí thứ ba và cuối cùng là V của BTS hoàn thành Top 5.
gdragon.jpg
G-Dragon của BIGBANG đứng thứ tư với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 3.264.742, đánh dấu mức tăng 24,02% so với tháng trước. G-Dragon vừa đặc biệt thu hút với 'nhan sắc không tì vết, vượt thời gian' qua những bức ảnh không hề chỉnh sửa, khoe làn da mịn màng, và vẻ ngoài trẻ trung đặc trưng của anh, dù đã 37 tuổi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ba thành viên còn lại của BTS là J-Hope, RM, Suga lần lượt xếp ở các vị trí 12,13,14.

Tuệ Nghi
