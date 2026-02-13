Nam vương Ngoại thương 2025: Không chạy theo hào quang, chọn trở thành người có giá trị

SVO - Sở hữu IELTS 8.0, Trần Minh Hiếu cho rằng ngoại ngữ là công cụ mở ra cơ hội chứ không phải “bảo chứng năng lực”.

Tri thức, kỷ luật và khát vọng truyền cảm hứng

Trần Minh Hiếu, sinh năm 2005, hiện là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II. Không chỉ gây chú ý với danh hiệu Nam vương FTUCharm 2025, Hiếu còn ghi dấu bằng nhiều thành tích học thuật và hoạt động xã hội như trình bày nghiên cứu tại Hội thảo quốc tế về đổi mới sáng tạo và hội nhập vì phát triển (VIID 2025) tại Singapore, đồng thời là Trưởng nhóm dự án thiện nguyện “Hướng dương ngược nắng”.

Xuất phát điểm là một sinh viên thiên về học thuật, Hiếu từng thiếu tự tin khi bước lên sân khấu.

Trong đêm chung kết FTUCharm, phần trả lời song ngữ đã giúp Hiếu truyền tải trọn vẹn thông điệp đến giám khảo quốc tế, trong đó có Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut.

“Tiếng Anh chính là chìa khóa để tự mở ra cơ hội cho mình”, Hiếu nhận định.

Không chỉ học tập, Hiếu còn là gia sư tiếng Anh và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Để cân bằng, anh áp dụng nguyên tắc ưu tiên và “monotask” – tập trung hoàn toàn vào một việc tại một thời điểm. Theo Hiếu, việc tránh làm nhiều việc cùng lúc giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

Từng giữ vai trò Trưởng ban chuyên môn CLB Hùng biện, Hiếu cho rằng kỹ năng lãnh đạo không phải là chỉ đạo mà nằm ở giao tiếp cởi mở. Trong phần thi cặp đôi tại FTUCharm, chính sự thấu hiểu và trao đổi thẳng thắn đã giúp anh và bạn diễn phối hợp ăn ý.

Danh hiệu Nam vương cũng mang đến sự thay đổi trong vai trò người thầy.

Hiếu tin rằng uy tín cá nhân giúp lời nói có sức nặng hơn, từ đó truyền cảm hứng tốt hơn cho học sinh. “Một người thầy giỏi không chỉ dạy mà còn truyền động lực”, Hiếu bày tỏ.

Bên cạnh học tập và hoạt động cá nhân, dự án thiện nguyện “Hướng dương ngược nắng” để lại cho Hiếu nhiều bài học về sự thấu hiểu và giá trị sẻ chia. Anh hy vọng trong tương lai có thể tận dụng danh hiệu để lan tỏa thêm nhiều hoạt động cộng đồng.

Trong suốt hành trình FTUCharm, Hiếu nhận ra điểm yếu lớn nhất của mình là thiếu tự tin. Tuy nhiên, thay vì cố gắng trở thành một hình mẫu chung, anh chọn phát triển “USP” – lợi thế riêng – là tư duy logic và khả năng hùng biện. Chính những yếu tố này đã giúp Hiếu tỏa sáng đúng thời điểm.

Không tự đóng khung, chọn trở thành người có giá trị

Sau danh hiệu Nam vương Ngoại thương 2025, Trần Minh Hiếu chưa vội bước vào giới giải trí. Anh cho biết hiện vẫn tập trung học tập và hoàn thiện bản thân, không muốn đóng khung trong bất kỳ hình mẫu nào.

“Trong tương lai, mọi người có thể thấy một Minh Hiếu doanh nhân, thầy giáo hay MC. Nhưng trước hết, mình cần trở thành người có giá trị”, Hiếu nói.

Với Hiếu, giá trị cá nhân là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên sức ảnh hưởng. Khi có tiếng nói trong xã hội, anh mong tiếng nói ấy mang lại ý nghĩa thay vì chỉ gây chú ý. Và để làm được điều đó, con đường duy nhất là tiếp tục học hỏi.

2025 là một năm đáng nhớ trong hành trình phát triển của Minh Hiếu.

Nhìn lại năm 2025, Hiếu cho rằng đây là một năm đáng nhớ khi bản thân đạt được nhiều cột mốc quan trọng. “Mình cảm thấy đã nỗ lực hết sức và cho bản thân một sự công nhận. Tiếc nuối thì có, nhưng mình chọn hài lòng với hiện tại thay vì trở nên tham lam với những điều chưa đạt được”, Hiếu chia sẻ.

Tuy nhiên, hành trình đến với danh hiệu Nam vương không hề dễ dàng. Xuất phát điểm là một sinh viên thiên về học thuật, Hiếu từng thiếu tự tin khi bước lên sân khấu. So với nhiều thí sinh đã chuẩn bị từ lâu, Hiếu thừa nhận bản thân gần như “chưa sẵn sàng”.

Bước sang năm 2026, Hiếu vẫn đặt ưu tiên vào việc học và phát triển bản thân. Những kế hoạch lớn hơn sẽ được cân nhắc khi anh cảm thấy đã sẵn sàng.

Gửi đến những bạn trẻ còn tự ti vì “chỉ giỏi học”, Trần Minh Hiếu nhắn nhủ: “Mình cũng từng như vậy. Muốn trưởng thành, phải bước ra khỏi vùng an toàn. Hãy trở thành người có giá trị trước, rồi thành công sẽ tự tìm đến”.

Với chàng Nam vương trẻ tuổi, chiến thắng lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà ở hành trình hiểu mình, vượt giới hạn và không ngừng tiến về phía trước.

(Ảnh: NVCC)