Xếp hàng chụp áo dài cận Tết, quán trà trong ngõ nhỏ Hà Nội bất ngờ đông kín các bạn trẻ

SVO - Quán trà với không gian làng quê Bắc Bộ giữa phố bỗng trở thành điểm dừng chân quen thuộc của giới trẻ những ngày cận Tết Nguyên đán.

Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), quán trà mang phong cách Bắc Bộ bỗng trở thành tâm điểm chú ý của giới trẻ. Không chỉ để uống trà, hàng dài các bạn trẻ xúng xính áo dài còn kiên nhẫn xếp hàng để được chụp ảnh với không gian xưa cũ giữa lòng phố thị.

Những ngày giáp Tết, quán đông khách nhất vào buổi trưa và chiều. Đến cuối tuần, lượng khách trẻ tăng mạnh, nhiều người chấp nhận ngồi chung bàn hoặc tranh nhau từng chiếc ghế để có chỗ để đồ.

Từ đầu tháng 1, quán liên tục ở trong tình trạng đông khách.

Có mặt tại quán từ 7 giờ sáng, Dương Minh Hiếu (SN 2004) cùng Phạm Thu Hiền (SN 2001) cho biết đã phải chuẩn bị từ 5h30 sáng để làm tóc và trang điểm. “Chúng tôi mất một buổi đi chọn áo dài, chi phí tổng cộng khoảng 2 triệu đồng cho trang phục, thuê máy ảnh và đồ uống”.

Minh Hiếu và Thu Hiền ấn tượng với mô hình cà phê trang trí theo phong cách Bắc Bộ.

Dù đã lường trước cảnh đông đúc, Minh Hiếu và Thu Hiền vẫn cảm thấy khá mệt khi phải chờ gần 1 tiếng để có bàn. Cả hai đánh giá trải nghiệm lần này ở mức 7 điểm.

Trong khi đó, Minh Nguyệt (sinh năm 2000) cho biết: “Tôi và bạn đều đi làm nên cố gắng tối ưu thời gian. Từ lúc bắt đầu chuẩn bị đến khi ra khỏi nhà chắc cũng chưa tới một tiếng”.

Theo đó, Minh Nguyệt tranh thủ ghé công ty chấm công buổi sáng rồi xin ra ngoài một lúc để đi chụp ảnh. Xác định rằng cận Tết sẽ đông nên cô nàng tranh thủ tạo dáng sẵn ở nhà, chụp xong là lại quay về làm việc như bình thường.

Để có ảnh đẹp, một số bạn phải nghỉ làm và ghé quán từ sớm.

Cùng chung hào hứng, Nguyễn Minh Huyền (sinh năm 2000) cho biết cô chọn quán trà này vì không gian có sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. “Cận Tết nên chúng tôi chỉ có thể tranh thủ chụp vào đầu tuần. Để tối ưu thời gian, cả hai qua công ty chấm công rồi ghé quán vừa trang điểm, làm tóc và thay đồ. Thời gian chuẩn bị chưa quá một tiếng.

Như Ý nghĩ đầu tuần sẽ vắng nhưng đến nơi, nữ sinh vẫn phải xếp hàng chờ đợi.

Như Ý (sinh năm 2005) cho biết cô biết đến quán qua TikTok khi thấy nhiều bạn trẻ chia sẻ hình ảnh chụp áo dài tại đây. Theo nữ sinh, không gian quán có nhiều góc chụp phù hợp với trang phục truyền thống, nên cô cùng bạn quyết định chọn làm nơi lưu giữ kỷ niệm.

Như Ý nhận xét không gian khá thoáng, đủ để vừa chụp ảnh vừa ngồi thư giãn. “Quán không quá ồn, lên hình ổn nên chỉ cần chuẩn bị đơn giản cũng có ảnh đẹp”, cô nói.

Về khâu chuẩn bị, nhóm bạn mất khoảng 2 tiếng để làm tóc, chỉnh trang và trang điểm. Chi phí của cả hai rơi vào khoảng 1,5 triệu đồng, phù hợp với sinh viên. Như Ý cho biết nếu có thời gian, cô và bạn vẫn muốn quay lại vì không gian nhẹ nhàng, dễ trải nghiệm.

Tổng chi phí cho diện mạo ngày hôm nay của Như Ý và bạn khoảng 1,5 triệu đồng.

Quán có nhiều góc chụp đẹp, phù hợp với áo dài. Tuy nhiên lượng khách đổ về đông khiến tôi cảm thấy chật chội, bí bách nếu ngồi lâu”, cô nàng bộc bạch.

Những ngày cận Tết, quán trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ mặc áo dài chụp ảnh.

Trong khi đó, Diễm Quỳnh (sinh năm 2003) – một người làm việc tự do – biết đến quán qua mạng xã hội và chọn đi vào ngày trong tuần để tránh đông. “Tôi biết quán qua mạng xã hội. Đồ uống không quá đặc sắc nhưng khá ngon, mức giá từ 35.000 - 70.000 đồng là phù hợp cho một không gian trải nghiệm như thế này”, Quỳnh nhận xét.

Một trong những lý do khiến quán thu hút giới trẻ chính là yếu tố nghệ thuật thủ công. Thay vì trang trí công nghiệp, quán trưng bày 5 tác phẩm của 3 thế hệ nghệ sĩ.

Khách hàng có thể bắt gặp bức "Chợ quê" của nghệ nhân Hàng Trống Lê Đình Nghiên hay các tác phẩm trên giấy dó của họa sĩ Đoàn Thái Cúc Hương và tranh vẽ mành của người trẻ Lê Đại Lượng.

Quán chọn tranh vẽ thủ công thay vì loại in công nghiệp như nhiều nơi khác.

Những bức tranh được vẽ thủ công vừa để trang trí vừa giúp người trẻ hiểu hơn về nghệ thuật dân gian, nếp sống và nền nông nghiệp lúa nước của người Việt xưa.

Không chỉ là điểm chụp ảnh, quán trà còn thu hút khách nhờ thực đơn kết hợp trà Việt và nông sản Việt, với mức giá dao động 35.000–70.000 đồng. Một số đồ uống như Mộc xoài đào, Xoài xiêm hay Đoài được nhiều khách lựa chọn vì tên gọi độc đáo và hương vị vừa quen vừa lạ.