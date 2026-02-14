BTS 'độc chiếm' bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thành viên nhóm nhạc nam tháng Hai

SVO - Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thành viên nhóm nhạc nam tháng Hai đã được công bố. Và bốn thành viên nhóm nhạc BTS liền chiếm giữ 4 vị trí trong Top 5.
Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích các chỉ số về sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, giao tiếp và nhận thức cộng đồng của 755 thành viên nhóm nhạc nam, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 14/1 đến ngày 14/2.
BTS đã chiếm giữ bốn trong năm vị trí đầu bảng xếp hạng tháng này: Jimin giữ vững vị trí số một với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 5.369.144, đánh dấu mức tăng 29,62% so với tháng Giêng. Các cụm từ được xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của anh ấy bao gồm “ARMY”, “Who” và “ARIRANG”, trong khi các thuật ngữ liên quan được xếp hạng cao nhất bao gồm “charming”, “surpass” và “record”. Phân tích tích cực-tiêu cực của Jimin cũng cho thấy tỷ lệ phản hồi tích cực là 92,94%.
Ba thành viên còn lại của BTS là J-Hope, RM, Suga lần lượt xếp ở các vị trí 12,13,14.