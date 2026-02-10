Sinh viên Việt giành suất học bổng thực tập duy nhất nhờ niềm đam mê tiếng Nhật

Lần đầu triển khai, chương trình học bổng thực tập tài năng của tỉnh Gunma (Nhật Bản) chỉ có một suất và đã được trao cho một sinh viên Việt Nam. Người được lựa chọn là Nguyễn Đăng Khoa, sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm, vượt qua vòng tuyển chọn nhờ năng lực học tập và khả năng sử dụng tiếng Nhật trong môi trường làm việc của người Nhật. Cậu được tài trợ toàn bộ chi phí vé máy bay khứ hồi, ăn ở và sinh hoạt.

Đăng Khoa nhận học bổng thực tập tài năng của tỉnh Gunma (Nhật Bản).

Theo Khoa, yếu tố quyết định giúp cậu được lựa chọn là việc chủ động sử dụng tiếng Nhật trong suốt quá trình phỏng vấn. “Mình xác định nếu sang một đất nước xa lạ để làm việc, khả năng giao tiếp là điều quan trọng nhất. Dù có lúc chưa hiểu hết câu hỏi, mình vẫn cố gắng trả lời bằng tiếng Nhật để thể hiện sự tôn trọng và mong muốn hòa nhập. Đó cũng chính là cơ hội để mình thể hiện tình yêu tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản”, Khoa nói.

Chương trình học bổng thực tập tài năng của tỉnh Gunma được thiết kế nhằm tìm kiếm và đào tạo nguồn nhân lực trẻ trong bối cảnh địa phương này đang đẩy mạnh quá trình số hóa, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Năm nay là năm đầu tiên chương trình được triển khai với duy nhất một suất, khiến quá trình lựa chọn trở nên cạnh tranh. “Các bạn ứng tuyển đều rất giỏi, vì vậy khi nhận được thông tin trúng tuyển, mình vừa vui vừa bất ngờ”, Khoa chia sẻ.

Kỳ thực tập tại tỉnh Gunma giúp Nguyễn Đăng Khoa tiếp cận môi trường làm việc của Nhật Bản, rèn kỹ năng giao tiếp và hiểu thêm về văn hóa địa phương.

Nguyễn Đăng Khoa sinh ra và lớn lên tại Hải Dương. Trên giảng đường, nam sinh duy trì kết quả học tập ổn định với điểm trung bình tích lũy hiện tại trên 9.0, từng đạt danh hiệu “Cóc Vàng” (Cóc Vàng là danh hiệu dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt nhất và hoạt động tích cực xét trên toàn ngành của mỗi học kỳ. Đó là danh hiệu ghi nhận sự nỗ lực cả về học tập và hoạt động ngoại khóa, dành cho một sinh viên mỗi ngành theo theo từng kỳ). Bên cạnh chuyên môn, Khoa theo đuổi tiếng Nhật và đã đạt chứng chỉ JLPT N3 trong kỳ thi tháng 12 năm ngoái.

Theo Khoa, hành trình đến với suất học bổng này không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn nhờ sự hỗ trợ của gia đình, thầy cô và bạn bè. Cậu nhắc tới cô Nguyễn Ngọc Anh, người trực tiếp giảng dạy tiếng Nhật, như một người đồng hành quan trọng. “Những lời khuyên và bài học từ trải nghiệm thực tế của cô giúp mình có thêm định hướng và sự tự tin khi tham gia chương trình”, Khoa chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình thực tập tại tỉnh Gunma, Nguyễn Đăng Khoa được tham gia trực tiếp vào quy trình làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong thời gian thực tập tại Công ty Kanto Seiki ở Nhật Bản, Khoa được làm việc trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Trước đó, cậu từng lo lắng về khả năng hòa nhập và năng lực bản thân khi bước vào doanh nghiệp Nhật Bản. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế giúp những băn khoăn ấy dần được giải tỏa. “Mọi người trong công ty quan tâm và hỗ trợ mình rất nhiều, tạo cảm giác gần gũi”, Khoa cho biết.

Do vẫn đang theo học tại Việt Nam, thời gian thực tập của Khoa kéo dài hai tuần, sau đó anh quay về nước trước Tết Nguyên đán để tiếp tục chương trình học. Dù chỉ được học hỏi trong thời gian ngắn, nhưng Khoa luôn tận dụng từng chút thời gian rảnh để tìm hiểu. Điều đó giúp nam sinh cải thiện kỹ năng giao tiếp, hiểu hơn về văn hóa làm việc và đời sống của người Nhật.

Nguyễn Đăng Khoa cho biết, suất học bổng thực tập là cơ hội để sinh viên Việt Nam mạnh dạn theo đuổi tiếng Nhật và các chương trình trao đổi quốc tế.

Từ trải nghiệm tại Gunma, Khoa nhận thấy địa phương này đang mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên công nghệ thông tin có khả năng tiếng Nhật tại Việt Nam. “Gunma đang trong quá trình số hóa mạnh mẽ và đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp. Những năm tới, chương trình thực tập tài năng có thể mở rộng, tạo thêm cơ hội cho sinh viên Việt”, anh nói.

Kỳ thực tập này đã giúp Khoa trưởng thành rất nhiều, làm quen thêm các bạn bè và đồng nghiệp người Nhật, đi du lịch cùng họ, tự lập sống một mình,… “Quan trọng nhất là mình dần dần có những suy nghĩ sâu sắc hơn về con người Nhật Bản, về cách họ suy nghĩ, họ làm việc và hiểu được tại sao họ đã và đang đứng trong ‘top đầu’ trên thế giới về chất lượng cuộc sống và công việc”, Khoa tâm đắc.

Nguyễn Đăng Khoa trả lời báo chí trên đài phát sóng của tỉnh Gunma: “Đối với tôi, đây là cơ hội quý báu, tương lai tôi rất muốn quay trở lại nơi này” (dịch)

Gửi lời nhắn tới sinh viên đang theo đuổi các chương trình học bổng và thực tập quốc tế, Khoa cho rằng ngoài chuyên môn, ngoại ngữ cần được duy trì thường xuyên. “Ai trong chúng ta cũng trong trạng thái nghĩ rằng chưa đủ sẵn sàng trưởng thành để có thể ‘apply’ một chương trình học bổng nào đó, nhưng hãy mạnh dạn thử vì chúng mình sẽ trưởng thành sau những lần thử ấy”, Đăng Khoa chia sẻ.