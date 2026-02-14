27 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Biệt thự trị giá 4,6 tỷ won của Hwang Jung Eum bị công ty quản lý cũ tịch thu

Theo SPOTV News, Y1 Entertainment mới đây đã đệ đơn yêu cầu tịch thu đất và nhà của Hwang Jung Eum tại Itaewon, và Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã chấp thuận yêu cầu này vào ngày 10/2, cho phép tịch thu. Số tiền yêu cầu là 282 triệu won. Hwang Jung Eum đã mua ngôi nhà này với giá 4,6 tỷ won, vào năm 2020. Hiện chưa có thông tin chi tiết cụ thể nào về lý do Y1 Entertainment tạm giữ nhà nữ diễn viên Hwang Jung-eum, người đang thuộc công ty quản lý của họ.

Ngày 14/2, Y1 Entertainment đã đưa ra một tuyên bố chính thức, trong đó nêu rõ: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của tòa án liên quan đến các thủ tục pháp lý đang diễn ra. Tuy nhiên, chúng tôi mong các bạn thông cảm vì các chi tiết cụ thể có thể ảnh hưởng đến các thủ tục pháp lý, vì vậy, chúng tôi không thể xác nhận hoặc bình luận vào thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ các thủ tục liên quan một cách trung thực".

Hwang Jung Eum đã làm việc theo hợp đồng độc quyền với Y1 Entertainment từ năm 2023. Trong thời gian này, cô đã tham gia bộ phim truyền hình The Escape of the Seven, và chương trình truyền hình thực tế Because I Am Single. Cũng trong thời gian này, cô vướng vào nhiều vụ bê bối, bao gồm hiểu lầm liên quan đến một người phụ nữ ngoại tình và cáo buộc tham ô quỹ công ty. Cô đã chấm dứt hợp đồng với Y1 Entertainment vào cuối năm ngoái, khi công ty quản lý thông báo cho cô về việc chấm dứt hợp đồng độc quyền.

Sau khi có thông tin công ty quản lý cá nhân của Hwang Jung-eum không được đăng ký theo Luật Quy hoạch Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc, Y1 Entertainment tuyên bố: "Ngày 27/11/2025, chúng tôi đã thông báo cho Hwang Jung Eum về việc chấm dứt hợp đồng độc quyền. Thông báo đã được chấp nhận, và hợp đồng độc quyền giữa hai bên đã chấm dứt". Họ nói thêm: "Do đó, chúng tôi hoàn toàn không liên quan hoặc chịu trách nhiệm nào liên quan đến các hoạt động hiện tại hoặc tương lai, các vấn đề cá nhân, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác của Hwang Jung Eum. Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc phản hồi nào thêm về vấn đề này trong tương lai".

Trong khi đó, Hwang Jung Eum đã bị truy tố mà không bị tạm giam vào năm ngoái, với tội danh biển thủ quỹ công ty và bị đưa ra xét xử. Cô bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won từ công ty, bao gồm việc sử dụng 700 triệu won tiền vay từ công ty giải trí cá nhân do cô sở hữu 100% vào năm 2022 làm lý do để gửi tiền và đầu tư vào tiền điện tử (coin). Sau đó, Hwang Jung Eum đã hoàn trả toàn bộ số tiền tranh chấp, bao gồm cả bất động sản, và bị kết án hai năm tù giam, án treo bốn năm, vào tháng 9/2025.