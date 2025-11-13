Từ cô gái vùng cao đến sinh viên ưu tú của NEU

SVO - Dương Thu Trang (sinh năm 2005, quê Tuyên Quang) đang là sinh viên năm ba tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Không chỉ là sinh viên giỏi, Thu Trang còn là một người mẫu ảnh đầy tiềm năng. Từ một cô gái dân tộc thiểu số tại vùng cao, từng bước trải qua nhiều công việc khác nhau và gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ, câu chuyện của Trang là nguồn cảm hứng cho những ai đang trên con đường tìm kiếm bản thân và khẳng định giá trị.

Thu Trang sinh ra và lớn lên ở vùng sâu vùng xa, thuộc tỉnh biên giới của Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) và là người dân tộc thiểu số. Được gia đình dạy dỗ tận tâm, Thu Trang luôn ấp ủ ước mơ được vươn ra khỏi vùng quê nghèo khó, xuống thành phố lớn học tập và phát triển bản thân.

Hiện, Thu Trang đang là sinh viên năm thứ ba tại Đại học Kinh tế quốc dân. Cô từng trải nghiệm nhiều công việc khác nhau như làm gia sư, ca hát, người mẫu ảnh, làm việc trong công ty bất động sản và agency. Trong đó, Thu Trang đặc biệt yêu thích công việc người mẫu ảnh. Bởi, cô cảm thấy bản thân có năng khiếu và mong muốn nó trở thành công việc thứ hai song hành cùng việc học.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc và học tập, Thu Trang đã đạt được kết quả xứng đáng. Năm 2022, cô đoạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và được chính phủ, nhà nước, trường học trao tặng nhiều phần quà và học bổng. Ngoài ra, Thu Trang còn đạt được những thành tích đáng nể khác như: Giải Nhì Học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp tỉnh, giải Nhì Khoa học kỹ thuật cấp trường, Gương mặt người dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu trong năm 2022-2023, nhận được học bổng của doanh nghiệp khi học tại NEU.

Hành trình đến với nghề mẫu của Thu Trang khá ngẫu nhiên. Với đam mê sẵn có, cô chủ động tìm tòi trong các hội nhóm và may mắn được các anh, chị trong nghề để ý đến, cũng như trao cho cơ hội được đến với nghề. Từ đó, Thu Trang càng thêm yêu thích và gắn bó với công việc này hơn.

Song, khó khăn lớn nhất mà Thu Trang gặp phải không phải là tiền bạc hay áp lực công việc, mà là việc cân bằng giữa học tập và đi làm. Để vượt qua, cô luôn cố gắng cải thiện và học tập tốt hơn.

Thu Trang tâm sự: "Khác với mọi người lo lắng về tiền bạc, hay stress về công việc, thì mình lại gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa đi học và đi làm. Vậy nên, mình luôn phải cố gắng để cải thiện và học tập tốt hơn".

Trong tương lai, Thu Trang dự định tiếp tục phát triển công việc người mẫu ảnh và chú trọng hơn vào học tập. Cô muốn trở thành một người phụ nữ độc lập, có một công việc ổn định, làm một nhà kinh doanh giỏi, hoặc làm trong nhà nước.

Bên cạnh đó, Thu Trang cũng muốn truyền cảm hứng cho những người có hoàn cảnh tương tự: “Mình nghĩ rằng, bản thân có hoàn cảnh như vậy mà mình làm được, thì mọi người khi có sự cố gắng còn tốt hơn mình rất nhiều".

Có hai câu nói mà Thu Trang đặc biệt yêu thích: "People are not beautiful as they look, walk, or talk. They are beautiful as they love, care, and share." – Anthony Liccione (Con người không đẹp bởi dáng vẻ hay lời nói, mà bởi cách họ yêu thương, quan tâm và sẻ chia). Và "Không ai nhớ mãi một khuôn mặt đẹp, nhưng ai cũng nhớ một người thông minh và tử tế". Hai câu nói này thể hiện triết lý sống của Thu Trang: vẻ đẹp thật sự đến từ tấm lòng nhân ái và sự thông minh, tử tế.

