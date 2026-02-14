27 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Vụ bê bối bạo lực học đường của Ji Soo cuối cùng đã có phán quyết

Tòa án cấp sơ thẩm lần thứ hai đã phán quyết rằng công ty quản lý cũ của nam diễn viên Ji Soo, người từng đóng vai chính trong bộ phim truyền hình River Where The Moon Rises của đài KBS nhưng sau đó rời khỏi phim giữa những cáo buộc bạo lực học đường, phải bồi thường 880 triệu won cho công ty sản xuất phim.

Ngày 13/2, Tòa án cấp cao Seoul, Phân khu Dân sự 38-1 (Thẩm phán Jeong Kyung-geun, Park Soon-young và Park Sung-yoon) đã phán quyết một phần có lợi cho nguyên đơn trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do công ty sản xuất phim Victory Contents đệ trình chống lại công ty quản lý cũ của Ji Soo, KeyEast, yêu cầu công ty này phải trả khoảng 880 triệu won cộng với tiền lãi do chậm thanh toán. Số tiền này thấp hơn khoảng 540 triệu won so với mức bồi thường ban đầu là 1,42 tỷ won trong phiên tòa đầu tiên.

Vào tháng 3/2021, những cáo buộc về hành vi bạo lực học đường đối với Ji Soo, nam chính Ondal trong bộ phim truyền hình thứ Hai - thứ Ba của đài KBS 2TV, River Where The Moon Rises, đã nổi lên sau khi 6 tập đầu tiên được phát sóng.

Vai nam chính trong phim River Where The Moon Rises đã được thay đổi từ diễn viên Ji Soo sang Na In Woo. (Nguồn: Victory Contents)

Ji Soo ngay lập tức thừa nhận một số hành vi bắt nạt và tự nguyện rời khỏi bộ phim. Vào thời điểm đó, việc quay phim đã hoàn thành 18 trong số 20 tập. Công ty sản xuất đã quay lại bộ phim, thay thế bằng Na In Woo, bắt đầu từ tập 7. Sau khi bộ phim ổn định, các tập 1-6 cũng được quay lại. Sau đó, Victory Contents đã đệ đơn kiện KeyEast, công ty quản lý của Ji Soo vào thời điểm đó, đòi bồi thường 3 tỷ won, bao gồm cả chi phí sản xuất phát sinh do việc quay lại.

Trong khi đó, Ji Soo đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự ngay sau khi vụ bê bối bạo lực học đường nổ ra. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc với vai trò nhân viên xã hội vào năm 2023, Ji Soo tuyên bố: "Nhiều tin đồn đã trở thành sự thật được công khai vì những điều tôi không làm. Tôi chưa bao giờ quấy rối hay hành hung bất cứ ai. Tôi hy vọng những câu chuyện vô lý này sẽ được đính chính".

Nam diễn viên Ji Soo đã bày tỏ ý định trở lại màn ảnh. Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube "JisooRoad".

Jisoo cũng mở một kênh YouTube vào năm 2024, giải quyết vấn đề bạo lực học đường trong quá khứ và nói rằng: "Tôi đã làm sáng tỏ sự hiểu lầm với những người bạn đó". Anh ấy cũng bày tỏ mong muốn trở lại hoạt động nghệ thuật: "Tôi muốn thử diễn xuất trong một vở kịch hoặc nhạc kịch. Tôi cũng muốn làm một phim ngắn và thực hiện một tác phẩm bằng tiếng Anh". Kể từ đó, anh ấy đã hoạt động tích cực ở nước ngoài, tập trung vào Philippines.