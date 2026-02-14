'The King's Warden' và 'Humint' tranh giành ngôi vị quán quân phòng vé trong dịp Tết Nguyên đán

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Minh An
SVO - Hai bộ phim Hàn Quốc, 'The King's Warden' và 'Humint' đang cạnh tranh vị trí đầu bảng tại phòng vé nội địa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Hàn Quốc.

The King's Warden, một bộ phim lịch sử cổ trang, đang dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, với tỷ lệ bán vé đặt trước đạt 44%, vượt trội so với 28,7% của phim hành động giật gân Humint.

Đạo diễn bởi Jang Hang-jun, bộ phim này tái hiện các sự kiện lịch sử qua lăng kính hư cấu, kể về tình bạn bất ngờ giữa trưởng làng Eom Heung-do (Yoo Hai-jin) và vị vua trẻ bị phế truất Danjong (Park Ji-hoon) trong thời gian nhà vua bị lưu đày tại làng. Bộ phim đã thu hút gần 1,5 triệu người xem kể từ khi ra mắt vào ngày 4/2, trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên trong năm nay vượt qua cột mốc 1 triệu lượt người xem.

Bộ phim xếp thứ hai, phim hành động giật gân Humint của Ryoo Seung-wan, đã thu hút tổng cộng 304.738 người xem kể từ khi ra mắt vào 11/2. Humint, viết tắt của trí tuệ con người, kể về quản lý Cho (Jo In-sung), một sĩ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, người hợp tác bất đắc dĩ với Park Gun, một sĩ quan tình báo Triều Tiên, để cứu người cung cấp thông tin quan trọng của mình, Chae Sun-hwa (Shin Se-kyung). Kỳ nghỉ lễ dài của Hàn Quốc bắt đầu từ 14/2 và kéo dài đến 18/2, với Tết Nguyên đán rơi vào 17/2.

