Mai anh đào Đà Lạt bung nở rực rỡ dịp Valentine

SVO - Hoa mai anh đào tại Đà Lạt năm nay nở rộ đúng dịp Lễ Tình nhân 14/2, trùng với thời điểm 28 Tết Nguyên đán. Dù đang trong những ngày giáp Tết bận rộn, sắc hoa rực rỡ vẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm không khí phố núi.
Thông thường, hoa mai anh đào tại Đà Lạt nở rộ vào khoảng giữa tháng Một. Tuy nhiên, năm 2026 chứng kiến biến động thời tiết khiến mùa hoa bắt đầu muộn và kéo dài hơn dự kiến. Hiện tại, khi người dân đang tất bật chuẩn bị đón năm mới, các tuyến đường trung tâm thành phố ghi nhận hoa nở đồng loạt. Hiện tượng này mang đến cảnh quan mới mẻ, đầy sức sống cho du khách tham quan vào giữa tháng Hai.
Đường Trần Hưng Đạo tiếp tục là khu vực tập trung nhiều gốc mai anh đào cổ thụ, đặc biệt là đoạn qua khu biệt thự cổ Cadasa. Khu vực quanh hồ Xuân Hương và đường Trần Quốc Toản cũng thu hút người dân nhờ cảnh quan hoa nở ven mặt hồ, tạo không gian thuận lợi để dạo bộ và chụp ảnh. Đối với khu vực ngoại ô, Mộng Đào Nguyên (huyện Lạc Dương, hướng đi Langbiang) là một điểm đến nổi bật. Mai anh đào tại đây mọc xen lẫn giữa rừng thông và rẫy cà phê. Dù đường đi có nhiều đoạn dốc đất đỏ khó di chuyển, nhiều nhiếp ảnh gia vẫn đánh giá cao địa điểm này nhờ không gian thiên nhiên rộng lớn. Bên cạnh đó, dốc Đa Quý (Trại Mát) cũng là lựa chọn phổ biến với hai hàng cây mọc tập trung dọc hai bên đường.
Để có những bức ảnh "săn" hoa ưng ý, du khách nên ưu tiên chụp từ 7h00 đến 9h00 sáng hoặc 15h00 đến 16h30 chiều nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Về trang phục, các tông màu sáng, trung tính hoặc phong cách cổ điển sẽ rất phù hợp với bối cảnh cảnh quan rực rỡ của mai anh đào. Bên cạnh đó, do nhiệt độ sáng sớm và đêm muộn tại Đà Lạt trong tháng Hai vẫn duy trì ở mức thấp, dao động khoảng 13-15 độ C, du khách cần chủ động chuẩn bị thêm áo khoác để bảo đảm sức khỏe trong suốt quá trình di chuyển và tham quan.