Lâm Thanh Nhã của 'Mưa đỏ' tiết lộ từng làm đến 9 nghề trước khi thành diễn viên

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tập cuối của mùa đặc biệt Tết 2026 vừa phát sóng khép lại hành trình của 'Đệ nhất mưu sinh'. Các nghệ sĩ cũng hiếm hoi chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi cận kề năm mới Bính Ngọ.

Trong tập này, Lâm Thanh Nhã của phim Mưa đỏ bất ngờ xuất hiện và gia nhập đội Huy Khánh. Ở phía Ma Ran Đô, lợi thế ban đầu đến từ sức hút cá nhân, nhưng bước ngoặt rõ rệt nhất là khi người anh Kim Tử Long quay lại hỗ trợ mà không hề báo trước.

messenger-creation-4b7ffc68-c514-4f09-8c3e-0a1d7a5db166.jpg

Anh nhanh chóng biến gian hàng thành tâm điểm. Bằng sự hoạt ngôn, anh vừa rao hàng, vừa trò chuyện, vừa hát góp vui khiến không khí hội Xuân vì thế sôi động hơn hẳn. Điều này cũng giúp gian hàng của Ma Ran Đô chiếm nhiều lợi thế hơn trong giai đoạn đầu tiên.

messenger-creation-86293343-69d9-4b7f-a1bf-2762e6606ea6.jpg

Bên kia, Huy Khánh và Will chọn cách chủ động đi sâu vào chợ, mời chào trực tiếp và may mắn được bà con “chốt đơn” liên tục. Phiên chợ kết thúc giữa trưa nắng, nhưng bà con vẫn nán lại chụp ảnh, giao lưu cùng dàn cast. Các nghệ sĩ không quên bày tỏ sự biết ơn và gửi lời chúc năm mới đến bà con có mặt.

messenger-creation-df11a8e7-6ac3-40ca-bd4c-2aa9b0f5edc7.jpg

Trở về ngôi nhà chung cùng dùng bữa, mỗi nghệ sĩ lại có dịp bộc bạch những tâm tư riêng. Huy Khánh không giấu niềm hạnh phúc khi đồng hành cùng chương trình qua ba mùa và thấy Đệ nhất mưu sinh luôn được khán giả yêu thương, hưởng ứng.

messenger-creation-bd844bf5-54f5-4e5f-a189-a11c680be65b.jpg

Ma Ran Đô lại bày tỏ sự biết ơn vì những tình cảm của ê kíp, của bà con mọi nơi anh đi qua. Nam diễn viên cũng có cơ hội được gần gũi, thân thiết hơn với các đàn anh trong nghề.

messenger-creation-fff2bdcd-ef59-4d4d-bc00-1646a993b9ce.jpg

Nicky nói mình chưa từng nghĩ tới việc có thể tham gia một chương trình nhiều kỷ niệm như vậy. Anh xem đây là cơ hội hiếm có để được trải nghiệm. Mỗi công việc anh luôn hết mình và tràn đầy năng lượng.

messenger-creation-34606e46-9ad0-4061-9e04-ad16c8ebab75.jpg

Will xúc động đến suýt khóc, thừa nhận hai năm qua là quãng thời gian rất khó khăn của bản thân, luôn cảm thấy thật tệ. Khi được tham gia chương trình và trải nghiệm cuộc sống của người dân lao động, anh thấy thêm trân trọng những gì mình đang có và tích cực hơn.

messenger-creation-9de0238a-5f07-4060-a594-ee5e4738a8e3.jpg

Riêng Lâm Thanh Nhã lại khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ, có quá khứ mưu sinh "đích thực". Trước khi thành diễn viên, anh đã làm đến 9 nghề như: Bán vé số, làm chủ đoàn lân, sơn thổi PU, hái ớt, trồng dưa, làm lúa, 6 năm làm nhà hàng khách sạn, làm đầu bếp rồi chuyển qua bartender. Vì vậy, anh thấy rất đồng cảm khi gia nhập dàn cast và tiếc nuối vì không thể gia nhập sớm hơn.

messenger-creation-f30a8cbc-d6fb-488c-a7b6-1bb762497d3c.jpg

Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa và những cái ôm tạm biệt. Sau 6 tập của mùa đặc biệt dịp Tết Bính Ngọ, chương trình cho thấy thế mạnh khai thác đời sống lao động một cách gần gũi, tạo tình huống đủ duyên để giải trí.

Bình Nguyễn
