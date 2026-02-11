Chàng trai khiếm thính Lê Tấn Phát với đôi bàn tay sáng tạo nên thế giới xe mô hình từ phế liệu

SVO - Không thể nghe, không thể nói, nhưng đôi bàn tay của Lê Tấn Phát đã biến những phế liệu vô tri thành những mô hình xe đầy tính sáng tạo, viết nên câu chuyện vươn lên từ nghịch cảnh của người trẻ.

Sử dụng các vật liệu bỏ đi và sáng tạo nên những mô hình độc đáo, Lê Tấn Phát giành giải Khuyến khích tại cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang 2024. Câu chuyện của chàng trai khiếm thính này như một tấm gương vượt qua biến cố, lan tỏa những giá trị tích cực đến với người trẻ. Anh chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam:

Tuổi thơ trong ký ức của Lê Tấn Phát có những gì?

Sinh ra đã không thể nghe tiếng ru của mẹ hay cất tiếng gọi cha, cuộc đời mình sớm gắn liền với sự tĩnh lặng vĩnh viễn. Vì gia đình nghèo khó, không có đất đai, mình chẳng thể đến trường như bạn bè đồng trang lứa, mà chỉ biết quanh quẩn bên cha mẹ trong căn nhà nhỏ. Những ngày dài cha đi làm mướn, mình thường bị khóa trái cửa trong phòng trọ, chỉ biết nhìn thế giới qua khe cửa hẹp và nuôi dưỡng những ước mơ không thành tiếng.

Biến cố xảy ra vào năm 2022 dường như đã đẩy gia đình anh vào tình cảnh ngặt nghèo hơn. Điều gì đã giúp anh đứng vững trong khoảng thời gian đó?

Đó là quãng thời gian khi mẹ rời bỏ mái nhà lúc cha đang đi làm xa, để lại hai anh em mình ngơ ngác. Ba cha con phải dắt díu nhau lên thành phố ở trọ chật hẹp để mưu sinh. Chính tình yêu thương dành cho cha và em trai là động lực lớn nhất. Mình muốn chứng minh rằng, mình "tàn nhưng không phế", dùng đôi tay để thay thế cho tiếng nói, bảo vệ gia đình mình.

Cơ duyên nào đã đưa Lê Tấn Phát đến với việc chế tác mô hình xe từ phế liệu?

Mình vốn cực kỳ nhạy cảm với nhịp đập của máy móc. Mình có thể ngồi hàng giờ chỉ để quan sát từng con ốc vít hay bộ khung xe đạp. Tiệm phế liệu đã trở thành "xưởng sáng tạo" của mình. Nơi những ống nhựa, mẩu gỗ hay dây kẽm được mình nhặt nhạnh về để "thổi hồn". Từ đó, mô hình của những chiếc Honda 67, Cup 50 hay mô tô phân khối lớn dần hình thành với độ chính xác cao, bánh xe và hệ thống đèn có thể chuyển động như thật.

Trong công việc này, anh gặp trở ngại như thế nào để hoàn thành một mô hình?

Đó là một thử thách lớn. Vì không biết chữ, để khắc được tên khách hàng lên các mô hình, mình đã phải kiên trì tập viết đi viết lại hàng chục lần cho đến khi thành thục. Có những đêm, mình miệt mài làm việc đến 2h - 3h sáng, bất chấp những lần bị điện giật đến thót tim trong lúc thao tác.

Giải Khuyến khích tại cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang 2024 có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

Đó là "quả ngọt" đầu tiên cho sự nỗ lực không ngừng của mình. Nó khẳng định rằng niềm tin, sự nỗ lực có thể tạo nên những thanh âm vang vọng nhất, dù thế giới của mình có tĩnh lặng đến đâu.

Từ những mô hình đầy sáng tạo này, ước mơ lớn nhất hiện tại của Lê Tấn Phát là gì?

Mình dành dụm từng chút một từ việc bán mô hình, mài dao hay sửa xe đạp cũ không chỉ để thỏa đam mê. Nhìn mái nhà dột nát mỗi khi mưa về, mình chỉ đau đáu một ước mơ: Có đủ tiền sửa lại nhà cho cha và mở một tiệm sửa xe nhỏ tại quê hương. Mình muốn cha không còn phải đi làm mướn vất vả và có đủ điều kiện lo cho em trai ăn học đến nơi đến chốn.

Cảm ơn Lê Tấn Phát!