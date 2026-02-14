Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Mai anh đào Đà Lạt bung nở rực rỡ dịp Valentine

Hoàng Vũ - Lê Vượng

SVO - Hoa mai anh đào tại Đà Lạt năm nay nở rộ đúng dịp Lễ Tình nhân 14/2, trùng với thời điểm 28 Tết Nguyên đán. Dù đang trong những ngày giáp Tết bận rộn, sắc hoa rực rỡ vẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm không khí phố núi.

da-lat-mua-valentine-13.jpg﻿
﻿da-lat-mua-valentine-14.jpg
﻿da-lat-mua-valentine-8.jpg
Thông thường, hoa mai anh đào tại Đà Lạt nở rộ vào khoảng giữa tháng Một. Tuy nhiên, năm 2026 chứng kiến biến động thời tiết khiến mùa hoa bắt đầu muộn và kéo dài hơn dự kiến. Hiện tại, khi người dân đang tất bật chuẩn bị đón năm mới, các tuyến đường trung tâm thành phố ghi nhận hoa nở đồng loạt. Hiện tượng này mang đến cảnh quan mới mẻ, đầy sức sống cho du khách tham quan vào giữa tháng Hai.
da-lat-mua-valentine-4.jpg
Hiện tượng nở muộn này vô tình trở thành món quà đặc biệt dành riêng cho các cặp đôi đến Đà Lạt dịp Lễ Tình nhân 14/2. Có mặt tại Đà Lạt trong những ngày giáp Tết, anh Sơn (26 tuổi) và chị Hằng (23 tuổi) - cặp đôi đến từ đến từ TP.HCM cho biết thời tiết phố núi hiện khá lý tưởng cho các hoạt động tham quan. Nam du khách cũng cho biết thêm, ngắm hoa mai anh đào nở rộ cùng người yêu đúng dịp Valentine, những ngày cuối cùng của năm cũ là một cảm giác đặc biệt lãng mạn. Cả hai dự định sẽ tiếp tục quay lại Đà Lạt vào mùa hoa năm sau để có những trải nghiệm thú vị.
da-lat-mua-valentine-2-4827.jpg﻿﻿
da-lat-mua-valentine-3.jpg
da-lat-mua-valentine-10.jpg
Đường Trần Hưng Đạo tiếp tục là khu vực tập trung nhiều gốc mai anh đào cổ thụ, đặc biệt là đoạn qua khu biệt thự cổ Cadasa. Khu vực quanh hồ Xuân Hương và đường Trần Quốc Toản cũng thu hút người dân nhờ cảnh quan hoa nở ven mặt hồ, tạo không gian thuận lợi để dạo bộ và chụp ảnh. Đối với khu vực ngoại ô, Mộng Đào Nguyên (huyện Lạc Dương, hướng đi Langbiang) là một điểm đến nổi bật. Mai anh đào tại đây mọc xen lẫn giữa rừng thông và rẫy cà phê. Dù đường đi có nhiều đoạn dốc đất đỏ khó di chuyển, nhiều nhiếp ảnh gia vẫn đánh giá cao địa điểm này nhờ không gian thiên nhiên rộng lớn. Bên cạnh đó, dốc Đa Quý (Trại Mát) cũng là lựa chọn phổ biến với hai hàng cây mọc tập trung dọc hai bên đường.
da-lat-mua-valentine-2-3.jpg
Bên cạnh các cặp đôi, thời tiết Đà Lạt hiện tại cũng thu hút nhiều du khách từ các tỉnh phía Bắc. Kết hợp chuyến công tác ngắn ngày, anh Trung Kiên (25 tuổi, Hà Nội) dành thời gian tham quan khu vực trung tâm thành phố. "Nhiệt giữa ngày và đêm tại Đà Lạt khá lớn. Buổi sáng thời tiết ấm áp, nắng ráo, khác biệt hoàn toàn so với không khí lạnh tại miền Bắc hiện nay. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ giảm nhanh và chuyển rét khi về đêm", anh Kiên nhận xét. Nam du khách cũng bày tỏ sự ấn tượng với cảnh quan mùa hoa nở muộn và cho biết đây là động lực để anh tiếp tục quay lại Đà Lạt trong những kỳ nghỉ sắp tới.
﻿﻿da-lat-mua-valentine.jpg﻿﻿
da-lat-mua-valentine-2-4.jpg﻿﻿
da-lat-mua-valentine-2.jpg
da-lat-mua-valentine-15.jpg
Để có những bức ảnh "săn" hoa ưng ý, du khách nên ưu tiên chụp từ 7h00 đến 9h00 sáng hoặc 15h00 đến 16h30 chiều nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Về trang phục, các tông màu sáng, trung tính hoặc phong cách cổ điển sẽ rất phù hợp với bối cảnh cảnh quan rực rỡ của mai anh đào. Bên cạnh đó, do nhiệt độ sáng sớm và đêm muộn tại Đà Lạt trong tháng Hai vẫn duy trì ở mức thấp, dao động khoảng 13-15 độ C, du khách cần chủ động chuẩn bị thêm áo khoác để bảo đảm sức khỏe trong suốt quá trình di chuyển và tham quan.
da-lat-mua-valentine-2-2.jpg
Hiện tại, mùa hoa mai anh đào tại Đà Lạt đang bước vào những ngày nở rộ cuối cùng của năm 2026. Với cảnh quan đặc trưng và thời tiết thuận lợi, đây là thời điểm phù hợp để du khách sắp xếp lịch trình tham quan, trải nghiệm không khí phố núi trong dịp Lễ Tình nhân cũng như những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Hoàng Vũ - Lê Vượng
#Hoa mai anh đào Đà Lạt nở muộn #Hoa nở đúng dịp Valentine #Cảnh đẹp phố núi Đà Lạt #Du lịch mùa hoa Đà Lạt #Thời tiết và trải nghiệm du lịch #Các điểm check-in hoa mai anh đào #Ảnh chụp hoa và trang phục phù hợp #Ảnh hưởng của biến động thời tiết #Du khách từ các tỉnh phía Bắc #Hoạt động du lịch dịp Tết và Valentine

Xem thêm

Cùng chuyên mục