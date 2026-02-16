Chàng sinh viên PTIT và hành trình từ 'code dạo' đến vị trí Giám đốc kỹ thuật ở tuổi 23

SVO - Từ những ngày tự học lập trình và nhận “code dạo” khi còn học phổ thông, Nguyễn Mạnh Duy (23 tuổi), sinh viên chuyên ngành Hệ thống thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), đã trở thành đồng sáng lập, Giám đốc kỹ thuật (CTO) Công ty cổ phần Công nghệ AIT Software. Từ nhóm 4 người năm 2022, doanh nghiệp hiện có 27 nhân sự, doanh thu trung bình 2,5 tỷ đồng mỗi tháng, phục vụ hơn 2.000 khách hàng trong và ngoài nước.

Từ “code dạo” đến khởi nghiệp công nghệ

Nhìn lại chặng đường đã qua, mình hiểu rằng mọi khởi đầu đều xuất phát từ những điều rất nhỏ bé. Những năm học tại Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), đặc biệt là khi đang học lớp 12, mình đã bắt đầu tự học lập trình qua các diễn đàn công nghệ và nhận những dự án website nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Khi ấy, mình vẫn là một học sinh phổ thông, nhưng những dòng code đầu tiên và khoản thu nhập nhỏ bé từ việc “code dạo” đã giúp mình nhận ra đam mê thực sự của bản thân.

Nguyễn Mạnh Duy là đồng sáng lập và Giám đốc kỹ thuật (CTO) của Công ty cổ phần Công nghệ AIT Software.

Chính từ môi trường học tập thời cấp ba, cùng sự định hướng tương lai rõ ràng hơn ở năm cuối phổ thông, mình quyết tâm thi vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông để được đào tạo bài bản. Mình muốn chuyển từ một người làm dự án tự phát sang theo đuổi công nghệ một cách chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống và định hướng dài hạn cho con đường sự nghiệp của mình.

Bước ngoặt thực sự đến vào những ngày học online vì dịch Covid-19, khi một tin nhắn Zalo trao đổi công việc đã mở ra ý tưởng thành lập đội nhóm riêng. Tháng 2/2022, mình cùng ba người bạn sáng lập AIT Team với chỉ 4 thành viên. Không vốn mạnh, chưa có kinh nghiệm quản trị, sản phẩm còn sơ khai, chúng mình phải đối mặt đồng thời với áp lực tài chính, thiếu kiến thức vận hành và cả những khác biệt trong cách làm việc.

Hành trình khởi nghiệp của mình có một giai đoạn đáng nhớ nhất, đó cũng chính là thời điểm đầu năm 2022 khi đội nhóm vừa hình thành. Cả bốn thành viên đều là những người làm kỹ thuật thuần túy, say mê sản phẩm nhưng thiếu nền tảng quản trị doanh nghiệp. Áp lực “cơm áo gạo tiền”, những thất bại ban đầu và mâu thuẫn nội bộ khiến không khí nhiều lần căng thẳng. Có lúc, mình tự hỏi liệu nhóm có thể đi tiếp giữa một thị trường công nghệ đầy cạnh tranh như vậy hay không.

Mạnh Duy chụp ảnh tại trường trong buổi nhận trao thưởng Top 10 sinh viên có đồ án xuất sắc.

Thử thách lớn hơn đến vào năm thứ hai đại học, khi lịch thi cuối kỳ trùng với thời điểm bàn giao một dự án lớn cho khách hàng. Là lập trình viên chính, mình gần như phải chia đôi quỹ thời gian: ban ngày lên lớp, ôn thi; ban đêm hoàn thiện sản phẩm, kiểm thử hệ thống và xử lý lỗi phát sinh. Có những đêm thức trắng, nhưng mình hiểu rằng nếu muốn giữ chữ tín với khách hàng và giữ vững kết quả học tập, mình không có lựa chọn nào khác ngoài nỗ lực đến cùng.

Chính trong những áp lực ấy, mình nhận ra giá trị cốt lõi của kiến thức từ giảng đường. Khi bước sang năm thứ ba và được học chuyên sâu về Hệ thống thông tin, mình bắt đầu nhìn doanh nghiệp của mình dưới một góc độ khác: không chỉ là viết code, mà là phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, tối ưu quy trình vận hành và quản trị rủi ro. Những kiến thức về phân tích – thiết kế hệ thống, quản lý dự án công nghệ, tổ chức dữ liệu… đã giúp mình tái cấu trúc lại mô hình hoạt động của AIT Software theo hướng chuyên nghiệp hơn. Nhờ đó, thay vì loay hoay xử lý sự cố ngắn hạn, doanh nghiệp dần có nền tảng vận hành bài bản, đủ sức mở rộng quy mô và duy trì tăng trưởng bền vững.

CTO với doanh thu 2,5 tỷ đồng mỗi tháng và hơn 2.000 khách hàng

Sau hơn hai năm hoạt động theo mô hình đội nhóm, ngày 02/8/2024, AIT chính thức chuyển mình thành Công ty cổ phần Công nghệ AIT Software, đặt trụ sở tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc cũ). Mình trở thành một trong ba thành viên sáng lập và đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật (CTO), phụ trách định hướng công nghệ, phát triển sản phẩm và xây dựng đội ngũ kỹ thuật. Từ 4 con người ban đầu, doanh nghiệp hiện có 27 nhân sự với các bộ phận chuyên trách như phát triển phần mềm, marketing – sale, affiliate và hỗ trợ kỹ thuật; doanh thu trung bình đạt khoảng 2,5 tỷ đồng mỗi tháng.

Mạnh Duy chụp ảnh tại trường trong lễ vinh danh sinh viên có đồ án xuất sắc và nhận trao thưởng Top 10.

Về chuyên môn, chúng mình đã triển khai dự án số hóa cho doanh nghiệp quy mô nhiều chi nhánh và hàng nghìn lao động; phát triển hệ sinh thái phần mềm Antidetect, các giải pháp hỗ trợ bán hàng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc khách hàng, marketing tự động. Đến nay, hơn 2.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong, ngoài nước đã tin dùng sản phẩm của AIT Software. Song song với hoạt động kinh doanh, công ty còn trực tiếp đào tạo, hướng dẫn thực tập cho sinh viên công nghệ, góp phần tạo môi trường học đi đôi với hành.

Với mình, thành quả hôm nay không chỉ đến từ sự liều lĩnh của tuổi trẻ, mà còn từ nền tảng kiến thức được vun đắp từng ngày tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Mình luôn trân trọng và biết ơn các thầy cô – những người không chỉ truyền đạt lý thuyết, mà còn sẵn sàng lắng nghe, tư vấn và cùng mình tháo gỡ những bài toán kỹ thuật thực tế mà doanh nghiệp gặp phải. Nhờ thầy cô, mình hiểu rằng học tập không dừng lại ở điểm số, mà là hành trang để người trẻ tự tin bước vào thực tiễn, biến kiến thức thành giá trị thật cho xã hội.

Những con số tăng trưởng hay doanh thu ấn tượng vì thế chưa phải đích đến cuối cùng. Điều giá trị hơn là hành trình trưởng thành – từ một sinh viên bắt đầu bằng những dòng code nhỏ lẻ đến người chịu trách nhiệm định hướng công nghệ cho cả một doanh nghiệp. Mình tin rằng, khi dám bắt đầu và kiên trì với lựa chọn của mình, sinh viên hoàn toàn có thể khởi nghiệp sớm và từng bước khẳng định vị trí trong thị trường công nghệ đầy cạnh tranh.

Mạnh Duy chụp ảnh tại công ty.

Sống có ích từ công nghệ: Khi khởi nghiệp không chỉ là lợi nhuận

Với mình, khởi nghiệp chưa bao giờ chỉ dừng lại ở câu chuyện doanh thu hay mở rộng quy mô. Điều mình luôn trăn trở là công nghệ mình làm ra có thực sự giúp ích cho ai đó hay không. Từ suy nghĩ ấy, mình cùng đội ngũ xây dựng hệ sinh thái phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), tập trung hỗ trợ các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tối ưu hoạt động bán hàng trên Shopee, TikTok.

Mình hiểu rằng phần lớn người bán hàng online đều gặp khó khăn trong việc quản lý nhiều tài khoản, tối ưu quảng cáo, chăm sóc khách hàng và kiểm soát chi phí marketing. Vì vậy, các giải pháp mà chúng mình phát triển không chỉ dừng ở tính năng kỹ thuật, mà hướng tới việc giúp họ tiết kiệm chi phí, tự động hóa quy trình và quản trị vận hành hiệu quả hơn. Khi biết sản phẩm của mình có thể giúp hàng nghìn người kinh doanh nhỏ tăng doanh thu, giảm rủi ro và chuyên nghiệp hóa hoạt động, mình cảm nhận rõ ý nghĩa của hai chữ “sống có ích”.

Mạnh Duy tham gia hoạt động của công ty.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, chúng mình đã từng bước đưa sản phẩm vươn ra quốc tế, bắt đầu tại Indonesia và Philippines. Trong năm 2026, mục tiêu tiếp theo là mở rộng sang Thái Lan và Malaysia. Với mình, việc chinh phục thị trường khu vực không chỉ là chiến lược phát triển doanh nghiệp, mà còn là cách để chứng minh rằng sản phẩm công nghệ do người trẻ Việt Nam xây dựng hoàn toàn có thể cạnh tranh và tạo giá trị ở môi trường rộng lớn hơn.

Mình luôn hướng đến châm ngôn , làm công nghệ phải gắn với giá trị thực tiễn. Khi sản phẩm tạo ra giúp người khác làm việc hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn và tự tin hơn trong kinh doanh, đó mới là thành công bền vững. Và mình tin, nếu mỗi người trẻ đều chọn cách sống có ích từ chính chuyên môn của mình, xã hội sẽ phát triển từ những đóng góp rất cụ thể, rất thiết thực như thế.

(Ảnh: NVCC)