Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

SVO - Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Bản lĩnh lớn lên từ nghịch cảnh

Sinh ra tại vùng quê miền núi của tỉnh Lào Cai, Tráng Thị Hà - cô gái người Nùng đã sớm trải qua những biến cố mà nhiều bạn đồng trang lứa chưa từng đối diện. Bố mẹ ly hôn khi Hà mới 10 tuổi, cô lớn lên trong vòng tay ông bà ngoại, những người nông dân cả đời gắn bó với nương rẫy. Tuổi thơ của cô gái là những tháng ngày thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy, ý chí vươn lên được hun đúc một cách bền bỉ.

Hà nhớ rất rõ khoảnh khắc khép lại môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đó không chỉ là giây phút hoàn thành một bài thi, mà còn là thời điểm cô nhận ra mình vừa bước qua một cánh cửa lớn của tuổi trẻ. “Từ đó, tôi hiểu mình phải học cách trưởng thành và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình nhiều hơn.” - Hà chia sẻ. Tráng Thị Hà là sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào cao nhất Ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Suốt những năm đi học, cô gái luôn tự nhắc nhở bản thân không được cho phép mình yếu lòng. Với Hà, khó khăn không phải là rào cản mà là động lực. Cô học cách tự an ủi chính mình, học cách đứng vững trước những biến động tâm lý.

“Khi mệt, mình có thể đi chậm lại, nhưng tuyệt đối không dừng bước.” - Hà nói. Điều khiến cô tự hào nhất không phải là thành tích, mà chính là sự kiên trì, một hành trình dài của việc không bỏ cuộc, dù nhiều lúc mông lung và mất phương hướng.

Tết năm nay, khi đã trở thành sinh viên, Hà cảm nhận rõ rệt sự đổi thay trong suy nghĩ. Niềm vui không còn chỉ là quần áo mới hay những phong bao lì xì, mà là cảm giác được trở về, được sống chậm lại bên gia đình. Với cô gái, phần thưởng lớn nhất sau một năm nỗ lực chính là bữa cơm sum vầy trọn vẹn - nơi mọi vất vả dường như tan biến trong sự bình yên giản dị.

Dũng cảm bắt đầu lại để đi xa hơn

Khác với hành trình của Hà, câu chuyện của Phạm Thúy Ngân, cô gái dân tộc Mường đến từ Thanh Hóa, lại là hành trình của sự lựa chọn và bản lĩnh đứng dậy sau thất bại. Lần thi đầu tiên không đạt kết quả như mong muốn đã khiến Ngân rơi vào áp lực nặng nề. Cùng thời điểm ấy, gia đình cô trải qua biến cố lớn khi người cha qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh tật, để lại gánh nặng kinh tế lên vai mẹ.

Trong hoàn cảnh đó, cô gái đứng trước hai con đường: tạm dừng việc học để đi làm phụ giúp gia đình hoặc tiếp tục theo đuổi giấc mơ tri thức. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Ngân quyết định chọn con đường khó khăn - thi lại đại học. Quyết định ấy không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực học tập, mà còn là thử thách lớn về tinh thần. Cô phải rèn kỷ luật, thay đổi phương pháp học và quan trọng hơn cả là giữ vững niềm tin vào bản thân.

Phạm Thúy Ngân từng trượt đại học trong lần thi thứ nhất. Lần thi thứ hai, cô gái đạt 38,15/40 điểm và trở thành thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Khi bước vào phòng thi lần thứ hai, Ngân cảm nhận rõ sự khác biệt: đó là tâm thế bình tĩnh của một người đã vượt qua nỗi sợ thất bại. “Tôi nhận ra mình đang thực sự làm chủ con đường của mình.” - Nữ sinh chia sẻ. Điều khiến Ngân tự hào nhất là việc cô đã học được cách đứng dậy, biết kiên trì và chủ động hơn trong cuộc sống.

Tết năm nay đối với Ngân mang một cảm xúc rất đặc biệt. Sau một năm nhiều biến động, cô gái cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn vào lựa chọn của mình. Những lời chúc mừng, sự ghi nhận từ gia đình và chương trình hỗ trợ học bổng không chỉ giúp cô vững vàng về vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin để tiếp tục bước đi. Với Ngân, thành công không chỉ là thành tích học tập, mà còn là khả năng trở thành một người sống có trách nhiệm và có ích cho xã hội.

Hành trình tự lập của cô gái vùng cao

Từ vùng cao của Tuyên Quang, cô gái H’mông Thào Thị Máy bước vào giảng đường đại học với một hành trang đặc biệt: sự tự lập được rèn luyện từ rất sớm. Những năm học phổ thông, cô đã quen với việc tự mình bắt xe xuống thành phố học nội trú, tự xoay xở trong môi trường xa lạ. Đến khi nhập học đại học, cô tiếp tục một mình tìm đường, tìm chỗ trọ và từng bước thích nghi với cuộc sống mới.

Hành trình của Máy không ồn ào, nhưng thấm đẫm nỗ lực bền bỉ. Cô từng trải qua giai đoạn khó khăn khi mới vào năm nhất: áp lực học tập, chi phí sinh hoạt, những biến cố gia đình dồn dập khiến cô có lúc cảm thấy bế tắc. Nhưng chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng muốn buông xuôi, cô lại tìm thấy sức mạnh từ lý do ban đầu: mong muốn thay đổi cuộc sống và giúp đỡ gia đình.

Thào Thị Máy hiện là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Tết năm nay, lần đầu tiên cô có thể mua những món quà nhỏ tặng cha mẹ bằng chính số tiền mình làm ra. Đối với cô gái, đó là niềm vui giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa, minh chứng rằng những cố gắng của mình đã được ghi nhận.

Máy tin rằng mỗi người đều có một nhịp đi riêng. Có người may mắn bắt đầu thuận lợi, có người phải đi qua nhiều thử thách. Nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp, dù sớm hay muộn.

Mùa xuân của niềm tin

Những câu chuyện của các thủ khoa không chỉ là hành trình chinh phục tri thức, mà còn là hành trình trưởng thành trong ý chí và nhân cách. Từ bản làng xa xôi đến giảng đường đại học, các cô gái đã mang theo không chỉ ước mơ của riêng mình, mà còn cả niềm kỳ vọng của gia đình và quê hương.

Mùa xuân năm nay, lời nhắn gửi của họ đến bạn bè cùng trang lứa rất giản dị nhưng giàu ý nghĩa: hãy kiên trì, hãy tin vào bản thân và đừng bao giờ từ bỏ con đường mình đã chọn. Bởi đôi khi, mùa xuân đẹp nhất không phải là mùa xuân đất trời, mà là mùa xuân đang nảy nở trong mỗi con người - mùa xuân của niềm tin, của nghị lực và của khát vọng vươn lên.

Ảnh: NVCC