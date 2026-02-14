Valentine rơi đúng 27 Tết, người trẻ Hà Nội chọn yêu theo cách nào?

SVO - Valentine 2026 trùng ngày 27 tháng Chạp, giữa cao điểm chuẩn bị Tết Bính Ngọ, khiến không khí lễ Tình nhân tại Hà Nội trở nên khác đi. Năm nay theo ghi nhận của phóng viên, thị trường quà tặng bớt sôi động, trong khi nhiều bạn trẻ chọn đi chùa cầu duyên, tự làm quà handmade hoặc ưu tiên những món quà thiết thực, bền lâu.

Ngày 14/2 vốn là dịp sôi động của các cửa hàng hoa tươi, bánh ngọt, quà lưu niệm quanh các trường đại học. Tuy nhiên, năm nay Valentine rơi đúng ngày 27 Tết, khi phần lớn sinh viên đã nghỉ học, người đi làm cũng bắt đầu kỳ nghỉ dài ngày.

Ghi nhận tại các tuyến phố tập trung đông sinh viên như Chùa Láng, Tây Sơn, Nguyễn Trãi, Trần Đại Nghĩa…, không còn cảnh quầy hoa, sôcôla bày kín vỉa hè như mọi năm. Trên phố Chùa Láng, chỉ lác đác vài điểm bán hoa nhưng khá vắng khách. Nhân viên một cửa hàng hoa và bánh trên phố Nam Cao (phường Giảng Võ) cho biết lượng khách mua hoa và socola giảm rõ rệt so với các năm trước do học sinh, sinh viên đã về quê sớm. “Valentine năm nay trùng dịp cao điểm mua sắm Tết nên khách ưu tiên chi tiêu cho gia đình nhiều hơn”, người bán chia sẻ.

Nhiều mẫu hoa được bày bán bắt mắt nhằm thu hút khách hàng trong dịp lễ tình nhân.

Tại nhiều khu vực chợ, dễ thấy các mặt hàng thời trang, thực phẩm, bánh kẹo phục vụ Tết lại chiếm ưu thế, cho thấy sự thay đổi trong ưu tiên chi tiêu của người trẻ dịp này. Hà My, sinh viên năm cuối, chia sẻ: “Năm mới sắp đến nên mình muốn dành ngân sách cho việc mua sắm Tết và chuẩn bị về quê. Valentine vẫn quan trọng nhưng không đặt nặng hình thức như trước”.

Đi chùa, chọn quà handmade và đề cao giá trị lâu dài

Bên cạnh xu hướng tiết chế chi tiêu, nhiều bạn trẻ Hà Nội còn chọn đón Valentine theo cách khác biệt khi ngày 14/2 trùng 27 tháng Chạp. Tại các ngôi chùa trên địa bàn Hà Nội, thu hút nhiều bạn trẻ đến cầu duyên và tạ lễ trước thềm năm mới. Không khí vừa mang sắc đỏ của hoa hồng, vừa đậm chất tâm linh những ngày cuối năm. Với nhiều người, đây là cách đón Valentine giản dị nhưng ý nghĩa.

Đi chùa trở thành một lựa chọn mới lạ của nhiều bạn trẻ trong mùa Valentine 2026.

Song song đó, thị trường quà tặng vẫn ghi nhận sự đa dạng, đặc biệt là các sản phẩm handmade. Tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Trãi, các mẫu bánh chocolate tạo hình trái tim có giá từ 150.000 – 450.000 đồng, chủ yếu nhận đặt trước để chủ động nguyên liệu.

Đa dạng các mẫu hoa rực rỡ trong ngày Valentine 14/2, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Ở một tiệm hoa trên phố Tây Sơn, ngoài hoa Tết, cửa hàng vẫn chuẩn bị mẫu riêng cho Valentine với giá từ 500.000 đồng/bó. Đáng chú ý, hoa kẽm nhung, hoa sáp, hoa khô được nhiều bạn trẻ ưa chuộng nhờ độ bền và có thể trưng bày lâu dài.

Các mẫu socola đa dạng, sáng tạo, được đông đảo bạn trẻ ưa chuộng trong ngày Valentine.

Anh Tuấn (quận Đống Đa) cho biết anh chọn hoa kẽm nhung thay vì hoa tươi. “Hoa giữ được lâu, giống như một kỷ niệm có thể lưu lại. Mình nghĩ giá trị nằm ở sự quan tâm hơn là hình thức”, Anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ các cặp đôi trẻ, nhiều gia đình cũng chọn cách kỷ niệm đơn giản. Mai Linh (Hà Nội) cho biết thay vì đi ăn nhà hàng, vợ chồng cô cùng nhau đi chợ và chuẩn bị bữa cơm tại nhà vì Valentine sát Tết. “Cuối năm bận rộn, có thời gian ngồi ăn cùng nhau đã là điều đáng quý”, Mai Linh nói.