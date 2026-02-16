Tết truyền thống - nhịp cầu văn hóa gắn kết cộng đồng trẻ Việt tại Đức

SVO - Xa quê hương, xa gia đình, nhưng Tết Nguyên đán vẫn hiện diện trong từng nồi bánh chưng, từng hoạt động đón xuân của cộng đồng sinh viên Việt tại Đức. Từ những món ăn truyền thống đến các sự kiện giao lưu, Tết trở thành nhịp cầu văn hóa gắn kết thế hệ trẻ nơi đất khách, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc dân tộc trong môi trường quốc tế.

Đặng Quang Huy (sinh năm 2003) là sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp tại Đại học Tổng hợp Duisburg-Essen, hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại khu vực Duisburg-Essen.

Đây đã là năm thứ tư Quang Huy đón Tết ở Đức. Với Huy, cảm giác háo hức, hồi hộp mỗi dịp xuân về đã vơi đi phần nào, bởi lịch thi cử ở trường luôn rơi đúng vào dịp Tết, khiến việc trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình trở nên khó khăn. Dù vậy, Huy vẫn cố gắng giữ những nét đặc trưng của ngày Tết với các món ăn truyền thống như bánh chưng, nem rán, hay bật vài bản nhạc xuân để tìm cảm giác thân thuộc.

Huy cho rằng Tết truyền thống luôn là một sự kiện đặc biệt để thế hệ trẻ ở Đức cũng như bất kỳ người con đất Việt ở khắp nơi trên thế giới nhớ về cội nguồn của mình. Mỗi món ăn, mỗi phong tục, mỗi câu chuyện được tái hiện trong dịp Tết đều là cách để bản sắc văn hóa Việt được nuôi dưỡng và lan tỏa.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Duisburg-Essen tổ chức hoạt động trượt tuyết chào năm mới.

Năm nay, bên cạnh những hoạt động truyền thống, Hội Sinh viên Việt Nam tại Duisburg-Essen còn tổ chức một hoạt động chào năm mới rất đặc biệt: trượt tuyết. Với vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại khu vực Duisburg-Essen, Huy cho biết: “Đây vừa là dịp giao lưu, vừa là cơ hội để các bạn trẻ trải nghiệm một môn thể thao đặc trưng của châu Âu. Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều kỷ niệm thú vị. Mình cũng đã có một dấu ấn khó quên khi được diện bộ áo dài do chính mẹ mình may để trượt tuyết khiến hoạt động càng thêm phần ý nghĩa.”

Huy diện bộ áo dài do chính tay mẹ may trong dịp đặc biệt.

Qua đây, chàng trai mong muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ và gia đình, đồng thời chúc cho các bạn sinh viên Việt tại Đức sẽ có một mùa Tết ấm áp, bình an và tràn đầy niềm vui. Biết đâu năm sau những người trẻ xa quê như chúng ta sẽ lại có cơ hội cảm nhận trọn vẹn không khí Tết quê nhà.

Trần Khánh Ngân (sinh năm 2002) là sinh viên ngành Quản trị số tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng RheinMain, hiện đảm nhiệm vai trò Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức, thành viên Ban Quản trị Hội Sinh viên Việt Nam tại Frankfurt.

Đón Tết xa quê với Ngân luôn là một thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong khi ở Việt Nam không khí rộn ràng khắp phố phường, thì tại Đức, những ngày Tết lại trùng với mùa thi khắc nghiệt. Có những đêm giao thừa, Ngân không được ngồi bên mâm cơm gia đình mà phải miệt mài ôn bài trong thư viện đến tận nửa đêm giữa cái lạnh -1 độ C, cảm giác khi ấy vừa tủi thân, vừa tự hào vì đang nỗ lực cho tương lai nơi đất khách.

Dù bận rộn, Ngân vẫn dành tâm huyết cho hoạt động cộng đồng để khỏa lấp nỗi nhớ nhà. Ở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, Ngân tham gia tổ chức sự kiện Tết thường niên, phụ trách việc trang trí, kiểm vé và hướng dẫn dọn dẹp sau chương trình. Những công việc nhỏ bé ấy lại mang đến niềm vui lớn khi Ngân được chứng kiến những người con xa xứ sum vầy bên nhau. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên Việt Nam tại Frankfurt cũng có những buổi “Tết nội bộ” ấm cúng, nơi các bạn cùng nhau đi chợ, nấu mâm cỗ Việt và chia sẻ những câu chuyện của một năm đã qua.

Ngân (thứ hai từ phải sang) tích cực tham gia sự kiện Tết thường niên của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt.

Theo Ngân, việc duy trì Tết truyền thống là “mỏ neo” văn hóa cực kỳ quan trọng với thế hệ trẻ Việt tại Đức. Nữ sinh chia sẻ: “Giữa môi trường phương Tây hiện đại, nếu không có những dịp như Tết, bản sắc Việt trong chúng mình rất dễ bị phai nhạt. Việc chuẩn bị mâm cỗ, mặc tà áo dài hay đơn giản là dành cho nhau những lời chúc bằng tiếng mẹ đẻ chính là cách chúng mình khẳng định: Dù đi xa đến đâu, chúng mình vẫn là người Việt Nam. Với các bạn trẻ sinh ra tại Đức, đây cũng là cơ hội sống động để các bạn hiểu và yêu thêm nguồn cội của mình.”

Ngân gửi lời nhắn đến những người bạn đang đón Tết xa quê: “Dù chưa kịp gói bánh chưng hay diện đồ mới, chỉ cần trong lòng còn nhớ mùi nhang trầm ngày Tết, còn muốn gọi về nhà nghe tiếng gia đình, thì Tết vẫn luôn ở đó - vẹn nguyên và ấm áp. Chúc bạn một năm mới đủ bản lĩnh để bước tiếp, đủ bình yên để cảm nhận được rằng dù cách xa 10.000km, chỉ cần lòng bạn hướng về nhà, thì ba mẹ vẫn luôn ở đó và tự hào về bạn hơn bất cứ điều gì. Cố gắng lên nhé, vì ngày chúng ta trở về với tấm bằng trên tay và nụ cười rạng rỡ, đó mới chính là cái Tết trọn vẹn nhất!”

Vũ Quế Phương (sinh năm 2003) là sinh viên ngành Luật Thuế Quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Rhine-Waal, hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Dusseldorf, Phó ban Tài chính - Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức.

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, Hội Sinh viên Việt Nam tại Dusseldorf đã tổ chức thành công sự kiện “Tết NGỰA” chào năm mới. Dù diễn ra sớm, chương trình vẫn mang đến một không gian ấm áp và đủ đầy. Các bạn trẻ được hòa mình vào những trò chơi tuổi thơ như đá cầu, thảy sỏi, xin chữ ông đồ, cùng thưởng thức tiết mục văn nghệ và hát karaoke rộn ràng. Qua những hoạt động nhóm như gấp hoa ngày Tết, trang trí bao lì xì, mọi người từ xa lạ trở nên thân thiết, hỗ trợ nhau và trở thành bạn bè. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình “Thổi Lửa Tết NGỰA”, nơi mọi người cùng nhau gói, nấu và thưởng thức bánh chưng, bánh tét rồi quây quần bên mâm cỗ Tết do chính tay mình chuẩn bị.

Các bạn trẻ cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét.

Là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Dusseldorf, Quế Phương trực tiếp điều phối, kết nối và đóng góp tiết mục cho sự kiện. Với Phương, niềm vui của mọi người chính là hạnh phúc của bản thân. Nhìn thấy bạn bè xúng xính áo dài, nhận được những phản hồi tích cực sau chương trình, Phương càng có thêm động lực để mở rộng hoạt động trong tương lai gần, không chỉ dành cho sinh viên mà còn hướng tới cộng đồng người Việt định cư tại Đức.

Phương chia sẻ: “Việc tổ chức Tết không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc dân tộc. Nếu không có sự chủ động của người trẻ, những giá trị truyền thống rất dễ bị phai nhạt trong môi trường quốc tế. Chính vì vậy, mỗi chương trình Tết đều mang thông điệp: dù hội nhập và phát triển ở bất cứ đâu, người Việt vẫn có chung một nguồn cội.”

Tập thể Hội Sinh viên Việt Nam tại Dusseldorf trong sự kiện “Tết NGỰA”.

Phương tin rằng Tết truyền thống đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng bản sắc văn hóa Việt cho thế hệ trẻ học tập, sinh sống và làm việc tại Đức. Bởi bản sắc văn hóa không tự nhiên mà tồn tại mãi, mà nó cần được thực hành, được tái hiện và được trao truyền qua từng thế hệ. Và Tết chính là một trong những cầu nối quan trọng nhất để làm điều đó. Những phong tục như gói bánh chưng, mặc áo dài hay chúc Tết không chỉ giúp thế hệ trẻ “biết” về văn hóa Việt, mà còn “cảm” và “sống” trong văn hóa ấy. Với những bạn sinh ra hoặc lớn lên ở Đức, đây là cơ hội để hiểu rõ mình là ai trong sự giao thoa văn hóa, từ đó tự tin hơn khi hội nhập và chia sẻ bản sắc Việt với bạn bè quốc tế.

Nhân dịp năm mới, Quế Phương nhắn gửi đến các bạn trẻ đang học tập và làm việc nơi xứ người: “Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho các bạn bản lĩnh, niềm tin và thật nhiều hy vọng. Dù ở đâu, mong mỗi người chúng ta sẽ luôn gìn giữ hình ảnh quê hương, gia đình và những giá trị văn hóa dân tộc, để không chỉ Tết mà bất kỳ dịp nào cũng có thể trở thành cơ hội cảm nhận hơi ấm Việt giữa lòng thế giới.”

Ảnh do các nhân vật cung cấp