Mai anh đào Đà Lạt bung nở rực rỡ dịp Valentine

SVO - Hoa mai anh đào tại Đà Lạt năm nay nở rộ đúng dịp Lễ Tình nhân 14/2, trùng với thời điểm 28 Tết Nguyên đán. Dù đang trong những ngày giáp Tết bận rộn, sắc hoa rực rỡ vẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm không khí phố núi.