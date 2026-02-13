Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vũ Diệu Thảo cùng Lưu Quốc Vượng viết câu chuyện Tết trọn vẹn bằng âm nhạc

Xuân Tiến
SVO - 'Những khoảnh khắc đón năm mới sẽ trọn vẹn hơn nếu gia đình được sum vầy và đón một năm mới bình an', Diệu Thảo chia sẻ thông điệp mình muốn gửi đến trong MV vừa ra mắt mang tên 'Tết bình an bên nhau'.

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, nghệ sĩ đàn tỳ bà, giảng viên âm nhạc Vũ Diệu Thảo chính thức giới thiệu MV Tết bình an bên nhau như một lời chào Xuân mới đầy ấm áp. Ca khúc do chính Diệu Thảo sáng tác, Châu EP hòa âm phối khí, ca sĩ trẻ Lưu Quốc Vượng thể hiện, đạo diễn Nhật Giang đảm nhiệm phần hình ảnh.

Trong ca khúc mới này, Diệu Thảo không chọn cách tiết chế hay làm nhạt đi chất dân gian, yếu tố đã trở thành “căn cước” nghệ thuật của mình. Theo cô, mỗi nghệ sĩ đều có một cá tính âm nhạc riêng và cá tính ấy cần được giữ gìn.

jum02802.jpg
Diệu Thảo và Lưu Quốc Vượng trong MV "Tết bình an bên nhau".

Tết bình an bên nhau mang đậm câu chuyện cá nhân của Diệu Thảo. Có những năm cô đi công tác xa, sát Tết mới được về nhà; thậm chí có năm phải đón Tết ở một đất nước xa xôi, nhớ gia đình đến rơi nước mắt. Cô kể về một người bạn thân lấy chồng miền Tây, mỗi năm chỉ được về Hà Nội vài dịp và Tết luôn là thời điểm mong chờ nhất. Khi nghe demo ca khúc, người bạn ấy đã tự dựng một video gia đình trên nền nhạc và bật khóc vì nhớ nhà. “Với tôi, Tết chỉ đơn giản là vậy, bình an bên những người thân yêu”, Diệu Thảo chia sẻ.

Với Diệu Thảo, Tết luôn gắn liền với niềm vui, sự phấn khởi và tinh thần lạc quan. Cô không mong cầu những điều quá lớn lao, mà chỉ mong mọi người có thể vui vẻ, nhẹ nhõm khi khép lại một năm nhiều biến động. Những cảm xúc ấy khiến âm nhạc của cô vang lên một cách tự nhiên, mạch lạc, như đang kể một câu chuyện bằng giai điệu, gửi gắm mong ước về một cái Tết sum vầy, đoàn viên, nơi mỗi gia đình đều tràn ngập hạnh phúc và mỗi người đều mạnh khỏe, bình an.

Một điểm nhấn quan trọng trong dàn dựng MV Tết bình an bên nhau là sự hiện diện xuyên suốt của đàn tỳ bà, nhạc cụ gắn liền với nghệ sĩ Diệu Thảo và cũng là linh hồn âm nhạc của ca khúc.

Hình ảnh đàn tỳ bà được Diệu Thảo lồng ghép tinh tế trong MV.

Hình ảnh đàn tỳ bà được Diệu Thảo lồng ghép tinh tế trong MV.

Chia sẻ về bài hát, ca sĩ Lưu Quốc Vượng cho biết: “Khi nhận được demo ca khúc, mình thực sự ấn tượng bởi giai điệu rất bắt tai, chỉ cần nghe một lần là đã muốn ngân nga theo”. Không đặt nặng kỹ thuật thanh nhạc, chàng ca sĩ trẻ hát bằng sự hồn nhiên, bằng cảm xúc thật của một người con luôn mong ngóng ngày về: "Với tôi, Tết luôn là một vẻ đẹp rất riêng của người Việt, giản dị nhưng chạm đến trái tim. Vì thế, khi lần đầu nghe và đọc lời Tết bình an bên nhau, tôi không hề thấy xa lạ, ngược lại là cảm giác bồi hồi, như được chạm vào những ký ức cũ. Những hình ảnh Tết xưa, mái nhà, bữa cơm sum vầy… tất cả hiện lên rất tự nhiên trong đầu mình. Dù cuộc sống có đổi thay đến đâu, những giá trị truyền thống ấy vẫn luôn ở đó, như một nơi để mỗi người tìm về”.

&quot;Tết là được sum vầy&apos; là thông điệp mà Diệu Thảo và Quốc Vượng muốn gửi gắm.

"Tết là được sum vầy' là thông điệp mà Diệu Thảo và Quốc Vượng muốn gửi gắm.

Xuân Tiến
#Biểu tượng truyền thống mùa Tết #Ảnh hưởng của MV đến cảm xúc mùa Tết #Tết bình an bên nhau #nghệ sĩ tỳ bà Diệu Thảo #ca sĩ genz

