27 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Thu Trang và những trải lòng trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

SVO - Năm 2025 là một năm bên cạnh những thành công cũng là năm mà Thu Trang nếm thất bại lần đầu tiên ở vai trò đạo diễn. Bộ phim 'Ai thương ai mến' của Thu Trang rời rạp với doanh thu không như mong muốn. Nhưng cách nữ đạo diễn nhìn nhận thất bại này khiến khán giả có thiện cảm, bởi cô không than vãn mà dám thẳng thắn đối diện với nó.

Theo số liệu trên Box office Vietnam, doanh thu của bộ phim Ai thương ai mến do Thu Trang làm đạo diễn có doanh thu hơn 28 tỷ đồng. Đây là con số chắc chắn khiến nhà sản xuất phim lỗ nặng. "Cú ngã" của Thu Trang khiến giới làm phim khá bất ngờ, bởi phong độ làm phim đang trên đà đi lên của nữ đạo diễn này.

Không phải vì hoàn cảnh, không phải vì thị trường, mà trước hết là vì năng lực của Trang vẫn còn những điều chưa trọn vẹn.

Nhìn nhận về thất bại của dự án này, Thu Trang cảm thấy vui vì cô và ê kíp đã đi đến tận cùng của sự cố gắng, đã dốc hết tâm sức cho "đứa con tinh thần" này. "Nhưng nói không buồn thì không đúng. Trang chạnh lòng khi bộ phim chưa chạm được đến kỳ vọng về doanh thu như mong đợi", cô viết trên trang cá nhân.

Là người đứng mũi chịu sào cho dự án, Thu Trang nhìn thẳng vào sự thật: "Không phải vì hoàn cảnh, không phải vì thị trường, mà trước hết là vì năng lực của Trang vẫn còn những điều chưa trọn vẹn. Làm nghề sáng tạo, không phải lúc nào cố gắng cũng đồng nghĩa với thành công. Và Trang hiểu, khán giả bỏ thời gian, tiền bạc và niềm tin để ra rạp, mình phải có trách nhiệm với sự tin yêu đó".

Thu Trang không than trách nhưng luôn tự hỏi, bản thân còn thiếu điều gì. Những lời góp ý từ mọi người cô đều lắng nghe và suy ngẫm: "Có thể bộ phim chưa chạm được đến số đông. Nhưng Trang tin rằng, mỗi lần vấp ngã là một lần mình trưởng thành hơn trong nghề".

Nữ nghệ sĩ nhìn nhận, chính những trải nghiệm như thế này nhắc cô phải học nhiều hơn, kỹ hơn, sâu hơn, để lần sau khi trở lại, có thể mang đến cho mọi người những tác phẩm trọn vẹn hơn.

"Điều Trang trân quý nhất sau hành trình này không phải là con số, mà là sự quan tâm của khán giả. Cảm ơn khán giả vì đã thương, đã kỳ vọng và cả khi thất vọng nhưng vẫn ở lại để góp ý. Trang xin ghi nhận tất cả như một bài học quý giá", Thu Trang nói.

Hành trình phía trước, đặc biệt trong năm Bính Ngọ 2026 chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng Thu Trang tin, chỉ cần làm nghề bằng sự tử tế và trách nhiệm, khán giả sẽ luôn nhìn thấy điều đó. Đối diện với thất bại không hề dễ dàng, nhất là khi mọi người kỳ vọng rất cao ở bộ phim thứ hai của Thu Trang. Nhưng nữ đạo diễn đã can đảm nhìn nhận thiếu sót và lắng nghe khán giả phản hồi.

Đây là điều quan trọng để một nghệ sĩ có thể đi đường dài với nghệ thuật. Thu Trang chỉ mới làm đạo diễn hai phim điện ảnh. Cô còn nhiều thời gian để tiếp tục cho thấy sự nỗ lực và không ngừng học hỏi của mình. Và khán giả vẫn sẽ đón nhận "đứa con tinh thần" tiếp theo của Thu Trang, nếu như cô vẫn thực hiện nó đầy tâm huyết như thế.