Nhã Phương lần đầu xuất hiện sau khi sinh con, tay trong tay không rời Trường Giang trên thảm đỏ

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trường Giang và Nhã Phương tay trong tay tạo nên khoảnh khắc 'gây sốt' khi công chiếu bộ phim Tết 'Nhà ba tôi một phòng'. Đây là lần tái xuất của nữ diễn viên sau khi sinh con.

Khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý nhất là khi Trường Giang dành trao nụ hôn ngọt ngào cho bà xã Nhã Phương. Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng sau hành trình sinh con lần thứ ba.

img-20260214-073709.jpg

Nhã Phương được khen ngợi vì nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh. Nữ diễn viên đầy rạng rỡ bên cạnh Trường Giang. Cô cũng hỗ trợ ông xã rất nhiều trong khâu casting cho bộ phim Tết này.

img-20260214-073728.jpg

Đáng chú ý, "dàn sao" 2 ngày 1 đêm hội tụ để ủng hộ người anh thân thiết. HIEUTHUHAI trở thành tâm điểm với diện mạo nổi bật. Nam ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện cùng các anh em GERNANG: HURRYKNG, Negav và MANBO.

img-20260214-073747.jpg

Ê kíp cũng chính thức hé lộ HIEUTHUHAI sẽ góp mặt trong Nhà ba tôi một phòng với một vai diễn đặc biệt, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

messenger-creation-75ec3566-94dc-496a-a48b-76012eaa61df.jpg

Hai gương mặt trẻ của phim là Anh Tú Atus và Đoàn Minh Anh cũng chiếm trọn sự chú ý. Anh Tú Atus chia sẻ về vai diễn khi được “đặt đúng” sở trường: “Mọi "mảng miếng hài" trong phim đều nhờ thêm sự chỉ đạo diễn xuất từ đạo diễn Trường Giang".

messenger-creation-e418074f-088b-47b4-9a1c-1762198d6af5.jpg

Trong khi đó, “mỹ nhân gen Z” Đoàn Minh Anh ghi điểm nhờ vẻ ngoài trong trẻo, phù hợp với hình ảnh nhân vật. Đoàn Minh Anh vô cùng mong đợi được chứng kiến thành quả của bản thân và ê kíp trên màn ảnh rộng.

img-20260214-073652.jpg

Bên cạnh đó, Lê Khánh hạnh phúc khi được trở thành một phần của phim và làm việc cùng những người bạn diễn thân thiết.

messenger-creation-6e2ce90d-f0bf-45ef-865a-05df08aeb329.jpg

Hoa hậu Như Vân không giấu được sự hồi hộp với vai diễn nặng tâm lý: “Đây là lần đầu tôi đứng trước ống kính với một vai diễn có nhiều cảm xúc như vậy. Tôi biết ơn anh Giang vì đã tin tưởng trao cơ hội và luôn kiên nhẫn hướng dẫn tôi trong từng phân đoạn”.

messenger-creation-c1f7f9fb-5f49-4575-8c95-a1d53b246f30.jpg

Trở lại điện ảnh sau 5 năm, lần đầu đảm nhận cùng lúc ba vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính, Trường Giang cho biết: “Tôi mong đây là bộ phim dành cho gia đình dịp Tết”.

img-20260214-073819.jpg

Ngoài ra, Trường Giang cũng tiết lộ mong muốn tạo nên một kỷ niệm đặc biệt với những người anh em thân thiết từ chương trình 2 ngày 1 đêm. Nam đạo diễn cho biết, anh đã cố gắng sắp xếp để đủ 5 “mảnh ghép” xuất hiện trong phim.

Thuận Tùng
#Nhà Ba Tôi Một Phòng #phim của Trường Giang Nhà ba tôi một phòng #Trường Giang #Trường Giang trở lại màn ảnh #Nhã Phương #Trường Giang - Nhã Phương #HIEUTHUHAI

