Tết vẹn nguyên trên hành trình tự do

SVO - Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp lễ để sum họp gia đình mà còn là thời điểm để mỗi người nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai. Với Bảo Anh, VJ và mẫu ảnh tự do, Tết năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một năm đầy biến động và những bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp.

dsc00174.jpg
Bảo Anh hiện là VJ, người mẫu ảnh tự do.

Bảo Anh chia sẻ: "Định nghĩa về Tết năm nay với năm trước trong mình không có gì thay đổi, Tết vẫn là một dịp lễ ý nghĩa, là những ngày mà mình được sum họp cùng gia đình, nghỉ ngơi sau một năm bận rộn, đón chào khởi đầu mới".

Tuy nhiên, điều khác biệt lớn nhất chính là sự thay đổi trong Bảo Anh. Nhìn lại năm Ất Tỵ, Bảo Anh nhận thấy bản thân đã trưởng thành và có nhiều trải nghiệm đáng giá.

dsc00108.jpg
dsc00071.jpg
Nhìn lại năm Ất Tỵ, Bảo Anh nhận thấy bản thân đã trưởng thành và có nhiều trải nghiệm đáng giá.

Bước ngoặt lớn nhất trong năm qua của cô chính là quyết định từ bỏ công việc văn phòng ổn định để theo đuổi con đường freelance fulltime. Đây là một quyết định không dễ dàng, đặc biệt khi Bảo Anh chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, khao khát khám phá bản thân và tìm kiếm đam mê thực sự đã thôi thúc Bảo Anh bước ra khỏi vùng an toàn. "Ở thời điểm hiện tại, mình nghĩ không phải quá sớm nhưng cũng không phải quá muộn để bắt đầu lại từ đầu. Thêm nữa, mình có mẹ luôn ở phía sau ủng hộ mọi quyết định của bản thân, nên mình càng vững tâm hơn", cô chia sẻ.

dsc00229.jpg
Bước ngoặt lớn nhất trong năm qua của Bảo Anh chính là quyết định từ bỏ công việc văn phòng ổn định để theo đuổi con đường freelance fulltime.

May mắn thay, với tinh thần tích cực và kinh nghiệm làm VJ toàn thời gian trong 4 năm, cùng với công việc chụp mẫu ngoài giờ, Bảo Anh đã nhanh chóng hòa nhập và gặt hái được những thành công nhất định trên con đường freelance.

Công việc này đã mang đến cho Bảo Anh những trải nghiệm quý giá mà cô vô cùng trân trọng, những cơ hội được hợp tác với nhiều người trong nghề và các nhãn hàng lớn, nhỏ.

dsc00350.jpg
Khao khát khám phá bản thân và tìm kiếm đam mê thực sự đã thôi thúc Bảo Anh bước ra khỏi vùng an toàn.

Hiện tại, Bảo Anh đang tận hưởng những thành quả của sự nỗ lực và đam mê. Cô cảm thấy may mắn khi được làm công việc bản thân yêu thích và yêu công việc mình đang làm.

dsc00509.jpg

Với tâm thế tích cực và tràn đầy năng lượng, Bảo Anh hy vọng năm Bính Ngọ sẽ mang đến cho cô nhiều may mắn và thành công hơn nữa.

Bảo Anh cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến mọi người nhân dịp Tết Nguyên Đán: "Mình xin chúc tất cả mọi người sẽ có một dịp Tết an lành, yên vui và đón một năm mới trọn vẹn, khởi sắc".

dsc00450.jpg
dsc00612.jpg
dsc00421.jpg

(Ảnh: Dũng Lại)

