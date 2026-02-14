27 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Jennie của BLACKPINK 'phủ sóng' với phong cách công sở hoàn hảo lẫn đời thường ở nhà

SVO - Jennie của BLACKPINK chứng minh sự nổi tiếng toàn cầu của mình tại 'Calvin Klein Show' ở New York.

Vào ngày 13/2 (giờ địa phương), Jennie đã tham dự show diễn thời trang Calvin Klein được tổ chức tại The Shed ở Hudson Yards trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York.

Đối với sự kiện này, Jennie đã chọn một bộ vest màu trắng ngà với sắc xanh lục nhẹ nhàng, kết hợp với áo sơ mi kẻ sọc. Cô hoàn thiện bộ trang phục với thắt lưng màu nâu, giày cao gót và kính gọng sừng đen, làm nổi bật vẻ thanh lịch nhưng tinh tế. Bộ sưu tập được trình diễn tại show diễn do giám đốc sáng tạo Veronica Leoni dẫn dắt, với những đường may sắc sảo được định hình bởi những đường thẳng, gọn gàng. Áo blazer với đường vai rộng và bộ vest không tay táo bạo nổi bật, nhấn mạnh những đường nét mạnh mẽ.

Phong cách công sở hoàn hảo của Jennie nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng: Nếu có một CEO như thế này, tôi sẽ không ngại làm thêm giờ; Cô ấy trông vô cùng thanh lịch...

Jennie của BLACKPINK đã chia sẻ những hình ảnh đời thường được chụp trong nhà. Bức ảnh tập trung vào hình ảnh Jennie tạo dáng trước gương, thể hiện phong cách thoải mái và giản dị của cô. Trong ảnh, Jennie mặc áo trắng tank top kết hợp với quần jean. Phần cạp quần có logo của thương hiệu được lộ ra, tạo thêm điểm nhấn giản dị cho tổng thể trang phục.Thay vì một đoạn văn dài, bài đăng đã sử dụng một thẻ tài khoản ngắn. Jennie giới thiệu tài khoản mà cô ấy đã sử dụng cho buổi chụp ảnh, "tyrellhampton".

Trong khi đó, BLACKPINK chuẩn bị phát hành mini album thứ ba, DEADLINE vào ngày 27/2.